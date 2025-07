Transfermarkt im Liveticker: Bielefeld zieht Zehner aus der zweiten englischen Liga

Fortsetzung des Artikels laden

4. Juli, 16.15 Uhr: SV Werder Bremen verpflichtet Maximilian Wöber

Neuzugang Nummer eins: SV Werder Bremen hat erstmals in der Sommerpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Maximilian Wöber (27) in der Defensive verstärkt. Wie der Bundesligist am Freitag verkündete, wechselt der österreichische Nationalspieler per Leihe vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United an die Weser. Obendrauf beinhaltet der Deal eine Kaufoption, teilten die Grün-Weißen zudem mit. "Wir sind sehr froh, dass wir Maximilian für Werder begeistern konnten. Mit ihm holen wir einen international erfahrenen Abwehrspieler, der uns mit seiner Qualität weitere Stabilität in der Defensive geben wird", wird Werder-Sportdirektor Peter Niemeyer (41) in der Vereinsmeldung zitiert.

SV Werder Bremen hat sich die Dienste von Maximilian Wöber (27) gesichert. © Andreas Gora/dpa

4. Juli, 12.10 Uhr: Jahn Regensburg holt Innenverteidiger aus Österreich

Er hat als Probespieler überzeugt: Jahn Regensburg hat Innenverteidiger Leo Mätzler (23) unter Vertrag genommen. Der Österreicher kommt aus der heimischen 2. Liga von Austria Lustenau. Mätzler, der vor dem Wechsel nach Regensburg noch nie im Ausland gespielt hat, trainierte in der vergangenen Woche bereits beim Zweitliga-Absteiger mit und erhält jetzt einen Zweijahresvertrag. "Leo konnte uns in den Trainingseinheiten und im ersten Testspiel restlos von seinen Qualitäten und seinem Potenzial überzeugen und freuen uns, mit ihm einen weiteren spannenden Innenverteidiger verpflichten konnten, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht", sagte Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer (57).

Leo Mätzler (23) verteidigt demnächst für Jahn Regensburg in der 3. Liga. © Gschlößl / SSV Jahn

4. Juli, 12 Uhr: Frederik Jäkel wechselt auf Leihbasis nach Braunschweig

Nächste Leihstation für Frederik Jäkel (24): Der Innenverteidiger von RB Leipzig schließt sich für die kommende Saison Eintracht Braunschweig an. Jäkel spielt bereits seit der Jugend für Leipzig, absolvierte bisher aber noch keine Partie für die erste Mannschaft. Stattdessen wird der 24-Jährige bereits seit 2020 immer wieder verliehen, zuletzt zwei Jahre an die SV Elversberg. Wegen eines Kreuzbandrisses konnte er in der abgelaufenen Saison aber nur ein Spiel für die SVE machen.

Frederik Jäkel (24, h.) schließt sich dem nächsten Leihklub an. © PICTURE POINT/Leipzig

3. Juli, 21.19 Uhr: Augsburg-Talent Reinheimer erhält langfristigen Vertrag

Weichenstellung für die Zukunft: Der FC Augsburg setzt auf Talent Pirmin Reinheimer (18). Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler erhielt einen langfristigen Profivertrag, über die genaue Dauer machte der Klub in einer Mitteilung keine Angaben. Reinheimer spielt bereits seit der U13 für die Augsburger und soll sich zunächst über weitere Einsätze bei den Junioren weiterentwickeln. Club-Geschäftsführer Michael Ströll (41) bezeichnete den gebürtigen Allgäuer als Internatsbewohner der ersten Stunde. "Er besticht durch seine hohe Spielintelligenz und wir wollen ihn auf seinem weiteren Weg individuell bestmöglich fördern. Wir freuen uns sehr, dass uns ein Talent aus der Region Bayerisch-Schwaben langfristig erhalten bleibt", sagte Ströll.

3. Juli, 20.47 Uhr: Borussia Dortmund einigt sich mit Chelsea auf Gittens-Wechsel

Nach zähen Verhandlungen wird Jamie Gittens (20) von Borussia Dortmund zum englischen Premier-League-Klub FC Chelsea wechseln. Darauf einigten sich alle beteiligten Parteien bei der Klub-WM in Fort Lauderdale, wie der Bundesligist mitteilte. Die vertraglichen Details seien noch abzuwickeln, hieß es weiter. Der Flügelspieler hatte am vergangenen Wochenende bereits den Medizincheck bei den Blues absolviert. Danach war der 20 Jahre alte Engländer aber wieder ins Teamquartier der Dortmunder in Fort Lauderdale zurückgekehrt, weil sich die Einigung hinzog. Der BVB hatte sich 65 Millionen Euro für Gittens gewünscht. Laut Medien sollen die Engländer zwischen rund 63,8 und 65 Millionen Euro an die Borussen zahlen.

Der Wechsel von Jamie Gittens (20) zum FC Chelsea ist perfekt. © Tom Weller/dpa

3. Juli, 16.54 Uhr: HSV-Abschied besiegelt! SSV Jahn Regensburg verpflichtet Nicolas Oliveira

Nach sieben Jahren beim Hamburger SV wechselt Nicolas Oliveira. (21) zum SSV Jahn Regensburg. Der 21-Jährige erhält beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag bis 2027. Der Außenverteidiger war schon am Mittwoch beim Trainingsauftakt des Bundesliga-Aufsteigers HSV nicht mehr dabei. Alles Wissenswerte zum Transfer erfahrt Ihr hier: "HSV-Blog: Oliveira verlässt den HSV nach sieben Jahren und geht in die dritte Liga"

3. Juli, 13.25 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Neuzugang Marlon Faß

Dynamo Dresden hatte vor wenigen Wochen Marlon Faß (19) von der TSG 1899 Hoffenheim geholt, ihn nun aber direkt weiterverliehen. Der Angreifer schließt sich den Stuttgarter Kickers für eine Saison an. In der Regionalliga soll der 19-Jährige weiter Spielpraxis sammeln, bevor er dann perspektivisch für die SGD auf dem Platz stehen soll.

3. Juli, 13.20 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Jannik Hofmann nach Essen

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Eigengewächs Jannik Hofmann (23) vorzeitig verlängert, ihn jedoch im gleichen Zug an Rot-Weiss Essen verliehen. Der Rechtsverteidiger spielt bereits seit der E-Jugend für den Club, gab 2024 sein Debüt in der Zweitliga-Mannschaft und wurde anschließend an den VfB Stuttgart II verliehen. Mit der erneuten Leihe soll der 23-Jährige weiter Spielpraxis in der 3. Liga sammeln.

3. Juli, 13.15 Uhr: Nicholas Mickelson schließt sich der SV Elversberg an

Ein thailändischer Nationalspieler für die SV Elversberg: Nicholas Mickelson (25) wechselt vom dänischen Erstligisten Odense BK ins Saarland. Der Rechtsverteidiger, der sowohl die thailändische als auch die norwegische Staatsbürgerschaft hat, durchlief die Junioren-Nationalmannschaften Norwegens, wechselte dann aber den Verband und lief seit 2023 bereits 25 Mal für Thailand auf. "Nicholas arbeitet als international erfahrener Spieler defensiv sehr konsequent und kann sich auch offensiv immer wieder gewinnbringend einschalten. Seine Flexibilität auf den Außenbahnen gibt uns zusätzliche Optionen. Wir sind überzeugt, dass er damit unser Team bereichern wird“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book (39).

3. Juli, 13.10 Uhr: Fortuna lockt griechischen Nationalspieler nach Düsseldorf

Mit Sotiris Alexandropoulos (23) kommt ein griechischer Nationalspieler in die 2. Bundesliga und schließt sich Fortuna Düsseldorf an - vorerst für ein Jahr auf Leihbasis, dann hat die Fortuna eine Kaufoption. Schon seit 2022 steht der Mittelfeldspieler bei Sporting Lissabon unter Vertrag, wird jedoch immer wieder verliehen. Nach Piräus und Lüttich ist die nordrhein-westfälische Hauptstadt die dritte Leihstation. In Düsseldorf erhält er die Rückennummer 14.

Sotiris Alexandropoulos (23, M.) spielt in der kommenden Saison für Fortuna Düsseldorf. © Fortuna Düsseldorf

3. Juli, 11.25 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Kölns Max Finkgräfe

RB Leipzig hat bei der Bundesliga-Konkurrenz zugeschlagen und sich die Dienste Linksverteidiger Max Finkgräfe (21) vom 1. FC Köln gesichert. Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier: "RB Leipzig schlägt zu! Raum-Konkurrent kommt für Millionen-Paket".