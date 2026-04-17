Startet Union Berlins Wunderkind jetzt richtig durch?

Berlin - Am vergangenen Wochenende hat Linus Güther (16) beim 1:3 in Heidenheim sein Debüt in der Bundesliga für Union Berlin gefeiert - seine Chancen, jetzt voll durchzustarten, stehen gut, oder doch nicht?

Tief durchatmen, der erste Schritt ist gemacht: Gegen Heidenheim hat Linus Güther (16, r.) nach Einwechslung für Alex Kral (27) die erste Bundesliga-Luft geschnuppert. © Harry Langer/dpa

Der mittlerweile geschasste Steffen Baumgart (54) verschaffte dem 16-Jährigen seinen bislang größten Auftritt auf der Fußballbühne, obwohl der Coach zuvor eher auf die Euphorie-Bremse getreten hatte.

Nach dem Rauswurf des 54-Jährigen könnte es für den Youngster jetzt steil bergauf gehen, denn Baumgarts Nachfolgerin Marie-Louise Eta (34) kennt den Flügelstürmer nur zu gut.

Sie war es nämlich, die ihn aus der U17 der Eisernen hochzog und bis zu ihrer Beförderung zur Cheftrainerin in der U19 trainierte, förderte und dann schließlich an die Profis vermittelte.

"Er ist ein toller Junge, er ist ein Fußballer, der extrem viel mitbringt, wo wir in den nächsten Jahren hier im Verein sehr, sehr viel Freude an ihm haben werden, das hat er jetzt schon gezeigt", lobte Eta den Linksaußen dementsprechend bei der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen den VfL Wolfsburg.

Auf Einsatzzeit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und den ersten richtig großen Auftritt vor den heimischen Fans in der Alten Försterei, muss Güther aber vorerst verzichten. "Am Wochenende wird er in der U19 spielen", kündigte die 34-Jährige an und verzichtet damit vorerst auf das neue Wunderkind.