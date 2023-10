Neuzugänge beim FC St. Pauli: Zwei Volltreffer und noch viel Luft nach oben

Hamburg - Sie haben sich gut eingefügt! Auch wenn noch nicht alle Neuzugänge beim FC St. Pauli überzeugen konnten, so haben sie doch bereits in Ansätzen gezeigt, dass sie eine Verstärkung für den aktuellen Zweitliga-Tabellenführer darstellen können.

Philipp Treu (22, r.) muss sich bislang der starken Konkurrenz beugen. © Axel Heimken/dpa

Danel Sinani (26, Norwich City)

Der Luxemburger konnte bislang noch nicht so richtig zeigen, was in ihm steckt. Bei seinen Einsätzen als Joker deutete er sein Potenzial an, mehr aber noch nicht.

Im Nationalteam sammelt er hingegen fleißig Minuten, auch wenn die Ergebnisse zum Teil niederschmetternd sind.

Philipp Treu (22, SC Freiburg II)

Hängt rechts hinter Manolis Saliakas (26) fest, links verlor er den Zweikampf gegen Lars Ritzka (25) aufgrund von dessen Vorsprung. So muss sich der 22-Jährige mit Kurzeinsätzen begnügen.

Durfte in der Liga einmal von Beginn an ran, konnte dort aber überzeugen. Könnte im Verlauf der Saison noch wichtig werden.