Hertha im Trainingslager: Leitl lässt Profis lange schwitzen

Hertha BSC ist nach dem Flug-Chaos in Portugal angekommen. In Lagos bereiten sich die Berliner auf die Rückrunde vor. TAG24 ist live vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

Lagos (Portugal) - So war das aber nicht gedacht: Hertha BSC startet das Trainingslager in Portugal mit einer Panne. TAG24 ist mit vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Hertha bereitet sich noch bis Sonntag in Lagos auf die Rückrunde vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt Erst meldeten sich zwei Hertha-Stars ab, dann machten Schnee und Eis dem Berliner Winter-Fahrplan einen Strich durch die Rechnung. Fans und Mannschaft saßen bereits im Eurowings-Flieger, da wurde der Flug kurzerhand gestrichen. Per Charterflug ging es dann schließlich doch noch am Samstag an die Algarve. Erst gegen Mitternacht landeten das Team und die am BER gestrandeten Fans mit über sieben Stunden Verspätung in Portugal. Vom 3. bis 10. Januar will Stefan Leitl (48) hier in Lagos an der Mission Aufstieg feilen - trotz Hindernissen. Hertha BSC Nicht nur Eitschberger will weg: Wer noch bei Hertha auf der Streichliste steht Nicht mit an Bord: Diego Demme (34). Der Routinier klagt erneut über Schwindel, verpasste schon am Freitag den Trainingsauftakt. TAG24 ist live vor Ort und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

5. Januar, 13 Uhr: Leitl lässt Hertha lange schwitzen

Heute ist es definitiv kühler als noch am Sonntag, auf dem Rasen ging es beim Fünf gegen fünf dennoch heiß her. Der Clou: Gespielt wurde auf Mini-Toren. Und davon gleich vier Stück, zwei auf jeder Seite. Da war Köpfchen gefragt. Vor allem Top-Talent Kennet Eichhorn wurde immer wieder von Co-Trainer Andrej Mijatovic gelobt. Sein Team musste sich dennoch knapp mit 5:6 geschlagen geben. Kurz gefährlich wurde es nur für die mitgereisten Hertha-Fans. Toni Leistner zeigte sich wie man ihn kennt: rigoros. Der Routinier klärte den Ball zwar vor der Linie, die Kugel aber flog im hohen Bogen in Richtung Fans. Alle konnten sich jedoch noch rechtzeitig weggucken. Gefahr gebannt! Kurze Zeit später beendete Leitl dann die zwei Stunden langen Einheit. Jetzt gibt's für die Hertha-Stars erstmal Mittagessen und die Möglichkeit sich auszuruhen, dann geht es auch schon wieder zurück auf den Platz.

Fabian Reese (28) musste sich mit seinem Team knapp geschlagen geben. © TAG24/Johannes Kohlstedt

5. Januar, 11.15 Uhr: Erstes Training beginnt - Ohne Zeefuik und Seguin

Tag zwei in Portugal! Auch am Montag wird wieder doppelt trainiert. Erst um 10.15 Uhr (Ortszeit), dann noch mal am Nachmittag um 16 Uhr. Nicht mit auf dem Rasen: Deyovaisio Zeefuik und Paul Seguin. Zeefuik leidet immer noch an einer Erkältung. Auch bei Seguin kann Entwarnung gegeben werden, war er am Sonntag etwas angeschlagen.

4. Januar, 20.06 Uhr: Worauf Leitl jetzt den Fokus legt

Das Anreise-Chaos hat Hertha wieder aus den Knochen. Jetzt kann es richtig losgehen. In einer Medienrunde stand Stefan Leitl Rede und Antwort. Der Hertha-Coach über ... ... den ersten Eindruck: "Wir wollten den Rasen kennenlernen. Dann sind wir gestern später angekommen als geplant. Es hätte keinen Sinn gemacht direkt zu starten. Die Jungs sollen die Gegebenheiten und den Platz kennenlernen. Heute Nachmittag starten wir dann. Grundsätzlich haben wir hier top Bedingungen und einen super Rasen – das wäre in Berlin aufgrund des Wetters so nicht möglich gewesen" ... das Flug-Chaos: "Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Wie es organisiert wurde: ohne Hektik, ohne Stress. Wir haben die Optionen ausgelotet und für uns das Beste dann daraus gemacht. Die Jungs haben überragend mitgezogen. Wir sind froh, dass wir hier sind." ... den Fokus im Trainingslager: "Wir wollen viele Spielformen machen, in unseren Prinzipien bleiben, aber auch an gewissen Kleinigkeiten arbeiten. Das Trainingslager ist ja auch noch mal da, um diesen Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen."

"Es ist nicht wie im Sommer, dass du Teamprozesse vorantreiben musst. Die Mannschaft ist absolut intakt. Es sind Kleinigkeiten. Dann gehts darum Form und Stimmung hochzuhalten, um gut in die Rückrunde zu starten." ... Dawid Kownacki: "Er soll noch nachreisen. Es ist ein grippaler Infekt. Es hätte keinen Sinn gemacht ihn noch in den Flieger zu stecken. Es geht ihm aber schon besser. Wir gucken von Tag zu Tag." ... Diego Demme: "Diego ist ein wichtiger Spieler für uns. Erstmal leistungstechnisch, aber auch für die Gruppe. Er ist in der Mannschaft schon sehr beliebt, sorgt immer für gute Stimmung. Den menschlichen Part darf man auch nicht unterschätzen. Für ihn tut es mir extrem leid, dass er jetzt wieder so einen kleinen Rückschlag hat. Jetzt hoffen wir, dass wir es wieder unter Kontrolle bekommen und er dann schnellstmöglich zurückkehrt. Wir sind alle davon überzeugt, dass wir ihn im Laufe der Rückrunde brauchen." ... die drei Nachwuchsspieler (Todorovic, Gouram, Strasner): "Eigentlich wollte ich auch Telib mitnehmen, der aber leider krank wurde. Das sind momentan die vier Nachwuchsspieler, die es meiner Meinung nach verdient haben, bei uns dabei zu sein."

Stefan Leitl hat mit Hertha noch viel vor. © Andreas Gora/dpa

4. Januar, 18.40 Uhr: Erster Tag nach Reise-Chaos geschafft

Er hat es angekündigt und Wort gehalten: In der zweiten Einheit des Tages war ordentlich Power drin. Nach einem durchaus launischen Aufwärmen übernahm Stefan Leitl das Kommando und ließ vor allem Spielformen üben. Erst mit maximal zwei Kontakten, dann waren auch längere Ballbesitzphasen erlaubt. Dennoch blieb das Tempo hoch. Lediglich die Langzeitverletzten John Anthony Brooks und Leon Jensen drehten abseits des Geschehens ihre Runde. Bis sie wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen können, wird es noch etwas dauern. Nach 90 anstrengenden Minuten hatten dann auch die Profis Feierabend. Morgen wird dann wieder geschuftet.

4. Januar, 17 Uhr: Zwei Profis entgehen nur knapp einer Geldstrafe

Der Geldstrafe sind sie entkommen. "Es geht schon los, Bro!“, bemerkt Marton Dardai und meint mit Bro Linus Gechter. Beide aber schaffen es locker noch rechtzeitig zum Aufwärmprogramm: Das zweite Training des Tages kann starten. Auch die rund 150 Hertha-Fans sind wieder dabei. Ebenfalls frisch eingetroffen: Hertha-Boss Dr. Peter Görlich. Zuvor äußerte sich noch Stefan Leitl in einer Medienrunde unter anderem über das Flug-Chaos, die Bedingungen oder worauf es jetzt ankommt. Mehr erfahrt ihr im Text "Hertha trotzt Reise-Chaos: "Die Jungs haben überragend mitgezogen".

Weiter geht's. © TAG24/Johannes Kohlstedt

4. Januar, 13 Uhr: Erstes Training beendet

Das war mal ein kurzer Aufgalopp. Nach einer guten Dreiviertelstunde war das erste Training auch schon vorüber. Im Fokus: Passübungen. Lediglich die Youngster Kian Todorovic, Elias Strasner und Soufian Gouram bekamen von Leitl noch eine kleine Exta-Übung, während sich die Hertha-Stars entweder mit Dehnen oder Lattenschießen die Zeit vertrieben. Für verwunderte Gesichter sorgte allerdings eine laut ertönende Sirene - pünktlich um 12 Uhr. Vertrauen wir aber mal der Google-KI, die sagt, dass es nur ein wohl täglicher Probealarm ist. Weiter geht es dann um 16 Uhr.

4. Januar, 12.14 Uhr: Hertha trainiert erstmals - Zeefuik fehlt

Das ist mal ein Kontrastprogramm. Eben noch beinahe im eiskalten Berlin gestrandet, legt Hertha bei fast schon T-Shirt-Wetter (bis zu 18 Grad) los. Bevor es richtig losgeht versammelte Leitl die komplette Mannschaft, richtete nach der erschwerten Anfahrt noch ein paar Worte ans Tean, ehe Athletiktrainier Henrik Kuchno das Aufwärmprogramm übernahm. Fast alle sind an Bord: Lediglich Deyovaisio Zeefuik (27) fehlt mit einem Infekt.

Stefan Leitl spricht zur Mannschaft. © TAG24/Johannes Kohlstedt

4. Januar, 10 Uhr: Alte Dame gegen Mitternacht angekommen

Guten Morgen. Die Berliner sind da! Hertha BSC ist mit reichlich Verspätung gegen Mitternacht wohlbehalten in Südportugal angekommen. Nach einer Mütze voll Schlaf kann es jetzt endlich richtig losgehen. Das erste Training des Trainingslagers findet schon in zwei Stunden (11 Uhr Ortszeit) statt. Danach geht es um 16 Uhr weiter.

3. Januar, 20.47 Uhr: Flug gestrichen, Hertha später ins Trainingslager

Das hat sich Hertha aber ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Zweitligist am Samstagnachmittag entspannt gen Süden fliegen, doch der Wintereinbruch hat den Berlinern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der Eurowings-Flug EW 8640 vom BER nach Faro wurde gestrichen - als Mannschaft und Fans schon im Flieger saßen. Statt um 17.30 Uhr an der Algarve zu landen, bleibt das Team wohl nun vorerst in Berlin. Immerhin: trainiert worden wäre heute ohnehin nicht mehr. Die erste Einheit ist für Sonntag geplant - wenn das Wetter mitspielt.

3. Januar, 17.47 Uhr: Hertha gibt Kader bekannt

Bom dia! Mit zwei Stunden Verspätung ist der Ticker inklusive dutzender Hertha-Fans sicher in Portugal gelandet. Während wir noch über den Wolken waren, hat Hertha derweil den Kader veröffentlicht. Wenig überraschend fehlen Diego Demme (34), Niklas Kolbe (29) und Dawid Kownacki (28) auf der Liste. Auch Agustin Rogel (28) und Tim Hoffmann (20) mussten Zuhause bleiben. Beide gelten als Abgangskandidaten. Der wechselwillige Julian Eitschberger (21) tritt die Reise hingegen an. Profiluft schnuppern dürfen auch Soufian Gouram (19), sowie Kian Todorovic (18).

3. Januar, 12.53 Uhr: Demme verpasst Trainingslager

Das geht ja gut los. Hertha BSC wird das Trainingslager ohne Diego Demme bestreiten müssen. Der Deutsch-Italiener klagt erneut über Schwindel, fiel deshalb immer wieder wochenlang aus. Er bleibt daher in Berlin. Auch Stürmer Dawid Kownacki (28) muss erkrankt zu Hause bleiben, berichtet Bild. Der Pole soll aber nachkommen. Für Stefan Leitl sind das keine guten Nachrichten, musste er schon während der Sommer-Vorbereitung auf wichtige Spieler verzichten. Jetzt gibt's auch im neuen Jahr Verletzten-Frust.

Diego Demme (34) fällt wieder mit Schwindel aus. © Langer/dpa

3. Januar, 12 Uhr: Erste Einheit in Portugal am Sonntag

Ein letzter Gruß aus dem verschneiten Berlin, dann hebt der Ticker schonmal ab. Bei dem Schmuddel-Wetter wird auch schnell klar, warum Hertha sich lieber im Süden vorbereitet. Nach einer Laufeinheit steigt dann auch die Mannschaft bald in den Flieger. Trainiert wird dann erstmals am Sonntag.

Der Flieger ist bereit, Hertha langsam auch. © TAG24

3. Januar, 9 Uhr: Hertha trainiert noch in Berlin