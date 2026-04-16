Union-Trainerin Eta äußert sich zu Hasskommentaren: "Habe da ein sehr, sehr großes Fragezeichen"

Berlin - Marie-Louise Eta (34) hat sich am Donnerstag vor ihrem Bundesliga-Debüt als Cheftrainerin von Union Berlin zum ersten Mal der versammelten Presse gestellt.

Für Marie-Louise Eta (34) standen schon immer der Fußball und die Zusammenarbeit mit Menschen im Vordergrund. © Matthias Koch/dpa

Allein der Andrang - so voll war der Saal bei einer Pressekonferenz vor einem Spiel der Eisernen noch nie - und die Dauer von knapp einer halben Stunde untermauerten die Besonderheit des Anlasses. Schließlich schreibt Eta Bundesliga-Geschichte, wenn sie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg als erste Frau in der höchsten Spielkasse der Herren an der Seitenlinie steht.

"Ich habe totales Verständnis dafür, dass das in der Öffentlichkeit auch eine Rolle spielt", erklärte die Nachfolgerin von Steffen Baumgart (54), aber für sie habe schon immer nur der Fußball und "die Zusammenarbeit mit Menschen" im Vordergrund gestanden.

Bei der Medienrunde kam zwangsläufig auch noch einmal die Frage nach den Hasskommentaren im Netz auf. Eta wurde nach ihrer Ernennung zur Cheftrainerin in den sozialen Netzwerken in unsachgemäßen und teilweise geschmacklosen Kommentaren diffamiert.

Die Köpenicker verteidigten ihre neue starke Frau gegen die Sexisten und verurteilten die Hetze, die Manager Horst Heldt (56) "einfach nur peinlich"empfand. "Ich lese keine Kommentare, habe ich vorher auch nicht gemacht", ließ Marie-Louise wissen - dafür habe sie auch gar keine Zeit gehabt.

Es sei ja auch ein allgemeines und grundsätzliches Thema "was auf Social Media passiert, was solche Hasskommentare angeht, was Menschen teilweise dann auch einfach anonym irgendwo äußern. Allgemein habe ich da ein sehr, sehr großes Fragezeichen", merkte die FCU-Trainerin an.