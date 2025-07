Frauen-EM im Liveticker: Drama in der Verlängerung! England steht im Finale

Fortsetzung des Artikels laden

22. Juli, 22.01 Uhr: Kommt England gegen Italien zurück?

Die zweite Halbzeit in Genf ist unterwegs! Können die "Lionesses" im zweiten Durchgang zurückschlagen oder machen die Italienerinnen tatsächlich den sensationellen Einzug ins EM-Finale klar?

22. Juli, 21.48 Uhr. Halbzeit im ersten Halbfinale der Frauen-EM 2025

Schiedsrichterin Ivana Martincic pfeift zur Pause und schickt die Spielerinnen mit einer italienischen 1:0-Führung in die Kabinen. Das Duell startete eigentlich wie erwartet: England nahm das Zepter in die Hand und suchte die Lücke im sofort massiven Riegel der "Azzurre". So wirklich viel Kreativität hatte die Wiegman-Elf in Genf aber bislang nicht im Gepäck, was die Brust der Italienerinnen nach und nach breiter werden ließ - bis diese eiskalt zuschlugen. Die schnelle Antwort der "Lionesses" blieb anschließend aus, stattdessen wirkte der Underdog nun noch gelöster und dem zweiten Treffer näher. Entschieden ist hier aber natürlich noch gar nichts.

22. Juli, 21.32 Uhr: Italien geht in Führung

Eine gute halbe Stunde geben die Engländerinnen den Ton an - doch plötzlich geht Italien mit 1:0 in Front! Über die rechte Seite geht es inklusive schickem Doppelpass mal schnell nach vorn bis in den Sechzehner, von der Grundlinie bringt Oliviero den Ball dann in die Mitte. Dort verpasst vor allem Bronze ganz unglücklich, weshalb die Kugel bis an den langen Pfosten zu Bonansea durchrutscht. Die fackelt nicht lang und jagt das Leder per Volley unter die Latte.

Barbara Bonansea trifft und öffnet das Tor zum EM-Finale für Italien! © SEBASTIEN BOZON / AFP

22. Juli, 21 Uhr: England oder Italien - Wer zieht ins Finale ein?

Das erste Halbfinale läuft! Finden wir heute womöglich den deutschen Endspiel-Gegner? Zumindest gegen eines der beiden Teams spielen die DFB-Damen ja auf jeden Fall noch. Die "Lionesses" stoßen an - und gehen auch als Favorit ins Duell. Doch die Italienerinnen haben gegen Norwegen gezeigt, was in ihnen steckt.

Noch lachen beide Fanlager auf den Rängen in Genf, doch am Ende muss eine Seite das Ausscheiden betrauern. © MIGUEL MEDINA / AFP

22. Juli, 20.55 Uhr: Wer zieht als erste Mannschaft ins Finale ein?

Während die deutschen Fans auf den Kracher gegen Spanien am morgigen Abend hinfiebern, steigt in Genf gleich das erste Halbfinale zwischen England und Italien! Bei den Engländerinnen nimmt Trainerin Sarina Wiegmann einen Wechsel vor: Esme Morgan beginnt in der Innenverteidigung für Jess Carter. Bei den Italienerinnen tauscht Andrea Soncin hingegen doppelt: Lucia di Guglielmo und Emma Severini sitzen zunächst auf der Bank, es beginnen Martina Lenzini und Lisa Boattin.

22. Juli, 13.10 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt gegen Spanien ins Stadion

Die deutschen Fußballerinnen können im EM-Halbfinale gegen Spanien auf die Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzen. Das Staatsoberhaupt reist zum K.-o.-Spiel des DFB-Teams gegen die Weltmeisterinnen am Mittwoch nach Zürich, wie das Bundespräsidialamt in Berlin mitteilte. Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ankündigen lassen, dass er bei einem Endspieleinzug der deutschen Frauen am Sonntag in Basel im Stadion sein werde. Merz wäre seinem Regierungssprecher zufolge auch gerne schon im Halbfinale in die Schweiz gereist - das scheitert aber daran, dass am gleichen Tag der französische Staatspräsident Emmanuel Macron nach Berlin kommt.

Die deutschen Frauen bekommen gegen Spanien Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

21. Juli, 21.23 Uhr: Dauer der Hendrich-Sperre noch offen

Die deutsche Nationalspielerin Kathrin Hendrich (33) kann nach ihrem Platzverweis im EM-Viertelfinale weiter auf eine mögliche Endspielteilnahme hoffen. Wie der DFB mitteilte, soll die Defensivspielerin laut UEFA für "mindestens ein Spiel gesperrt" werden, also für das Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) gegen Weltmeister Spanien. Bis 11 Uhr am Dienstag wird der DFB fristgemäß eine schriftliche Stellungnahme zum viel diskutierten Vorgang einreichen, im Anschluss daran wird eine abschließende Entscheidung erwartet. Hendrich hatte bei einem Zweikampf im Strafraum abseits des Balles Französin Griedge Mbock (30) am Zopf gehalten. Schiedsrichterin Tess Olofsson (37) sah sich die Aktion nach einem VAR-Hinweis an und entschied auf Platzverweis sowie Elfmeter.

Wie lange Kathrin Hendrich (33) nach ihrer Tätlichkeit gesperrt wird, steht wohl erst am Dienstag fest. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

21. Juli, 14.57 Uhr: Kanzler Merz will bei DFB-Finaleinzug anreisen

Die deutschen Fußballerinnen können im Falle des Finaleinzugs bei der EM in der Schweiz auf die Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz hoffen. "Sollte die Nationalmannschaft der Frauen ins Finale kommen, plant der Kanzler eine Teilnahme", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Der Bundeskanzler sei ein "fanatischer Anhänger dieser Frauen", so Kornelius, der zudem den Vorbildcharakter des Teams hervorhob.

Bundeskanzler Friedrich Merz will sich das EM-Finale der Frauen vor Ort anschauen - falls Deutschland einzieht. © Foto von JOHN MACDOUGALL / AFP

21. Juli, 13.40 Uhr: DFB-Trio trainiert zwei Tage vor Halbfinale nur individuell

Der kräftezehrende Halbfinal-Einzug gegen Frankreich hat seine Spuren hinterlassen: Am Montag trainierten die beiden Verteidigerinnen Franziska Kett und Rebecca Knaak sowie Stürmerin Giovanna Hoffmann nicht mit dem Team, sondern individuell. Bis Mittwoch, wenn Deutschland im Halbfinale auf Spanien trifft, ist das Trio dann hoffentlich wieder voll einsatzfähig, sonst sieht es insbesondere in der Abwehr düster aus. Weil Giulia Gwinn und Sarai Linder verletzt ausfallen und Kathrin Hendrich ihre Rotsperre absitzen muss, hat der DFB gerade nur noch fünf einsatzbereite Verteidigerinnen im Kader. Darüber hinaus fehlt auch Vizekapitänin Sjoeke Nüsken, weil sie gegen Frankreich ihre zweite Verwarnung des Turniers sah, sodass Bundestrainer Christian Wück erneut vor einem Personalpuzzle steht.

Zwei Tage vor dem Halbfinale gegen Spanien konnten Franziska Kett, Rebecca Knaak und Giovanna Hoffmann nur individuell trainieren. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

21. Juli, 6.15 Uhr: Sarai Linder fällt verletzt aus

Die Personalsorgen des DFB werden in der Abwehr immer größer: Sarai Linder zog sich im Viertelfinale gegen Frankreich eine Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk zu und fällt damit mindestens im Halbfinale gegen Spanien aus. Die 25-Jährige hatte im Viertelfinale gegen Spanien schon nach rund vier Minuten lange neben dem Platz behandelt werden müssen. Mit komplett getaptem Fuß kehrte die Verteidigerin zwar noch einmal aufs Feld zurück, wurde aber in der 20. Minute endgültig ausgewechselt und feierte den Sieg später bereits auf Krücken. Der DFB-Verteidigung fehlen gegen den großen EM-Favoriten bereits die verletzte Giulia Gwinn sowie die rotgesperrte Kathrin Hendrich, darüber hinaus ist auch Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken wegen einer Gelbsperre nicht spielberechtigt. Immerhin kehrt Gwinn-Vertretung Carlotta Wamser nach ihrer Rotsperre wieder zum Team zurück.

Sarai Linder lief nach dem Sieg gegen Frankreich bereits auf Krücken herum, was nichts Gutes erahnen ließ. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

20. Juli, 18.35 Uhr: Engländerin Carter wehrt sich gegen Rassismus

Die Freude von Deutschlands EM-Heldin Ann-Katrin Berger (34) über den Einzug ins Halbfinale ist durch rassistische Attacken im Turnierverlauf gegen ihre englische Verlobte Jessica Carter (27) getrübt worden. Die Abwehrspielerin aus dem Team von Titelverteidiger England machte am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal mehrfache Online-Anfeindungen publik. Als Konsequenz kündigte die 27 Jahre alte Tochter eines US-Amerikaners bis auf Weiteres ihren Rückzug aus den sozialen Medien an. Der englische Verband FA verurteilte die Angriffe gegen seine Innenverteidigerin, die in den USA bei NJ/NY Gotham FC zusammen mit Berger spielt, scharf. FA-Boss Mark Bullingham bestätigte die zwischenzeitliche Einschaltung der Polizei, "um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für dieses Hassverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden".

Englands Nationalspielerin Jessica Carter (27, r.) berichtet über Rassismus in den sozialen Medien. Darauf reagiert auch ihr Verband - und schaltet bei der EM die englische Polizei ein. © Fabrice COFFRINI / AFP

20. Juli, 16.59 Uhr: Am Zopf gezerrt! Künzer verteidigt Rotsünderin Hendrich

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer (45) hat das Zopfzerren von Nationalspielerin Kathrin Hendrich (33) im EM-Viertelfinale gegen Frankreich verteidigt. "Sie schaut in eine ganz andere Richtung und bleibt mit den Händen in den Haaren hängen. Sie hat nicht in die Haare gegriffen", sagte Künzer einen Tag nach dem Sieg im Elfmeterschießen der deutschen Fußballerinnen in Basel. "Wir möchten auf jeden Fall unterstreichen, dass keine Absicht vorliegt." Der Videobeweis entlarvte die Tätlichkeit. Die sehr erfahrene Innenverteidigerin hatte Frankreichs Kapitänin Griedge Mbock Bathy in den Haarzopf gegriffen und sah deshalb bereits nach 13 Minuten die Rote Karte. Die 33 Jahre alte Hendrich reagierte darauf mit sichtbarem Unverständnis, hat sich bisher aber nicht selbst dazu geäußert.

Stellte sich hinter Hendrich: DFB-Sportdirektorin Nia Künzer (45). © Sebastian Gollnow/dpa

20. Juli, 12.40 Uhr: DFB-Frauen knacken Zehn-Millionen-Marke

Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem Sieg im Elfmeterschießen und einem neuen TV-Bestwert ins EM-Halbfinale gestürmt. Der Viertelfinal-Erfolg gegen Frankreich knackte erstmals bei der laufenden Europameisterschaft in der Schweiz die Zehn-Millionen-Marke. Am Samstagabend schauten im Durchschnitt 10,695 Millionen Menschen die Live-Übertragung in ZDF und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 52,2 Prozent. Die EM der Frauen wird für ARD und ZDF immer mehr zum Quotengaranten. Auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung sorgen für hohe Reichweiten. Das bisherige Topspiel war Schweden gegen England mit durchschnittlich 4,95 Millionen Zuschauern.

Die deutschen Fußballerinnen können nicht nur den Halbfinal-Einzug, sondern auch einen Quoten-Rekord bejubeln. © Sebastian Gollnow/dpa

20. Juli, 0.30 Uhr: Deutsche Fußballerinnen erreichen EM-Halbfinale

Die deutschen Fußballerinnen sind bei der EM in der Schweiz ins Halbfinale eingezogen. Das Team von Trainer Christian Wück gewann gegen Frankreich trotz einer frühen Roten Karte gegen Kathrin Hendrich mit 6:5 im Elfmeterschießen und spielt nun am Mittwoch gegen Weltmeister Spanien um den Finaleinzug. TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

Deutschlands Sjoeke Nüsken (24, l.) und DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger (34) jubeln über den Sieg. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

19. Juli, 18.51 Uhr: Deutsche Fußballerinnen fordern Frankreich im EM-Viertelfinale

In der ersten K.-o.-Runde wartet ein harter Brocken auf das deutsche Frauen-Nationalteam! Die DFB-Auswahl spielt bei der Europameisterschaft gegen das favorisierte Team aus Frankreich um den Einzug ins Halbfinale. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück (52) geht dabei ohne die rotgesperrte Carlotta Wamser (21) in die Viertelfinal-Partie am heutigen Samstag (21 Uhr) in Basel. Wir berichten im großen TAG24-Liveticker und halten Euch mit allen wichtigen Informationen auf dem Laufenden. Hier entlang: "EM-Viertelfinale live: Showdown in Basel! Alles, was Ihr zum Deutschland-Kracher wissen müsst"

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück (52) muss im EM-Viertelfinale gegen Mitfavorit Frankreich ran. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

18. Juli, 23 Uhr: Spanien beendet Sommermärchen von Gastgeber Schweiz

Lange hielt die Schweiz gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien mit, am Ende war die Furia Roja aber zu stark: Trotz zwei verschossener Elfmeter siegten die Spanierinnen mit 2:0 (0:0) und beendeten die EM-Reise der Gastgeberinnen. Spanien war zwar die klar überlegene Mannschaft, erarbeitete sich zahlreiche Chancen, konnte diese jedoch nicht im Schweizer Tor unterbringen. Selbst einen Elfmeter setzte Mariona Caldentey (9.) neben den Kasten. Erst ein Doppelschlag von Athenea del Castillo (66.) und Claudia Pina (71.) brachte Spanien auf Siegkurs, auch wenn Alexia Putallas (88.) mit dem zweiten Elfmeter ihres Teams an Keeperin Livia Peng scheiterte. Dass die Schweizerin Noelle Maritz (90.+2) wegen einer Notbremse noch vom Platz flog, spielte letztendlich keine Rolle mehr. Trotz des EM-Aus feierten die fast 30.000 Zuschauer in Bern ihre Mannschaft lautstark. Spanien bekommt es im Halbfinale mit dem Sieger des Viertelfinales zwischen Frankreich und Deutschland am Sonntag zu tun.

Spanien beendete alle Träume von Gastgeber Schweiz und zog ins EM-Halbfinale ein. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

18. Juli, 11.53 Uhr: DFB-Frauen hoffen auf weiteres "Heimspiel" in Basel

Nach der Rekordkulisse in der Gruppenphase setzen die deutschen Fußballerinnen im EM-Viertelfinale gegen Frankreich auf ein weiteres "Heimspiel" in Basel. "Wir hoffen, dass die deutschen Fans uns antreiben", sagte Angreiferin Giovanna Hoffmann. Dies könne in der Partie am Samstag (21 Uhr) "der ausschlaggebende Faktor" werden. Im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1) waren die DFB-Frauen von rund 17.000 deutschen Fans im St. Jakob-Park unterstützt worden. So viele Auswärtsfans waren noch nie bei einem Spiel der deutschen Fußballerinnen. Zunächst gab es noch keine offiziellen Angaben, wie viele DFB-Anhänger am Samstag in Basel erwartet werden.

Weit mehr als 15.000 Deutschland-Anhänger hatten die DFB-Auswahl zum zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark im Baseler St.-Jakobs-Park begleitet. © Martin Meissner/AP/dpa

18. Juli, 9.43 Uhr: Triumph im Elfer-Krimi: Titelverteidiger England eine Runde weiter

Titelverteidiger England hat in einem Nervenspiel gegen Schweden gerade noch das Viertelfinal-Aus bei der Europameisterschaft verhindert. Die Lionesses lagen gegen starke Skandinavierinnen lange mit 0:2 zurück, retteten sich mit 2:2 (2:2, 0:2) aber in die Verlängerung und siegten im nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit insgesamt neun Fehlversuchen dann 3:2. Vor 22.397 Zuschauern im ausverkauften Letzigrund-Stadion von Zürich erzielten Kapitänin Kosovare Asllani (2. Minute) und Stina Blackstenius (25.) die schwedischen Tore gegen die Engländerinnen. Nach dem späten Doppelschlag durch Lucy Bronze (79.) und die eingewechselte Michelle Agyemang (81.) war der Europameister von 2022 wieder dran.

Englands Fußballerinnen haben ihren Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM in der Schweiz in einem dramatischen Elfmeter-Krimi am Leben erhalten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

17. Juli, 15.12 Uhr: Frankreich-Stümerin Diani für Spiel gegen Deutschland fraglich

Frankreichs Fußballerinnen müssen im EM-Viertelfinale gegen Deutschland möglicherweise auf Kadidiatou Diani (30) verzichten. Die Stürmerin von Meister Olympique Lyon, die sich am Mittwoch eine Fersenverletzung zugezogen hatte, fehlte auch am Donnerstag im Mannschaftstraining. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Teamumfeld. Diani war in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz gekommen, beim 4:1 gegen Wales erzielte sie per Foulelfmeter das 2:1.

Frankreich bangt vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland am Samstag um den Einsatz von Kadidiatou Diani (30). © SEBASTIEN BOZON / AFP

16. Juli, 23 Uhr: Italien steht im Halbfinale der EM

Das Turnier hat seinen ersten Halbfinalisten: Die italienische Nationalmannschaft besiegt Norwegen im Viertelfinale mit 2:1 (0:0) und zieht in die Vorschlussrunde ein. Kapitänin Cristiana Girelli brachte ihr Team in der 50. Minute in Führung, die vermeintliche 2:0-Führung wenige Minuten später zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Umgehend hatte Norwegen durch einen Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich, doch Ada Hegerberg zielte rechts am Kasten vorbei. Als die Skandinavierinnen schließlich doch noch durch Hegerberg (66.) ausglichen, bahnte sich die Verlängerung an, doch Girelli ließ in der 90. Minute per Kopf alle norwegischen Hoffnungen platzen und katapultierte ihr Team mit ihrem zweiten Treffer des Tages ins Halbfinale. Dort treffen die Azzurre am Dienstag, dem 22. Juli, auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und England.

Italien steht zum ersten Mal seit 1997 in einem EM-Halbfinale. © Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

16. Juli, 19 Uhr: Ann-Katrin Berger hakt Spiel gegen Schweden ab

DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger lässt sich von den Schlagzeilen rund um ihre Person nicht verrückt machen. "Seit ich Deutschland verlassen habe, lese ich eigentlich gar keine Nachrichten mehr. Auf den sozialen Medien bin ich sowieso nicht so oft vertreten. Was auch immer geschrieben wird, das müssen Sie mir sagen", sagte die 34-Jährige vom US-Club Gotham FC auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Besonders nach dem Spiel gegen Schweden, als die Keeperin gleich viermal hinter sich greifen musste, kochte die Debatte um ihr risikoreiches Spiel hoch. "Ich hatte da auch nicht mein bestes Spiel. Nach der Analyse habe ich das abgeschlossen, da denke ich nicht mehr viel drüber nach. Ich fokussiere mich jetzt auf Frankreich", entgegnete die 25-fache Nationalspielerin.

Ann-Katrin Berger (34) erwischte gegen Schweden nicht den besten Tag. Das Spiel hat sie aber längst abgehakt, der Blick geht nach vorne. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

15. Juli, 16.24 Uhr: Frankreich will "Rache"

Vor dem Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich am Samstag (21 Uhr) haben "Les Bleues" und vor allem ihr Trainer noch eine Rechnung offen. Die ganze Geschichte lest Ihr im TAG24-Artikel: "Kampfansage vor EM-Viertelfinale gegen DFB-Frauen: Frankreich will Rache".