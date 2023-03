Verführerisches Angebot: Seitensprung-Portal will Pique-Klub sponsern!

Ob sich Gerard Piqué (36) auf den schlüpfrigen Werbe-Deal einlässt? © JOSEP LAGO / AFP

Die Internetseite "Ashley Madison", auf der Personen "diskrete Beziehungen" finden können, hat dem FC Andorra auf Twitter ein Sponsoring-Angebot unterbreitet.

Der Klub aus dem unabhängigen Fürstentum in den Pyrenäen befindet sich seit 2018 im Besitz des ehemaligen Star-Innenverteidigers und spielt mittlerweile in der Segunda Division, der zweiten spanischen Liga.

Piqué wurde als Präsident des Vereins bereits in dem Zwitscher-Post des Unternehmens, das offen für Seitensprünge und Polyamorie wirbt, direkt angeschrieben.

"Wir haben gesehen, was sich zwischen Ihnen und Ihrer Ex-Freundin Shakira abgespielt hat. Wir glauben vorurteilsfrei an Nicht-Monogamie, also bieten wir an, Ihr Team FC Andorra zu sponsern. Sie sind am Zug!", hieß es darin.

Unter bestimmten Bedingungen würde Ashley Madison dem Zweitligisten eine Million Euro pro Jahr für die nächsten drei Jahre zukommen lassen.

Natürlich müsste der frühere Nationalspieler das Affären-Portal auf seinen Social-Media-Profilen bewerben, außerdem dürften sich Kicker, die mit ihrer nicht monogamen Beziehung an die Öffentlichkeit gehen, über einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro freuen.