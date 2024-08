1. Runde im DFB-Pokal: Underdog ohne Chance! Stuttgart zerpflückt Münster

Die Wiesbadener liegen zur Halbzeit gegen den Erstligisten Mainz 05 vorn. Gözüsirin brachte den SVWW vor heimischer Kulisse in der 14. Minute mit 1:0 in Führung.

Durch einen dicken Bock von TSG-Keeper Philipp in der 11. Minute konnte der Außenseiter aus Würzburg in Führung gehen. Das 1:0 des Undedogs hielt jedoch nicht lange, nur acht Minuten später gelang der TSG durch ein bitteres Eigentor von Würzburgs Verteidiger Farahnak der Ausgleich.

Was für eine irre Anfangsphase in allen drei Stadien - vier Tore in 30 Minuten!

So schnell kann's gehen, schneller Ausgleichstreffer in Würzburg!

Tor für den HFC!

Der Außenseiter aus Halle führt durch einen Treffer von Cyrill Akono in der 11. Spielminute mit 1:0. Pauli-Keeper Vasilj versucht sich als feiner Techniker - was völlig in die Hose geht. Cyrill Akono setzt den Keeper setzt den Keeper entscheidend unter Druck, kommt im Fünfer an den Ball - schiebt eiskalt ein. Was für ein dicker Bock des Hamburger Torhüters.