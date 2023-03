Zähe Gespräche über BVB-Verbleib: Marco Reus positioniert sich klar und deutlich!

Gegen Köln erzielte Marco Reus (33, M.) die Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 sowie 6:1-Endstand für den BVB. © INA FASSBENDER / AFP

"Ich habe in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren schon öfter gesagt, dass ich gern meine Karriere hier beenden möchte. Ich fühle mich richtig gut, wir werden sehen. Wir sind in Gesprächen und alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben", erklärte der 33-jährige Offensivakteur am Sky-Mikrofon.

Reus stammt aus der Jugend der Schwarz-Gelben und kehrte im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu seinem Ausbildungsklub zurück. Seitdem steuerte er in 377 Pflichtspielen ganze 161 Treffer sowie 120 Assists bei.

Auch beim Kantersieg gegen den Effzeh stellte er seine Wichtigkeit mit einem Doppelpack unter Beweis. Dennoch möchte die Vereinsführung sein Gehalt von rund zwölf Millionen Euro pro Jahr dem Vernehmen nach halbieren.

Immerhin habe sich das Lager des Routiniers inzwischen mit Borussia-Sportdirektor Sebastian Kehl (43) auf eine Vertragslänge von einem Jahr mit der Option auf ein weiteres geeinigt, wie unter anderem Sport1 zuletzt berichtete.