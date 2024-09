Diese 4 Phasen durchlaufen Männer nach einer Trennung

Diese Emotionen sind mitunter dafür verantwortlich, warum Männer nach einem Beziehungsende so unbeeindruckt, wütend oder aktiv wirken können. Wie ticken Männer nach einer Trennung genau und warum verhalten sie sich so? Das erfahrt Ihr jetzt.

Werden Männer hingegen verlassen, trifft es sie häufig wie ein Schlag. Sie sind noch lange nicht an dem Punkt, fühlen sich schnell in ihrem Stolz verletzt und werden von Konkurrenzgedanken geplagt.

Wenn Männer den Schritt der Trennung gehen, sind sie schon sehr lange unzufrieden. Denn das "starke Geschlecht" ist tatsächlich leidensfähiger , als Frauen. Sie halten ihre Unzufriedenheit lange aus und schaffen es, ihre Lebensfreude in anderen Bereichen aufrechtzuerhalten. Die Crux dabei ist, dass Männer größtenteils ihre Unzufriedenheit nicht kommunizieren , die subjektiv empfundenen Beziehungsprobleme somit verschärft werden und sie sich deshalb bis zu mehrere Jahre in einer unglücklichen Beziehung befinden. Wenn sie sich dann trennen, geschieht das zumeist plötzlich und ohne greifbare Anzeichen.

Dieser Stress wird dann häufig mit Ablenkung kompensiert. Das kann die Arbeit, exzessiver Sport, impulsives Handeln (Nachrichten oder Anrufe an den oder die Ex) oder auch das Hineinstürzen in eine neue Beziehung sein.

Nachdem die Phase der Wut allmählich abklingt, realisieren Männer das Beziehungsaus und lernen es zu akzeptieren.

Da Männer jedoch eher dazu neigen, ihre Trauer nicht zuzulassen und ihren Kummer hinunterschlucken, bricht die Trauer in regelmäßigen Abständen in ihnen aus.

In dieser Trauerphase wird der Kontakt zur oder zum Ex vollständig abgebrochen und Man(n) schaut wieder nach vorne. Jetzt beginnt die Zeit, in der Männer Pläne für ihre Zukunft schmieden und bereit sind, diese umzusetzen - ganz ohne die oder den Ex.