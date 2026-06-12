WM 2026 live: ZDF mit Top-Quote! So viele TV-Zuschauer sahen das Eröffnungsspiel

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WM 2026 im Liveticker: Zum Turnierstart hat das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika dem ZDF eine Top-Einschaltquote eingebracht.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Seit Donnerstagabend rollt der Ball bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Zum Auftakt siegten Co-Gastgeber Mexiko und Südkorea. Bei der XXl-WM, die noch bis zum 19. Juli andauert, nehmen erstmals nehmen 48 Länder teil. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal.

In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.

12. Juni, 10.35 Uhr: ZDF knackt Zehn-Millionen-Marke

Diese Quote kann sich sehen lassen! Zum Start der Weltmeisterschaft hat das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika dem ZDF Top-Zuschauerzahlen eingebracht.

Durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen verfolgten am Donnerstagabend den 2:0-Erfolg des Co-Gastgebers im Fernsehen, was einem Marktanteil von 46,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das Auftaktspiel in Mexiko-Stadt erreichte damit eine deutlich höhere Reichweite als die Eröffnungspartie der letzten WM vor vier Jahren in Katar.

Lediglich 6,21 Millionen Zuschauer hatten damals die Niederlage (0:2) des Gastgebers gegen Ecuador gesehen.

Starke Quote! Im Durchschnitt sahen 10,04 Millionen das Spiel im ZDF.
Starke Quote! Im Durchschnitt sahen 10,04 Millionen das Spiel im ZDF.  © Tom Weller/dpa

12. Juni, 9.05 Uhr: Ausschreitungen beim Eröffnungsspiel

Man hatte es befürchtet: Wie erwartet ist der WM-Auftakt in verschiedenen Regionen Mexikos von Demonstrationen begleitet worden. Doch ruhig ging es dabei nicht zu.

Am Aztekenstadion, wo das Eröffnungsspiel stattfand, kam es während der Eröffnungsfeier zu üblen Zusammenstößen zwischen teilweise vermummten jungen Demonstranten und der Polizei.

In Mexiko-Stadt machten hingegen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE mit Protesten auf ihre Forderungen nach Reformen im Rentensystem, höheren Gehältern und besseren Arbeitsbedingungen aufmerksam.

Bereits Anfang Mai hatten sie ihr Anliegen auf die Straße getragen, damals kam es zu Ausschreitungen.

Polizei und Demonstranten gerieten aneinander.
Polizei und Demonstranten gerieten aneinander.  © MARCO GONZALEZ / AFP
Vor dem Stadion eskalierte die Lage.
Vor dem Stadion eskalierte die Lage.  © Oswaldo Ramirez / AFP

12. Juni, 8.45 Uhr: Alphonso Davies verpasst WM-Auftakt

Ist das bitter! Co-Gastgeber Kanada muss im WM-Auftaktspiel auf Alphonso Davies (25) verzichten.

Der Bayern-Star laboriert weiterhin an seiner Muskelverletzung im Oberschenkel, steht Nationaltrainer Jesse Marsch (52) im Duell mit Bosnien und Herzegowina am Freitag (Anpfiff 21 Uhr) daher nicht zur Verfügung. Positive Signale gibt es dennoch.

"Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt", erklärte der 52-Jährige Coach am Donnerstag. Entsprechend optimistisch blickt er auf die nächsten Tage, hofft auf eine baldige Davies-Rückkehr.

kann beim ersten Kanada-Match nur zuschauen: Alphonso Davies (25).
kann beim ersten Kanada-Match nur zuschauen: Alphonso Davies (25).  © JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

12. Juni, 6.33 Uhr: Südkorea holt Rückstand gegen Tschechien auf und siegt spät

In der zweiten Partie der Gruppe A bei der Fußball-WM hat Südkorea einen späten 2:1-Sieg gegen Tschechien gefeiert.

Kapitän Ladislav Krejci hatte das Nachbarland Deutschlands in der 59. Minute in Führung geköpft, die Führung hielt allerdings nur neun Minuten, dann glich In-beom Hwang zum 1:1. aus. In der 80. Minute gelang Hyeon-gyu Oh dann der viel umjubelte Siegtreffer.

Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Ladislav Krejci (59.), 1:1 I. Hwang (67.), 2:1 Oh (80.)

Gelbe Karten: Ki-hyuk Lee (1) / -

Hyeon-gyu Oh (r.) erzielte den 2:1-Siegtreffer für Südkorea.
Hyeon-gyu Oh (r.) erzielte den 2:1-Siegtreffer für Südkorea.  © -/YNA/dpa

11. Juni, 23.01 Uhr: Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel gegen Südafrika, drei Rote Karten!

Mexiko hat sich im ersten Spiel der WM 2026 mit 2:0 (1:0) gegen Südafrika durchgesetzt. Dabei verteilte Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio gleich drei Platzverweise!

Mexiko - Südafrika 2:0

Torschützen: 1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.)

Gelbe Karten: Gutiérrez (1) / Mokoena (1), Sibisi (1)

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Yaya Sithole (50.), Rote Karte Zwane (84.), Rote Karte Montes (90.+2)

Im WM-Eröffnungsspiel gab es gleich drei Rote Karten, eine davon sieht hier der Südafrikaner Themba Zwane (r.).
Im WM-Eröffnungsspiel gab es gleich drei Rote Karten, eine davon sieht hier der Südafrikaner Themba Zwane (r.).  © Silvia Izquierdo/AP/dpa

11. Juni, 21.05 Uhr: Die Weltmeisterschaft 2026 läuft!

Wir gehen rein, die WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada ist unterwegs!

Der Ball im Aztekenstadion rollt, damit laufen sowohl das Turnier als auch das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Wird sich der gastgebende Favorit bei der Neuauflage der Startpartie der WM 2010 durchsetzen oder kann Südafrika erneut für eine Überraschung sorgen? Vor 16 Jahren gewann "Bafana Bafana" durch einen legendären Treffer von Siphiwe Tshabalala nämlich mit 1:0, damals war man selbst Gastgeber. Heute schließend sich also gleich mehrere Kreise.

11. Juni, 20.44 Uhr: Selma Hayek betritt die Bühne

Hollywood-Schauspielerin Selma Hayek moderiert die Weltmeisterschaft nun im Aztekenstadion an.

Anschließend beginnt die Parade der Nationen: Die Flaggen aller 48 Teilnehmer werden auf den Rasen getragen.

11. Juni, 20.16 Uhr: Tausende Anhänger drängen in Fanzone

Im Aztekenstadion wärmen sich die Spieler bereits auf, die mexikanische Nationalauswahl wurde natürlich mit tosendem Applaus empfangen.

Außerhalb des altehrwürdigen Stadions geht es offenbar aber etwas chaotischer zu. Zahlreiche Fans drängen nämlich zum Public Viewing in die offizielle Fanzone auf dem Zócalo.

"Hört auf, zu drängeln und zu schubsen, hier sind Kinder, ihr benehmt euch wie Tiere", rief ein Stadtbeamter über ein Megafon in die Menge. In den vergangenen Tagen war es auf dem Platz auch zu Protesten gekommen.

Auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt ging es eine Stunde vor dem Anpfiff zur WM chaotisch zu.
Auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt ging es eine Stunde vor dem Anpfiff zur WM chaotisch zu.  © Luis Cortes / AFP

11. Juni, 19.54 Uhr: Shakira rockt das Aztekenstadion!

Shakira hat das Turnier mit dem offiziellen WM-Song "Dai Dai" eingeläutet.
Shakira hat das Turnier mit dem offiziellen WM-Song "Dai Dai" eingeläutet.  © Tom Weller/dpa

Und da sind auch schon die Headliner der Eröffnungsfeier: Shakira und Burna Boy performen ihren offiziellen WM-Song "Dai Dai"!

Das Aztekenstadion ist derweil bereits prächtig gefüllt und erstrahlt überall farbenfroh. Direkt nach dem Lied saust dann auch ein buntes Feuerwerk in die Höhe.

11. Juni, 19.51 Uhr: Die Eröffnungsfeier läuft!

Im Aztekenstadion geht die Post ab!
Im Aztekenstadion geht die Post ab!  © Yuri CORTEZ / AFP
Die WM-Eröffnungsfeier ist unterwegs, wir gehen rein!
Die WM-Eröffnungsfeier ist unterwegs, wir gehen rein!  © Ricardo Mazalan/AP/dpa

Inzwischen haben die Feierlichkeiten im Aztekenstadion begonnen!

Aktuell spielen die Los Angeles Azules, eine mexikanische Cumbia-Band. Dazu hüpfen zahlreiche Tänzer um einen übergroßen WM-Pokal in der Mitte des Spielfelds.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

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