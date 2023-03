Union-Deal in letzter Sekunde geplatzt: Was macht Isco jetzt eigentlich?

Berlin - Es wäre der Transferhammer des Winters gewesen - ganz sicher für Union Berlin , aber wohl auch für die gesamte Bundesliga - am Ende hat sich Weltstar Isco (30) aber gegen einen Wechsel an die Alte Försterei entschieden.

Robin Knoche (30) hat sich im Aktuellen Sportstudio noch einmal zu dem gescheiterten Isco-Transfer geäußert. © Robert Michael/dpa

Der Spanier hatte am Morgen des Deadline Day bereits den Medizincheck an der Charité absolviert und bestanden. Eigentlich stand nur noch die Vertragsunterschrift an, bevor der Blockbuster-Deal in Sack und Tüten gewesen wäre.

Eigentlich, denn letztendlich platzte der Deal auf der Zielgeraden doch noch, als die Berater des fünffachen Champions-League-Siegers plötzlich neue Forderungen stellten, die die Eisernen nicht erfüllen wollten, wie Manager Oliver Ruhnert (51) im Nachhinein mitteilte.

So blieb der Klub aus Köpenick tatsächlich eisern, bewies Rückgrat, und der 30-Jährige musste unverrichteter Dinge wieder gen Heimat fliegen. "So etwas kommt vor im Fußball", kommentierte der den Last-Minute-Transfer-Fail.

Und auch beim Hauptstadtklub trauerte offenbar niemand so richtig dem Star-Kicker nach. Der gescheiterte Wechsel "ist vielleicht gar nicht so verkehrt", postulierte Robin Knoche (30) jüngst im Aktuellen Sportstudio noch einmal und schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie Kevin Behrens (32).

Er wisse natürlich nicht, wie er sich in der Mannschaft eingefügt hätte, und natürlich hätte er viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, "aber im Endeffekt passt es so, wie es im Moment ist, ganz gut", erklärte der Innenverteidiger im ZDF.