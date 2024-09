Mit diesen 7 Tipps gelingt Euch eine liebevolle Kommunikation

Die folgenden sieben Kommunikationsregeln zeigen Euch, wie eine gesunde Kommunikation funktioniert und was sie in einer Partnerschaft auslösen kann.

Was tun, wenn die Beziehung am Ende ist, aber keiner Schluss macht?

Möchte man konstruktiv kritisieren, sollte man sachlich bleiben und nur die aktuelle Situation beleuchten. Bezugnehmend auf das oben genannte Beispiel könnte die Aussage also folgendermaßen lauten: "Schade, dass Du Dich heute verspätet hast. Sag mir bitte das nächste Mal Bescheid, dann fange ich später mit dem Kochen an."

Auch in langjährigen Partnerschaften kann man nicht immer wissen, was in dem anderen vorgeht. Und das muss man auch nicht. Viel wichtiger ist es, dass jeder seine eigenen Bedürfnisse klar benennt. So erreicht man gesunde Transparenz, die hilft, zu wissen, woran man bei dem anderen ist.

Kann man seine Gefühle schwer in Worte fassen, sollte man sich zunächst fragen, welche Bedürfnisse derzeit unerfüllt sind und was es benötigt, diese wieder zu befriedigen. Ist man in klarer Kommunikation mit sich selbst, kann man auch transparent zu seinem Schatz sein.

