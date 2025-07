Frauen-EM im Liveticker: Deutschland-Gegner bangt vor Viertelfinale um Top-Stürmerin

Fortsetzung des Artikels laden

12. Juli, 22.03 Uhr: Weiter geht's zwischen Deutschland und Schweden

Die zweite Hälfte läuft! 45 Minuten hat das DFB-Team noch, um in Unterzahl die Partie noch zu drehen - muss dabei aber aufpassen, hinten nicht noch weiter aufzumachen als bisher schon und so am Ende noch eine Klatsche zu kassieren. Christian Wück wechselt nach der Pause doppelt: Bei Deutschland kommt Kathrin Hendrich für Rebecca Knaak, Sydney Lohmann ersetzt Laura Freigang.

12. Juli, 21.50 Uhr: Halbzeit in Zürich

Mit dem 1:3-Rückstand für Deutschland geht es schließlich in die Pause. Was für ein bitterer Spielverlauf für das Team von Christian Wück - die erste Viertelstunde war die wohl beste im gesamten bisherigen Turnier, doch den frühen Treffer von Jule Brand konterte Schweden schnell. Nach rund einer halben Stunde kam es dann knüppelhart für das DFB-Team: Carlotta Wamser flog wegen eines Handspiels vom Platz, zu zehnt mit zwei Toren Rückstand ist die Mission Gruppensieg für Deutschland in ganz weite Ferne gerückt.

12. Juli, 21.34 Uhr: Deutschland nur noch zu zehnt, Schweden führt mit 3:1!

Jetzt droht der DFB-Elf hier ein Debakel. Schweden kontert Deutschland komplett aus, Fridolina Rolfö könnte das verwaiste Tor treffen, doch Carlotta Wamser hält den Arm dazwischen. Sie verhindert zwar den Gegentreffer, sieht aber natürlich die Rote Karte (32. Minute). Den fälligen Elfmeter verwandelt Rolfö dann - zu zehnt steht Deutschland jetzt vor einer ganz, ganz schweren Aufgabe. Und auch für das Viertelfinale ist die fällige Sperre für Wamser eine große Hypothek, schließlich ist sie bereits die Ersatzspielerin für die verletzte Giulia Gwinn.

Carlotta Wamser verhindert zwar den Einschlag, fliegt dafür aber vom Platz. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Den fälligen Elfmeter verwandelt Fridolina Rolfö souverän zum 3:1. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 21.26 Uhr: Schweden dreht das Spiel gegen Deutschland

Ist das bitter! Jetzt geht Schweden auch noch auf kuriose Art und Weise in Führung. Der Treffer wird zwar Smilla Holmberg zugerechnet, doch es ist Sarai Linder, die beim Klärungsversuch die Schwedin so anschießt, dass der Ball unhaltbar abgefälscht über Berger hinweg ins deutsche Tor fliegt. So schnell ist die deutsche Führung dahin.

12. Juli, 21.12 Uhr: Schweden kontert deutschen Treffer sofort

Lange hat Deutschland aber keine Zeit zur Freude, denn Schweden kontert umgehend. Kurz hinter der Mittellinie schnappt die Abseitsfalle der Deutschen nicht zu, sodass Stina Blackstenius frei durch ist und an Ann-Katrin Berger vorbei einschiebt, die gerade auf dem Weg in die andere Richtung war.

Rebecca Knaak kommt nicht mehr rechtzeitig heran, um Stina Blackstenius am Ausgleich zu hindern. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 21.08 Uhr: Frühe Führung für das deutsche Team

Was für ein Start der deutschen Mannschaft! Von Anfang an ist das Team von Christian Wück hellwach, drückt auf den ersten Treffer - und nach nur sieben Minuten ist es passiert! Carlotta Wamser steckt zu Jule Brand durch, die sich durch den Strafraum arbeitet und flach links einschiebt. Damit übernimmt Deutschland die Führung in Gruppe C!

Schon nach sieben Minuten überwindet Deutschland das schwedische Bollwerk, das in diesem Turnier bisher noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert hatte. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 21 Uhr: Der Ball rollt zwischen Deutschland und Schweden

Los geht's! Das letzte deutsche Gruppenspiel gegen Schweden läuft, die DFB-Elf braucht einen Sieg, um die Skandinavierinnen in der Tabelle noch zu überholen. Schiedsrichterin Silvia Gasperotti gibt den Ball frei, Deutschland stößt an. Parallel spielt übrigens Dänemark gegen Polen, außer um Gruppenplatz drei geht es in der Partie aber um nichts mehr. Beide Teams haben aktuell null Punkte und können damit weder an Schweden noch an Deutschland, die bei jeweils sechs Zählern stehen, vorbeiziehen.

12. Juli, 20.40 Uhr: Giulia Gwinn sitzt heute mit auf der Bank

Im ersten Spiel verletzte sie sich und verpasst den Rest der EM verletzt. Dennoch lässt sich Kapitänin Giulia Gwinn es nicht nehmen, die heutige Partie bei ihrem Team zu verbringen. Die Rechtsverteidigerin sitzt nämlich heute mit auf der Bank, auch wenn sie natürlich nicht eingewechselt werden wird. Auf Krücken und mit Knieschiene lief die 26-Jährige ins Stadion und verfolgte bereits die Erwärmung von der Mannschaftsbank aus, den Eisbeutel auf dem Knie liegend.

Die verletzte Giulia Gwinn verfolgt das Aufwärmen ihrer Mannschaft von der Bank aus. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 20 Uhr: So will Deutschland den Gruppensieg holen

Nur noch eine Stunde bis zum Anpfiff! Die Aufstellung des deutschen Teams ist da, Bundestrainer Christian Wück nimmt eine Änderung im Vergleich zum zweiten Gruppenspiel vor. Zum ersten Mal bei dieser EM darf Laura Freigang von Anfang an ran, für sie muss Linda Dallmann aus der Startelf weichen. Ansonsten vertraut Wück denselben Spielerinnen, die bereits das Spiel gegen Dänemark drehten, die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn wird erneut von Carlotta Wamser vertreten.

Laura Freigang steht zum ersten Mal bei dieser EM in der Startelf. © Sebastian Gollnow/dpa

12. Juli, 14.19 Uhr: Drittes Gruppenspiel des deutschen Teams live im ZDF

Live-Fußball im Free-TV! Auch am heutigen Samstagabend überträgt "sportstudio live" im ZDF aus Zürich das abschließende dritte Gruppenspiel der DFB-Frauen. Moderator Sven Voss (49) begrüßt zusammen mit Expertin Kathrin Lehmann (45) die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr zum letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft in Gruppe C gegen die Schwedinnen.

Das ZDF überträgt auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 12.22 Uhr: Heute entscheidet es sich! Wer wird deutscher Gegner im EM-Viertelfinale?

Ein Gruppensieg wäre für die deutschen Fußballerinnen nicht nur psychologisch wertvoll. "Das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen würde auf einem sehr hohen Level bleiben", sagte Bundestrainer Christian Wück (52) vor dem Vorrundenabschluss gegen Schweden. Aber auch der Blick auf den Turnierbaum offenbart Vorteile. Deutschland und Schweden sind schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Um am WM-Dritten in der Gruppe C vorbeizuziehen, braucht das Wück-Team einen Sieg. Der Tabellenerste könnte erst im Endspiel auf die bisher so starken Weltmeisterinnen aus Spanien treffen. Gegner im Viertelfinale sind für Deutschland und Schweden entweder Frankreich, Titelverteidiger England oder die Niederländerinnen aus der Gruppe D. Klara Bühl (24) erwartet ein "sehr körperbetontes und sehr intensives Spiel" im Letzigrund-Stadion. Die Bayern-Stürmerin betonte: "Wir wollen in unserem Rhythmus bleiben, in unserem Flow bleiben, die Gruppenphase perfekt machen."

Gegen Schweden hofft das Frauen-Nationalteam auf den dritten Turniersieg - um im "Flow" zu bleiben, wie Angreiferin Klara Bühl (24) sagt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

12. Juli, 8.20 Uhr: DFB-Auswahl spielt gegen Schweden um den Gruppensieg

Die deutschen Fußballerinnen spielen bei der Europameisterschaft gegen Schweden um den Gruppensieg. Das Team von Bundestrainer Christian Wück (52) fordert am Samstag (21 Uhr) in Zürich den WM-Dritten. Um als Erster der Gruppe C in das Viertelfinale einzuziehen, braucht der achtfache Titelgewinner drei Punkte. Beide Teams sind vor dem Vorrundenabschluss bereits weiter. Mögliche Gegner der deutschen Frauen in der ersten K.-o.-Runde sind Frankreich, Titelverteidiger England oder die Niederlande. Als Gruppenerste könnten sie im weiteren Turnierverlauf erst im Endspiel gegen die bisher herausragenden Weltmeisterinnen aus Spanien spielen. Das DFB-Team hatte die ersten beiden Partien mit 2:0 gegen Polen und mit 2:1 gegen Dänemark gewonnen.

Will mit Deutschland den Gruppensieg fix machen: Lea Schüller (27). © Sebastian Gollnow/dpa

11. Juli, 23.10 Uhr: Italien folgt Spanien trotz Niederlage ins Viertelfinale

Weltmeister Spanien bleibt makellos! Die Furia Roja gewann trotz kurzzeitigen Rückstands mit 3:1 (1:1) gegen Italien und marschiert ohne Punktverlust durch die Gruppenphase. Für Italien reicht es trotz der Niederlage aber auch für das Viertelfinale. Im Parallelspiel gewannen die bereits ausgeschiedenen Belgierinnen nämlich mit 2:1 (1:0) gegen Portugal und verhinderten so, dass die Portugiesinnen sich den italienischen Patzer noch zunutze machen und an den Azzurre vorbeiziehen konnten. In der Runde der besten Acht wartet jetzt Gastgeber Schweiz auf Spanien, während Italien es mit den Norwegerinnen zu tun bekommt.

Italien führte kurzzeitig gegen Spanien und verlor trotzdem mit 1:3 - am Ende reichte es dennoch fürs Weiterkommen. © Martin Meissner/AP/dpa

10. Juli, 23.10 Uhr: Gastgeber Schweiz zittert sich weiter, Norwegen mit maximaler Ausbeute

Zittern bis zum Schluss! Gastgeber Schweiz steht bei der Frauen-EM im Viertelfinale. Lange Zeit stand es 0:0 zwischen der Nati und Finnland, was den Gastgeberinnen fürs Weiterkommen gereicht hätte - in der 79. Minute traf die Finnin Natalia Kuikka aber per Foulelfmeter mitten ins Schweizer Herz. Erst in der Nachspielzeit konnte Riola Xhemaili (90.+2) für die Heimmannschaft ausgleichen und ihrem Team so den Sprung unter die besten Acht sichern. Durch das Unentschieden zwischen der Schweiz und Finnland war das Parallelspiel zwischen Norwegen und Island letztendlich unbedeutend für die Tabellenkonstellation in der Gruppe A, die beiden Teams lieferten sich aber einen wilden Schlagabtausch, den Norwegen letztendlich mit 4:3 (2:1) gewann und die Gruppe so mit 9 Punkten abschließt.

Der Jubel war riesig: Die Schweiz glich in der Nachspielzeit aus, das Unentschieden gegen Finnland reichte für den zweiten Tabellenplatz in Gruppe A. © MIGUEL MEDINA / AFP

9. Juli, 23.01 Uhr: Frankreich besiegt Wales klar

Die Französinnen besiegten in St. Gallen die krassen Außenseiterinnen aus Wales mit 4:1 (2:1). Clara Matéo (8. Minute), Kadidiatou Diani (45.+1), Amel Majri (53.) sowie Grace Geyoro (63.) erzielten die Treffer für die Favoritinnen. Dennoch schafften die Waliserinnen etwas Historisches: Kapitänin und Fußball-Idol Jessica Fishlock (13.) sorgte mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich für das erste Tor eines walisischen Frauenteams bei einer EM-Endrunde.

Jess Fishlock (l.) sorgte für den historischen Moment für Wales. Sie traf als Erste bei einer EM-Endrunde für ihr Heimatland. © Martin Meissner/AP/dpa

9. Juli, 20.01 Uhr: England siegt deutlich gegen die Niederlande

Titelverteidiger England hat das Weiterkommen bei der EM wieder in der eigenen Hand. Der mögliche deutsche Viertelfinal-Gegner siegte in Zürich vor den Augen von Prinz William 4:0 (2:0) gegen die Niederlande. In Gruppe D kommen die Vize-Weltmeisterinnen wie die "Oranje Leeuwinnen" nun auf drei Punkte. Am letzten Spieltag geht es gegen Außenseiter Wales. Lauren James (22. und 60. Minute), Bayern-Star Georgia Stanway (45.+2) und Ella Toone (67.) trafen vor 22.600 Zuschauern im ausverkauften Stadion Letzigrund für engagierte Engländerinnen. Die vom früheren Männer-Bundesliga-Trainer Andries Jonker gecoachten Niederländerinnen traten ähnlich phlegmatisch auf wie beim 0:4 im Nations-League-Duell gegen Deutschland Ende Mai.

Trugen maßgeblich zum 4:0-Erfolg der Engländerinnen bei: Georgia Stanway (26, vorne) und Lauren James (23, hinten). © MIGUEL MEDINA / AFP

9. Juli, 10.52 Uhr: Christian Wück kritisiert sein Team

Nach dem 2:1 gegen Dänemark und vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden sparte der Bundestrainer Christian Wück (52) nicht mit Kritik an seinem sangesfreudigen, aber nicht immer spielstarken Team. Natürlich war die Erleichterung über den "Mentalitätssieg" groß beim achtmaligen Titelgewinner. "Wir sind unheimlich glücklich, dass wir das noch umgebogen haben. Es war für mich unheimlich wichtig, auch mal dieses Gesicht der Mannschaft zu sehen, weil wir es aus technischer Sicht, aus spielerischer Sicht nicht hinbekommen haben", bilanzierte Wück nach dem verdienten, aber doch mühsamen Erfolg. Wück mokierte sich - wieder einmal - über die Passqualität seiner Spielerinnen. "Der erste Kontakt ist das Erste, was auffällt - und das ist der Unterschied zwischen den absoluten Spitzenmannschaften, wenn ich jetzt an Frankreich und Spanien denke. Das werden wir angehen."

Frauen-Bundestrainer Christian Wück (52) war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht vollends zufrieden. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

8. Juli, 23 Uhr: Schweden gewinnt und ballert Deutschland ins EM-Viertelfinale

Deutschland schlägt Dänemark und kann nur wenige Stunden später gleich nochmal jubeln: Dank eines 3:0-Sieges der Schwedinnen am Abend gegen Polen steht die DFB-Auswahl vorzeitig im EM-Viertelfinale. Stürmerin Stina Blackstenius erzielte für die haushoch überlegenen Skandinavierinnen das 1:0 (28.). Schon in der ersten Halbzeit ließ Schweden etliche gute Chancen für weitere Treffer ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kosovare Asllani dann zum 2:0 (52.) und sorgte für die Vorentscheidung. Beide Treffer waren Kopfballtore nach Flanken von der rechten Seite. Auch das 3:0 von Lina Hurtig (77.) nach einer Ecke fiel per Kopf. In der Gruppe C stehen Deutschland und Schweden nach zwei Spielen bei sechs Zählern; die jeweils punktlosen Däninnen und Polinnen können nicht mehr weiterkommen. Am Samstag (21 Uhr) spielen Deutschland und Schweden im direkten Duell um den Gruppensieg.

Kosovare Asllani (vorn) freut sich über ihren Treffer zum 2:0. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

8. Juli, 21.08 Uhr: Verkehrsunfall von Teambus der EM-Fußballerinnen aus Wales

Glück im Unglück. Die Fußballerinnen aus Wales sind bei der EM in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Teambus der Auswahl von der Insel stieß auf dem Weg nach St. Gallen mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Wie der walisische Verband mitteilte, wurden dabei keine Spielerinnen und auch keine Insassen des anderen Wagens verletzt. Das Abschlusstraining für die morgige Partie gegen Frankreich (21 Uhr) wurde abgesagt. "Fußball ist zweitrangig", sagte Trainerin Rhian Wilkinson (43). Sie selbst habe zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus gesessen, sondern in einem anderen Auto. Die Kollision habe sich nahe dem Teamhotel in Weinfelden ereignet; in dieses wurden die Spielerinnen zurückgebracht. Eigentlich wäre in St. Gallen das Abschlusstraining für das Frankreich-Match angestanden.

Rhian Wilkinson (43), Trainerin der walisischen Frauen-Nationalmannschaft, war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Teambus. (Archivbild) © Ira L. Black / Getty Images North America / Getty Images via AFP

8. Juli, 20.59 Uhr: DFB-Team vor Einzug ins EM-Viertelfinale

Deutschlands hat mit dem knappen 2:1-Sieg gegen Dänemark beste Chancen auf das Weiterkommen. Nach dem zweiten Vorrundensieg gegen Dänemark könnte der Viertelfinal-Einzug nämlich schon am heutigen Dienstagabend perfekt sein. Wenn Polen im Abendspiel (21 Uhr) gegen Schweden nicht gewinnt, hat die DFB-Auswahl das Weiterkommen beim Turnier in der Alpenrepublik bereits rechnerisch sicher.