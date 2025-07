Transfermarkt im Liveticker: Drittliga-Dauerbrenner wechselt in Regionalliga Nordost

Der Transfermarkt im Liveticker: Nach sieben Jahren 3. Liga wechselt Leandro Putaro eine Spielklasse tiefer zu Nordost-Klub BFC Dynamo.

8. Juli, 13.05 Uhr: St. Pauli verstärkt Offensive mit Andreas Hountondji

Der FC St. Pauli hat auf Leihbasis einen neuen Stürmer verpflichtet: Andreas Hountondji (22), der für die Nationalmannschaft Benins spielt, kommt vom FC Burnley. Mehr über das Leihgeschäft lest Ihr im TAG24-Artikel: "Neuzugang bei St. Pauli: Bundesligist verpflichtet Stürmer aus England".

8. Juni, 13 Uhr: Aachens Leandro Putaro wechselt zu Regionalligist BFC Dynamo

Nach sieben Jahren 3. Liga verlässt Leandro Putaro (28) vorerst die Spielklasse und schließt sich Regionalliga-Klub BFC Dynamo an. Der Linksaußen stand in der abgelaufenen Saison bei Alemannia Aachen unter Vertrag, kam aber nur in acht Partien zum Zug. Insgesamt kommt er auf 139 Drittliga-Partien. Sein neuer Verein teilt voller Euphorie mit: "Freuen wir uns auf einen Neuzugang, der unser Offensivspiel noch durchschlagkräftiger und gefährlicher machen wird."

Leandro Putaro (28) war in der 3. Liga einer der Dauerbrenner, jetzt wechselt er eine Liga tiefer. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

8. Juli, 11.45 Uhr: VfB Stuttgart schnappt sich serbischen Junioren-Nationalspieler

Dritter Neuzugang für den VfB Stuttgart: Der Pokalsieger verpflichtet Offensiv-Talent Lazar Jovanovic (18) von Roter Stern Belgrad. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Für den serbischen Junioren-Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland, auf die er sich sehr freut: "Ich bin sehr happy, dass ich diesen Schritt machen darf und möchte mich natürlich bestmöglich beim VfB einbringen, mich weiterentwickeln und hoffentlich viele Siege mit meinen Teamkollegen und den Fans feiern", sagte der Rechtsaußen.

8. Juli, 9.35 Uhr: Palkó Dárdai wechselt nach Ungarn

Nur noch ein Dárdai bei Hertha BSC: Ein Jahr nach seinem Vater und Trainer Pál (49) und seinem Bruder Bence (19) verlässt nun auch Palkó Dárdai (26) den Hauptstadtklub. Der Offensivspieler wechselt in die ungarische Heimat seines Vaters zu Puskás Akadémia FC. Mehr über den Wechsel könnt Ihr hier nachlesen: "Dárdai-Dynastie bröckelt weiter: Hertha BSC verliert nächsten Sohn".

Palkó Dárdai (26, v.) verlässt seinen Ausbildungsklub und wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Ungarn. © Axel Heimken/dpa

7. Juli, 22.03 Uhr: Soumaïla Coulibaly wechselt nach Frankreich

Deal fix: Soumaïla Coulibaly (21) verlässt Borussia Dortmund und kehrt in seine Heimat nach Frankreich zurück. Wie der BVB mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Innenverteidiger zu Racing Straßburg. Beim Klub aus der Ligue 1 unterschrieb er einen Vertrag bis 2029. Bereits in der vergangenen Saison hatte Coulibaly auf Leihbasis in der französischen Liga bei Stade Brest gespielt. "Soumi ist ein hervorragender Junge, der in der Vergangenheit leider immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In Straßburg kann er nun einen langfristigen Vertrag unterschreiben und in sein Heimatland zurückkehren", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (45). Coulibaly war 2021 aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt und in der Bundesliga sowie der UEFA Champions League jeweils einmal zum Einsatz gekommen.

Soumaïla Coulibaly (21, l.) setzt seine Karriere in der französischen Ligue 1 fort. © Marco Steinbrenner/dpa

7. Juli, 21.22 Uhr: 1. FC Köln holt Keeper Zieler von Hannover 96

Torhüter Ron-Robert Zieler (36) wechselt vom Zweitligisten Hannover 96 zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Der Weltmeister von 2014 erhält beim FC einen Zweijahresvertrag, wie die Kölner mitteilten. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben. Laut Medienberichten zahlt Köln für den 36-Jährigen rund 200.000 Euro, da sich der Vertrag von Zieler in Hannover erst im Frühjahr automatisch bis 2026 verlängert hatte. "Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler (39) laut Mitteilung.

7. Juli, 19.17 Uhr: Preußen Münster verpflichtet Marco Meyerhöfer

Preußen Münster hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Marco Meyerhöfer (29) gesichert. Wie der Zweitligist aus Nordrhein-Westfalen am Montag offiziell bekannt gab, streift sich der 29-jährige Verteidiger künftig das Trikot der Adler über. Meyerhöfer, dessen Vertrag bei Zweitliga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth zum 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen war, bleibt dem deutschen Fußball-Unterhaus damit weiter erhalten. "Marco ist ein richtig guter Fußballer und hat das über Jahre hinweg in Fürth auf einem hohen Niveau bewiesen. Unser Spielsystem ist sehr dynamisch und da hilft es, wenn sich Spieler auf unterschiedlichen Positionen wohlfühlen, wird "Münster-Sportchef Ole Kittner (37) in der Vereinsmitteilung zitiert.

7. Juli, 16.12 Uhr: Heimkehrer Kevin Vogt zurück beim VfL Bochum

Wiedersehen an alter Wirkungsstätte: Kevin Vogt (33) verlässt den Bundesligisten 1. FC Union Berlin und kehrt nach 13 Jahren in seine Heimat zurück. Der in Witten geborene 33-jährige Abwehrspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 beim VfL Bochum unterschrieben, teilte der Revierklub mit. Vogt wurde beim VfL ausgebildet und absolvierte dort auch die ersten seiner insgesamt 353 Bundesligaspiele. Bei Union kam der frühere Junioren-Nationalspieler zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz. Über die Wechselmodalitäten wurde nichts bekannt. "Wir erwarten, dass er als Führungsspieler vorangeht. Zumal es für ihn, der Bochum und den VfL bestens kennt, sicher eine Rückkehr der besonderen Art sein wird", sagte Bochums Geschäftsführer Dirk Dufner (57).

VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner (57, r.) mit Rückkehrer Kevin Vogt (33). © VfL Bochum 1848

7. Juli, 14.37 Uhr: Lucas Perrin verlässt Hamburger SV

Lucas Perrin (26) und der Hamburger SV gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am heutigen Montag bekannt gab, wechselt der 26-jährige Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung zum spanischen Zweitligisten Sporting Gijon. Mehr dazu hier: "Offiziell: HSV lässt Abwehrflop nach Spanien ziehen"

7. Juli, 12.45 Uhr: Waldhof Mannheim verpflichtet Mittelstürmer Adama Diakhaby

Waldhof Mannheim kann einen Mittelstürmer mit Champions-League-Erfahrung von sich überzeugen: Adama Diakhaby (29) kommt ablösefrei vom rumänischen Erstligisten ACSM Politehnica. Diakhaby, einst französischer U21-Nationalspieler, kickte unter anderem in der Premier League für Huddersfield Town und in der Ligue 1 für die AS Monaco, für die Monegassen bestritt er sogar fünf Champions-League-Spiele. In Mannheim soll der Franzose viel Tempo und Dynamik ins Offensivspiel bringen.

Adama Diakhaby (29) lief für die AS Monaco bereits in der Champions League auf. Jetzt wechselt er nach Mannheim. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

7. Juli, 12.35 Uhr: 1. FC Köln verleiht Rasmus Carstensen erneut

Rasmus Carstensen (24) verlässt den 1. FC Köln, um zurück in seine dänische Heimat zu gehen. Der Rechtsverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Aarhus GF, der Klub sicherte sich zudem eine Kaufoption für Carstensen. Mit der Entscheidung für Aarhus entschied sich der 24-Jährige auch für die Liebe, denn in bei dem dänischen Verein spielt auch seine Freundin Sofie Vendelbo. Die beiden waren 2023 gemeinsam nach Köln gewechselt, Vendelbo hatte den Effzeh allerdings schon im vergangenen Sommer wieder verlassen. Carstensen kam 2023 zunächst als Leihspieler von Gent und wurde im Sommer 2024 fest verpflichtet. Wirklich durchsetzen konnte er sich in Köln aber nie, weshalb er bereits in der abgelaufenen Rückrunde nach Polen zu Lech Posen verliehen worden war.

Rasmus Carstensen (24, r.) verlässt den 1. FC Köln vorläufig - und vielleicht auch auf Dauer. © Uwe Anspach/dpa

5. Juli, 20.07 Uhr: 1. FC Köln verpflichtet Mainzer

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat sich die Dienste von Tom Krauß (24) vom FSV Mainz 05 gesichert. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt an den VfL Bochum verliehen war, erhält bei den Kölnern einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2026 mit Kaufoption. Dies teilten beide Clubs mit.

5. Juli, 20.05 Uhr: 1860 München verstärkt sich mit Sigurd Haugen

Drittligist 1860 München hat Sigurd Haugen vom dänischen Superligisten Aarhus GF verpflichtet. Zuletzt war der 27-Jährige an den FC Hansa Rostock ausgeliehen, wo er in der 3. Liga in 32 Begegnungen 10 Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete.

5. Juli, 17.11 Uhr: Hannover 96 holt Maik Nawrocki

Innenverteidiger Maik Nawrocki (24) schließt sich Hannover 96 an. Die Niedersachsen leihen den Abwehrmann zunächst für ein Jahr von Celtic Glasgow aus, besitzen anschließend aber eine Kaufoption. Der in Bremen geborene und bei Werder ausgebildete Deutsch-Pole wechselte 2023 noch für fünf Millionen Euro von Legia Warschau nach Schottland, kam dort in der vergangenen Saison aber kaum zum Zug.

5. Juli, 16.39 Uhr: Wechsel von Jamie Gittens perfekt

Es war nur noch Formsache, jetzt ist es offiziell: Jamie Gittens wechselt von Borussia Dortmund zum FC Chelsea nach England. Das gaben die "Blues" aus London am Samstagnachmittag bekannt. Dort unterschreibt der 20-jährige Flügelstürmer einen Vertrag bis 2032, die Ablöse soll dem Vernehmen nach bei umgerechnet rund 65 Millionen Euro liegen.

Jamie Gittens (20, r.) hat sich beim BVB ins Schaufenster gespielt, jetzt machte Chelsea Nägel mit Köpfen. © Federico Gambarini/dpa

5. Juli, 13.56 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich brasilianischen Abräumer

Die Wölfe schlagen zu und holen den defensiven Mittelfeldspieler Vini Souza (26) an Bord. Der Brasilianer wechselt für kolportierte 15 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Sheffield United nach Niedersachsen, unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2030 - und tritt in die Fußstapfen seiner Landsmänner Luiz Gustavo (37) sowie Josué (45). "Vini bringt sehr viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit. Wir haben seine Entwicklung über die Jahre bei seinen unterschiedlichen Stationen verfolgt", erklärte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz (46).

Vini Souza (26, r.) führt die brasilianische Sechser-Tradition in Wolfsburg fort. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

4. Juli, 20.34 Uhr: FCK-Verteidiger Gyamerah wechselt nach Elversberg

Nach nur einem Jahr auf dem Betzenberg wechselt Jan Gyamerah (30) vom 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Rivalen SV Elversberg. Das gaben beide Vereine bekannt. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger unterschrieb im Saarland einen Zweijahresvertrag. "Die SV Elversberg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit klaren Ideen und Zusammenhalt viel erreichen kann. Für mich ist der Wechsel der richtige Schritt zur richtigen Zeit", sagte Gyamerah, der in der 2. Bundesliga bereits für den VfL Bochum, Hamburger SV und 1. FC Nürnberg spielte.

Jan Gyamerah (30, links) trägt künftig das Trikot der SV Elversberg. © Swen Pförtner/dpa

4. Juli, 19.29 Uhr: 1. FC Köln leiht Wolfsburger Kaminski aus

Der polnische Nationalspieler Jakub Kaminski (23) wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln. Das bestätigten beide Klubs. Der 23 Jahre alte Flügelspieler wird zunächst für eine Saison an den Aufsteiger ausgeliehen, wie beide Vereine am Abend mitteilten. "Mit Jakub gewinnen wir einen Spieler dazu, der trotz seines jungen Alters bereits über wertvolle Bundesliga-Erfahrung verfügt", sagte der Kölner Sportdirektor Thomas Kessler (39). Bei seinem Wechsel nach Deutschland zahlten die Wolfsburger vor drei Jahren eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro für Kaminski.

4. Juli, 16.59 Uhr: Mainz-Stürmer Burkardt wechselt nach Frankfurt

Das Hin und Her hat ein Ende: Nationalstürmer Jonathan Burkardt (24) wechselt vom FSV Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt. Das gaben die beiden Klubs aus der Fußball-Bundesliga bekannt. Zu den Ablösemodalitäten machten die Vereine keine Angaben. Wie die Frankfurter mitteilten, erhält Burkardt beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2030. Alle Infos zum Burkardt-Deal findet Ihr hier: "Na endlich: Wechsel von Jonathan Burkardt zur Eintracht fix!"