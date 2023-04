FC Bayern mit Stürmersorgen vor Freiburg und ManCity: Haaland wieder fit

München - Den "unmittelbaren Ärger" vom Pokal-Schock hatte Thomas Tuchel (49) mitten in wegweisenden Tagen des FC Bayern "nach ein bisschen Sport" hinter sich gelassen. Vor dem schnellen Wiedersehen mit dem SC Freiburg und der ultimativen Champions-League-Prüfung gegen Manchester City wies der neue Münchner Übungsleiter demonstrativ auf die guten Seiten der überaus wechselhaften Auftritte des Bundesliga-Tabellenführers hin.

Eric Maxim Choupo-Moting (34) wird gegen Freiburg verletzt ausfallen. Er könnte auch den Königsklassen-Kracher gegen City verpassen. © Sven Hoppe/dpa

"Du brauchst einen positiven Geist", sagte Tuchel vor Spiel drei seines schwierigen von Null-auf-hundert-Starts.

Der Ausfall von Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting (34) für das Freiburg-Match und möglicherweise auch für den City-Knaller beschert ihm neue Sorgen in einer ohnehin kniffligen Situation: "Wir haben nicht absolute Topform gerade."

Vier Tage vor dem Duell mit dem Königsklassen-Favoriten von Pep Guardiola (52) lag Tuchels Fokus nach der alarmierenden Einschätzung auf dem erneuten Kräftemessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Pokal-Bezwinger Freiburg. Nach viel Positivem in der Analyse der Cup-Pleite schloss der neue Bayern-Coach sein Statement mit einer Forderung an die Stars. Nur taktische und technische Ansätze würden nicht reichen.

"Es kommt schon darauf an, dass wir eine Widerstandsfähigkeit und Biss zusammen entwickeln als Mannschaft. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben", mahnte der Fußballlehrer.

Die Rückkehr zur Topform erfordere "Geduld und Arbeit, vielleicht auch ein bisschen eine Galligkeit und Giftigkeit".