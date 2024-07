Hertha im Trainingslager: Hitze-Training am Sonntag, aber ohne Zuschauer

Neun Tage lang bereitet sich Hertha BSC im Trainingslager in Österreich auf die neue Saison vor. Das erste Testspiel konnte gewonnen werden.

Von Johannes Kohlstedt

Walchsee - Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Seit Donnerstag bereitet sich Hertha BSC in Walchsee (Österreich) auf die neue Zweitligasaison vor. TAG24 ist ebenfalls vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Fabian Reese (26) wurde erfolgreich operiert und wird den Berlinern erst einmal länger fehlen. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa Der erste Tag im Camp begann gleich mit einem Schock. Nach Fabian Reese (26) muss Hertha mit Neuzugang Kevin Sessa (24) auf den nächsten Stammspieler wochenlang verzichten. Ein schwerer Schlag für die Berliner. Was Dardai-Nachfolger Cristian Fiél (44) mit der Alten Dame in Zukunft vorhat, deutet sich bereits an. Die Testspielergebnisse sprechen trotz des jüngsten Dämpfers in Cottbus (2:2) inklusive Verletzungsschock für sich.

Auch beim ersten richtigen Gradmesser gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen ging der Hauptstadtklub als Sieger (1:0) vom Platz. Am 25. Juli geht es dann erst gegen Huddersfield (14 Uhr) und dann gegen Cardiff City (18 Uhr) - beides englische Zweitligisten. Hertha BSC Schreckmoment bei Hertha-Star im XXL-Test: Alte Dame schlägt Nijmegen knapp TAG24 hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

21. Juli, 12.43 Uhr: Jonjoe Kenny nachgereist

Beim Training zugucken können am Sonntag weder die Medien, noch die mitgereisten Hertha-Fans. Ein Comeback dürfte es aber gegeben haben: Der frischgebackene Papa Jonjoe Kenny ist am gestrigen Samstag ebenfalls in Österreich angekommen. Er sah sich gleich das Testspiel gegen Nijmegen (1:0) an. "Die Frau ist natürlich auch schlau. Sie macht es dann, um den Jungen aus der Vorbereitung zu holen und ihm ein paar Tage Urlaub zu gönnen", scherzte Fiél. "Im Ernst, das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Gut, dass er dabei war und alles gut gegangen ist. Schön, dass er wieder da ist." Das sehen seine Kollegen offenbar ähnlich, die den Rechtsverteidiger herzlichst begrüßten.

21. Juli, 10.07 Uhr: Kein öffentliches Training am Sonntag

Guten Morgen aus Tirol. An Tag drei im Trainingslager wird es etwas ruhiger zugehen. Hertha trainiert zwar auch am Sonntag in der Hitze, allerdings nicht öffentlich. Die Einheit findet hinter verschlossenen Türen statt.

Hertha trainiert am Sonntag ohne Zuschauer. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 22.25 Uhr: Diego Demme wollte nur nach Berlin

Beim 1:0 über Nijmegen war Diego Demme prompt am einzigen Treffer beteiligt. Der Neuzugang ließ erahnen, was die Hertha-Fans von ihm erwarten können. Am Tag zuvor stellte er sich noch den Medien. Der neue Mittelfeld-Boss spricht über den zähen Transfer, seinen Fitnesszustand und seinen Traum mit Hertha. Die ganzen Aussagen findet ihr hier: Hertha-Star Diego Demme hat große Ziele: "Mein Traum ist es, mit Hertha 1. Liga zu spielen"



Diego Demme (32) stand gegen Nijmegen in der Startelf. © Tiziana FABI / AFP

20. Juli, 17.07 Uhr: Hertha siegt mit 1:0

Das Spiel ist aus. Ein weiterer Treffer fiel in der 2. Halbzeit weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Damit geht Hertha BSC als Sieger vom Platz. Mehr zur Partie erfahrt ihr im Spielbericht: Nächster Hertha-Star verletzt? Alte Dame schlägt Nijmegen knapp.

20. Juli, 17.07 Uhr: Hertha führt zur Pause gegen Nijmegen

Halbzeit in der Silberstadt Arena: Hertha führt zur Pause dank des Treffers von Haris Tabakovic mit 1:0. Für die restlichen zwei Viertel dürfte auf beiden Seiten nun ordentlich durchgewechselt werden.

20. Juli, 15.45 Uhr: Testspiel in Vierteln unterteilt

Das könnte ein langer Fußballnachmittag hier in der Silberstadt Arena in Schwaz (Österreich) werden. Gespielt wird in jeweils viermal 30 Minuten - auf Wunsch beider Vereine, wie der Stadionsprecher durchgab. Heißt aber auch: Jeder wird sich zeigen dürfen.

Ein Blick von der Silberstadt Arena. © TAG24

20. Juli, 15.20 Uhr: Diese Elf schickt Fiel gegen Nijmegen auf den Rasen

Gut 40 Minuten noch bis zum Anpfiff. Fiel schickt gegen den niederländischen Erstligisten Nijmegen seine vermeintliche erste Elf auf den Rasen. Lediglich Cuisance fehlt im Aufgebot (Belastungssteuerung). Interessant dürfte es werden, wer Unterschiedsspieler Reese ersetzen soll. Seine Rolle auf dem Flügel dürfte wohl Gustav Christensen übernehmen.

EM-Fahrer Marton Dardai (22) sitzt zunächst noch auf der Bank. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 11.53 Uhr: Training beendet

Nach einer Stunde und 15 Minuten beendete Cristian Fiél die eher taktische Trainingseinheit. Zum Ende hin wurden noch Standards geübt. Interessant ist, wer die Ecken und Freistöße schießen durfte. Zunächst Marten Winkler und Talent Boris Lum, dann Michaël Cuisance und Ibrahim Maza. Eigentlich sollte Kevin Sessa neuer Standard-Spezi werden. Er fällt allerdings lange aus. Jetzt müssen andere übernehmen. Weiter geht's um 16 Uhr mit dem Testspiel gegen Nijmegen. Mal schauen, wer dann die Standards schießen darf. Jonjoe Kenny ist dann noch keine Option. Der Engländer wird erst im Laufe des Tages im Camp erwartet.

20. Juli, 10.15 Uhr: Klemens trainiert weiter individuell

Fast alle Mann an Bord. Lediglich Jonjoe Kenny, Luca Schuler und der verletzte Kevin Sessa bleiben dem Trainingsplatz fern. Pascal Klemens trainiert weiterhin individuell.

Die Torhüter zeigen vollen Einsatz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 9.17 Uhr: Hertha testet gegen NEC Nijmegen

Guten Morgen aus dem verregneten Tirol. Während Deutschland schwitzt, ist hier etwas Abkühlung angesagt. Tag zwei im Trainingslager hat dennoch ein volles Programm. Um 10 Uhr geht es auf den Trainingsplatz, ehe um 16 Uhr in Schwaz gegen NEC Nijmegen das erste von drei Testspielen ansteht.