Zweifelst Du an Deiner Beziehung? Mit diesen 5 Tipps wirst Du Deine Bedenken los

Von Zeit zu Zeit werden in festen Beziehungen Zweifel spürbar. Weil das ein mieses Gefühl ist, weiß man oft nicht, wie man mit seinen (plötzlichen) Bedenken umgehen soll. Ist man sich über die Beziehung im Unklaren oder zweifelt man an der Kompatibilität als Paar, können diese fünf Tipps helfen, wieder klarer zu sehen.

Hier erfahrt Ihr, welche möglichen Ursachen für Eure Zweifel an der Beziehung verantwortlich sein können und wie Ihr wieder mehr Klarheit erlangt .

Zweifel sind also nicht per se etwas Schlechtes und sollten nicht ausschließlich negativ bewertet werden. Dennoch können sie Kopfzerbrechen auslösen und sowohl Nerven als auch Emotionen auf eine harte Probe stellen.

Zweifel dienen dazu, innezuhalten, sich auf sich zu besinnen und seine Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Sie verhindern, dass wir blind in einen emotionalen Teufelskreis geraten und sorgen dafür, dass wir auf uns Acht geben.

Aber woher kommen Zweifel an der Beziehung? Das liegt an der Entwicklung unserer Persönlichkeit, unserem Leben und unseren Entscheidungen. Denn jeder Mensch entwickelt sich weiter, hinterfragt zuweilen seinen Lebensstil oder beschäftigt sich gedanklich mit seinen persönlichen Wünschen, Zielen und Hoffnungen.

Egal, ob am Anfang einer neuen Beziehung oder innerhalb einer langjährigen Partnerschaft: Zweifel können immer auftreten und sind vollkommen normal.

Entscheidet man sich für den Beziehungsbeginn, ist das Vertrauen in die Partnerschaft anfangs häufig größer, als nach einigen gemeinsamen Monaten oder Jahren. Warum wächst das Vertrauen nicht und Zweifel werden spürbar?

Am Anfang einer Beziehung kommen manchmal Zweifel auf, weil man sich unsicher ist, ob man bereit für eine neue Partnerschaft ist oder weil man hinterfragt, ob man wirklich zueinander passt.

Was es mit dem Fremdflirten auf sich hat und warum eher Männer es tun, erfahrt Ihr in folgendem Artikel:

Sowohl physische als auch emotionale Distanz kann Zweifel an die gesamte Partnerschaft schüren. Sowohl der "triste Beziehungsalltag" und fehlende Zuneigung als auch mangelnder Freiraum und plötzliches Fremdflirten können Gefühle des Zweifelns aufkommen lassen.

Karrieresprünge, Familiengründung und neue Hobbys können Stress in der Partnerschaft verursachen und somit schnell zu Unsicherheiten darüber führen, ob man wirklich noch zusammen passt. Ohne adäquate Neuausrichtung und Anpassung innerhalb der Partnerschaft können sich diese Zweifel verhärten.

Die folgenden fünf Umstände können zudem für aufkeimende Zweifel in der Beziehung verantwortlich sein:

Was tun, wenn die Beziehung am Ende ist, aber keiner Schluss macht?

Wie es außerdem gelingen kann, Zweifel an der Beziehung zu überwinden, verraten Euch diese fünf Tipps.

Aber auch hierbei ist Kommunikation wichtig. Denn sobald der Partner oder die Partnerin die Gedanken- und Gefühlswelt versteht, kann man gemeinsam an einer liebevollen Lösung arbeiten.

Aus einem geringen Selbstwertgefühl und anhaltenden Selbstzweifeln können schnell Zweifel an der Beziehung entstehen. Denn wer stets infrage stellt, ob man wirklich gut genug für den anderen ist, sich selbst mit den Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen seines Schatzes vergleicht oder lieber unglücklich zusammen als alleine ist, wird die Beziehungszweifel erst hinter sich lassen können, wenn er oder sie mit sich selbst im Reinen ist.

Hat man zudem eine mangelhafte Streitkultur, wird schnell das Gefühl spürbar, "nebeneinander her zu leben" und "nicht mehr miteinander reden zu können".

Reden ist Gold - besonders in festen Beziehungen. Denn wer sich mit Informationen zurückhält, wichtiges nur mit sich selbst ausmacht oder gar beiseite schiebt, forciert Missverständnisse und Unzufriedenheit. Die transparente Vermittlung der Bedürfnisse und Erwartungen bleibt auf der Strecke - auf beiden Seiten.

Negative Erfahrungen in Liebesbeziehungen, Freundschaften oder aus dem Elternhaus können Traumata auslösen, mit denen man lange zu kämpfen hat. Wird ein "wunder Punkt", auch Triggerpunkt genannt, getroffen, können Zweifel darüber aufkommen, ob diese Beziehung überhaupt die richtige ist.

Zweifel in der Beziehung haben eine Daseinsberechtigung und sollten keineswegs ignoriert werden. Ganz im Gegenteil - man sollte ihnen Raum geben. Stück für Stück wird man sie identifizieren und kommunizieren können, um sie auf diese Weise aufzulösen.

Auch eine Pro-Contra-Liste für die Beziehung und die Verbindung zum Partner oder zur Partnerin kann hilfreich sein, sich buchstäblich vor Augen zu führen, was man hat, schätzt und vermisst.

Geht man in einen inneren Dialog, können wertvolle Antworten zutage kommen:

Gemeinsam ist man anschließend in der Lage, Lösungen für die Probleme zu finden, die diese Zweifel ausgelöst haben.

Egal, ob störende Verhaltensweisen, unerfüllte Sehnsüchte oder verwirrende Veränderungen im Beziehungsalltag: Auslöser und Ursachen für Zweifel in der Beziehung sind wertvolle Wegweiser, um bestimmte Dinge verändern zu können.

Es kann helfen, sich als Paar Ziele zu setzen. Besinnt Euch auf Eure Gemeinsamkeiten, findet ein gemeinsames Hobby oder ruft Euch Eure Vorstellungen, Wünsche und Träume in Erinnerung. Sobald man an einem Strang zieht, wächst wieder das Gefühl der Zusammengehörigkeit .

Deshalb ist Zeit sehr wichtig. Schließlich geschehen Veränderungen nicht wie durch Zauberhand von heute auf morgen. Wichtig ist, dass beide an den Veränderungen arbeiten wollen und es auch tun.

Halten die Zweifel an der Beziehung weiter an, manifestiert sich schnell der Gedanke an eine Trennung. Aber auch dieser Schritt ist eine Möglichkeit, aus Zweifel Klarheit entstehen zu lassen.

Spürt man anhaltende Zweifel, die trotz gemeinsamer Beziehungsarbeit nicht verebben, kann eine Trennung der Schritt sein, der zur emotionalen und mentalen Befreiung führt.

Wie man eine Trennung dennoch verhindern kann und die gemeinsame Liebe noch eine Chance erhält, verrät Euch dieser Artikel:

Beziehung retten? Mit diesen 5 Tipps hat Eure Liebe noch eine Chance