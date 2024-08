FC St. Pauli: Startelf-Plätze gegen Heidenheim sind nahezu vergeben

Hamburg - Der Auftakt rückt immer näher! Am Sonntag (17.30 Uhr) startet der FC St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim in die neue Erstliga-Saison. Eine Startelf hat sich dabei bereits herauskristallisiert, wie TAG24 aufzeigt.

Nikola Vasilj (28) wird auch in der kommenden Saison das Tor des FC St. Pauli hüten. © Hendrik Schmidt/dpa

Auch wenn Neuzugang Ben Voll (23), der von Drittligist Viktoria Köln kam, in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterließ und den einen oder anderen mit seinen Leistungen zum Staunen brachte, führt auch in dieser Saison kein Weg an Aufstiegskeeper Nikola Vasilj (28) vorbei.

Dies hatte Trainer Alexander Blessin (51) bereits vor dem Pokalspiel in Halle betont.

Vasiljs Aussetzer wird daran auch nichts mehr ändern, aufgrund seiner mangelnden Spielpraxis nach seiner Verletzung und des Weiterkommens konnte man darüber hinwegsehen. Der 28-Jährige wird also in der Liga gesetzt sein, Voll wird seine Chance vermutlich im Pokal bekommen.

In der Abwehr wird es im Vergleich zur Vorsaison ebenfalls keine Änderungen geben. Karol Mets (31), Hauke Wahl (30) und Eric Smith (27) werden wieder das Zentrum der Defensive bilden.

Auf der Außenbahn ist bislang Philipp Treu (23) auf links gesetzt, rechts wird Manolis Saliakas (27) rechtzeitig zurück sein und den Vorzug vor Fin Stevens (21) erhalten, der gegen Halle noch so seine Probleme hatte.