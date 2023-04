Seriensieger St. Pauli platzt vor Selbstvertrauen: "Das ist unglaublich"

Beim FC St. Pauli gibt es aktuell nur strahlende Gesichter. Leart Paqarada (28, M.) stellte nach dem Sieg in Heidenheim fest: "Die Brust könnte nicht breiter sein." © Christoph Schmidt/dpa

Mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten starteten die Braun-Weißen Ende Januar in die Rückrunde. Jetzt, zweieinhalb Monate und zehn Siege später, haben sie nur noch vier Punkte Rückstand auf den drittplatzierten FCH.

"Das ist unglaublich. Die Brust könnte nicht breiter sein", brachte es Leart Paqarada (28) nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon auf den Punkt. Mit dem zehnten Dreier in Serie stellte der FCSP nicht nur den Rekord in der eingleisigen 2. Bundesliga ein, sondern fügte den Heidenheimern auch die erste Heimpleite der Saison zu.

Insbesondere die Art und Weise beeindruckte. "Wir haben das extrem souverän verteidigt. Ich hatte nie das Gefühl, dass hier in der nächsten Minute was passiert. Gefühlt stehen wir bombensicher und drei Gegentore in zehn Spielen ist natürlich Wahnsinn", unterstrich der Linksverteidiger.

Auch Mittelfeldmotor Marcel Hartel (27) hob die Defensivleistung der St. Paulianer hervor. "Man sieht jede Woche, dass wir uns den Arsch aufreißen und jeder Bock hat, zu verteidigen und die Null zu halten", urteilte der Rechtsfuß.

Der 27-Jährige war es auch, der die Hamburger mit seinem Traumtor in der 41. Minute letztlich zum Sieg schoss. "Das ist natürlich auch ein Wahnsinns-Einwurf von mir, da muss er ja quasi nur noch den Fuß hinhalten", witzelte Assistgeber Paqarada mit einem breiten Grinsen im Gesicht.