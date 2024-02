Früherer Torschützenkönig der 3. Liga dabei: Die Last-Minute-Transfers der Regionalliga Nordost!

Berlin - Transferendspurt in der Regionalliga Nordost! Kurz vor Toresschluss haben zahlreiche Klubs noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Speziell die Aufstiegsanwärter holten den einen oder anderen großen Namen in die Regionalliga. TAG24 zeigt die spannendsten Last-Minute-Wechsel!

Pourie kommt allein in den Liga-Wettbewerben auf über 100 Pflichtspieltreffer, stieg als Torschützenkönig der 3. Liga mit dem Karlsruher SC auf und stand zuletzt in der zweiten holländischen Liga unter Vertrag.

Mit Marvin Pourie (33, Mittelstürmer) hat der selbst ernannte Aufstiegskandidat VSG Altglienicke einen dicken Fisch an Land gezogen, der die Abschlussschwäche im Angriff beheben soll.

Filip Kusic (27, l.) spielte einst in der 2. Bundesliga für Erzgebirge Aue gegen Größen wie Kölns Ex-Nationalspieler Jonas Hector (33, r.). © PICTURE POINT / S. Sonntag

In Dynamo-Leihgabe Jan Shcherbakovski (22, offensives Mittelfeld) und den Ex-Zwickauer Filip Kusic (27, Innenverteidiger) sicherte sich Energie Cottbus die Dienste von zwei Spielern im besten Fußballeralter, die auch schon höherklassig ihre Qualitäten nachwiesen.

Der Haken: Shcherbakovski hat seit Sommer kein Teamtraining absolviert, Kusic pausierte über ein Jahr nach einem Kreuzbandriss.

Wenn sie Zeit kriegen, dürfte sie Energie weiterhelfen. Jedoch warten in Cottbus bis Ostern viele englische Wochen und eine angespannte Gemengelage auf die beiden Neuen. Cottbus droht frühzeitig, den Aufstiegszug zu verpassen.

Bereits im Einsatz waren zwei Neuzugänge des Greifswalder FC beim 3:0-Sieg über Carl Zeiss Jena: Johannes Manske (23) schoss sogar das Tor zum Endstand.

Der Mittelstürmer kam vom Aufstiegskonkurrenten VSG Altglienicke, wo er in der Hinrunde nicht überzeugen konnte. Dabei kann er es besser: In der Vorvorsaison knipste er in der Regionalliga Nordost starke zwölfmal.

An seiner Seite stürmen soll Noel Eichinger (22, Rechtsaußen), der leihweise von Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg kommt und in der Abstiegssaison des FSV Zwickau immerhin fünf Scorerpunkte sammelte.