Sollen wir zusammenziehen? 7 Pros und 3 Contras

Man spürt den Willen, einen bedeutenden Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft zu schreiten: Zusammenziehen. Gleichzeitig spürt man die Sorge, alles könnte dann zerbrechen. Ist die Beziehung vielleicht doch noch zu fragil für eine gemeinsame Wohnung? Schließlich ist ein gemeinsamer Alltag mit einigem Konfliktpotenzial gespickt. Aber worauf kommt es an? Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Gehen diese Vorstellungen drastisch auseinander, aber man will an der Liebe festhalten, ist vielleicht das Beziehungsmodell "LAT" das richtige für Euch. Wie das genau aussieht, verrät Euch dieser Artikel:

Ein Probewohnen soll für mindestens eine Woche stattfinden, in der man abwechselnd in beiden Wohnungen lebt. Sofern Ihr bereits ein Probewohnen absolviert habt, wisst Ihr, wie es sich zu Hause und als Gast anfühlt. Ist man nur Gast, zeigt man sich meistens nur von seiner besten Seite. Ist man hingegen zu Hause, zeigt man viel schneller auch seine authentische Seite.

Habt Ihr eine gesunde Streitkultur, geht auch in hitzigen Momenten respektvoll miteinander um und sucht gemeinsam nach Lösungen, mit denen Ihr beide zufrieden seid, kann Eure Liebe auch in einer gemeinsamen Wohnung weiter wachsen.

Besonders in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München ist Wohnraum sehr teuer. Was bietet sich also besser an, als die Kosten zu halbieren und einfach zusammenzuziehen? Eine finanzielle Erleichterung sollte niemals der Grund für eine gemeinsame Wohnung sein, denn hierbei steht das Materielle über dem Emotionalen.

Besonders wenn einer der beiden aktuell in einer finanziellen Notlage steckt, entsteht zusätzlich eine finanzielle Abhängigkeit. Daraus resultiert häufig ein ungesundes Machtgefälle, das der Beziehung nachhaltig schaden kann.