Diese 7 Eigenschaften finden Männer unwiderstehlich

Selbstbewusstsein bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein und genau zu wissen, was man kann, will und braucht. Tritt man einem Mann selbstbewusst entgegen, zeigt man, dass man mit beiden Beinen fest im Leben steht und eine Partnerschaft auf Augenhöhe anstrebt.

Werden die Lippen zusätzlich mit rotem Lippenstift gekonnt in Szene gesetzt, kurbelt das die männliche Fantasie weiter an - rote volle Lippen sind ein heißer Eyecatcher für die Männerwelt.

Sorgt man also dafür, dass Männer immer wieder neue Seiten an einem entdecken und durch (sinnliche) Überraschungen verblüfft werden, wird diese geheimnisvolle Aura als sehr anziehend und betörend wahrgenommen.

Last but not least ist natürlich auch das äußere Erscheinungsbild sehr wichtig und ein wesentlicher Bestandteil dessen, was Männer unwiderstehlich finden.

Neben persönlichen Präferenzen wie blondes oder dunkles Haar, helle oder braune Augen, üppige Brüste oder langes Haar, zählt vielmehr das Wie.

Sobald man gepflegt, stilvoll und selbstsicher auftritt, rücken körperliche Merkmale in den Hintergrund.