Mané-Eklat beim FC Bayern: Darum soll Sané bei den Münchner Bossen gebeten haben

Zur Dauer der Suspendierung, sofern diese schon feststehen sollte, haben die Verantwortlichen noch keine Angaben gemacht. Eine entscheidende Rolle könnte in diesem Zusammenhang auch Sané, der von seinem Mitspieler nach der bitteren Niederlage in der Champions League gegen Manchester City physisch angegangen worden sein soll, zukommen.

Spannender als die finanzielle Sanktionierung ist deshalb die Frage, wie es sportlich für Mané an der Säbener Straße weitergehen wird. Zumindest für das Kräftemessen mit der TSG 1899 Hoffenheim am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gibt es darauf eine entsprechende Antwort: Mané steht nicht im Kader.

Für die Bayern stand Mané, dessen Vertrag bis zum Sommer 2025 läuft, bisher wettbewerbsübergreifend in 32 Partien auf dem Feld. Er konnte in diesen elf Tore beisteuern und darüber hinaus auch noch fünf Treffer seiner Teamkollegen auflegen. Seinen bis heute letzten Torerfolg feierte er dabei allerdings am 29. Oktober 2022 gegen den 1. FSV Mainz 05 .

Mané könnte somit wohl schon zeitnah den Weg zurück in den Kader finden, jener zurück zu seiner Form sollte im Idealfall auch zeitnah folgen. Denn: Wirklich überzeugen konnte der 31-Jährige in den zurückliegenden Wochen und Monaten keinesfalls.

Beim Warmlaufen befanden sich beide Akteure in einer Gruppe, gleiches galt für das Abschlussspiel. Auch dazwischen gab es praktisch keinerlei echte Auffälligkeiten. Ohne den Vorfall in Manchester im Hinterkopf wäre es für Beobachter wohl ein ganz normales Training des Rekordmeisters gewesen.

Ab Anfang November stoppte ihn eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen für drei Monate, auch die WM in Katar verpasste er durch diese. Im Anschluss absolvierte Mané nur beim 1:0-Erfolg gegen den SC Freiburg eine Partie über die vollen 90 Minuten.

In der Champions League gegen Paris Saint-Germain (8 Minuten) und Manchester City (21 Minuten) kam er nur von der Bank, auch bei der überraschenden Niederlage im DFB-Pokal gegen die Breisgauer durfte er lediglich ab der 79. Minute mitwirken.

Sowohl für Mané als auch den FC Bayern stehen richtungsweisende Wochen an. Während es für den Spieler vielleicht sogar um eine Zukunft an der Isar gehen wird, sollte angesichts der kaum lösbaren Aufgabe im Rückspiel gegen City am Mittwochabend (21 Uhr) beim Verein der Gewinn der elften Meisterschaft in Serie die höchste Priorität genießen.