2. Liga live: Ralf Becker soll neuer Sportdirektor bei diesem Zweitligisten werden

Köln/Braunschweig - In der Bundesliga und der 3. Liga sind die sportlichen Messen vorerst gelesen, heute geht's ins völlig irre Finish der 2. Bundesliga . Für fünf Teams geht's noch um alles in Sachen Aufstieg und Relegation.

In Hannover soll Becker wohl die Kaderplanung verantworten und eine Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchs sein. Hannover muss zur neuen Saison auch einen neuen Trainer finden. Vor Dynamo war Becker schon beim HSV und in Kiel tätig.

In den kommenden zwei Jahren scheiterte die Rückkehr, erst in dieser Saison gelang unter der neuen sportlichen Führung von Thomas Brendel (49) und Trainer Thomas Stamm (42) der Aufstieg in die 2. Bundesliga .

Ralf Becker (54) soll nach Informationen von Sky neuer Sportdirektor bei Hannover 96 werden. Der Schwabe war bis März 2024 bei Dynamo Dresden tätig, fing dort 2020 an und erlebte den direkten Wiederaufstieg 2021 in die 2. Bundesliga. Nur ein Jahr später stieg das Team aber wieder ab.

In der vergangenen Saison landeten die Saarländer auf Rang elf, nun klopfen sie an das Tor zur Bundesliga. Beim FC Schalke 04 auswärts hat das Team dabei keine leichte Aufgabe vor der Brust.

2022 stieg die Mannschaft von Trainer Horst Steffen in die 3. Liga auf, holte sich dort 2023 sofort den Meistertitel und marschierte in die 2. Bundesliga weiter.

Auch, wenn ihre Auftritte in den vergangenen Wochen nicht mehr so überzeugend waren und nur mit viel Glück der Sieg in Nürnberg gelang, so hat der 1. FC Köln im Rennen um den direkten Aufstieg wohl die beste Ausgangslage.

Noch haben die Kölner drei Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz, ein einziger Zähler würde heute also ausreichen, um den direkten Gang in die Bundesliga einzutüten.

So leicht ist es aber nicht, denn mit dem 1. FC Kaiserslautern rückt der Angstgegner des FC im Rhein-Energie-Stadion an. Setzt es eine Niederlage, so lauern die SV Elversberg und der SC Paderborn und hoffen noch auf den direkten Aufstieg.