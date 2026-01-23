(Zu) viele Verletzte: Schlägt Hertha BSC doch noch auf Transfermarkt zu?

Berlin - Eigentlich wollte Hertha BSC in der Rückrunde eine große Aufholjagd starten, um noch im Aufstiegsrennen mitzumischen, aber erneute Verletzungssorgen könnten der Alten Dame einen Strich durch die Rechnung machen.

Kennet Eichhorn (16, l.) hat sich im Spiel gegen Schalke 04 am Sprunggelenk verletzt. © Andreas Gora/dpa

Neben den Ausschreitungen zwischen Hertha-Anhängern und der Polizei mit mehr als 50 Verletzten war das wohl die ernüchterndste Nachricht nach dem torlosen Remis gegen Schalke 04: Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) hat sich verletzt!

Der Youngster wurde in der 89. Minute ausgewechselt und was zunächst nach einer eher harmlosen Blessur aussah, hat sich im Nachhinein als ernste Verletzung am Sprunggelenk entpuppt. Der 16-Jährige wird nach Aussage von Stefan Leitl (48) "mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Damit wird es langsam dünn im Maschinenraum der Berliner, denn auch Routinier Diego Demme (34) fällt wegen anhaltendem Schwindelgefühl auf unbestimmte Zeit aus und Leon Jensen (28) ist nach seiner Verletzung noch nicht wieder fit.

Müssen die Blau-Weißen also ungewollt doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Nach dem aktuellen Stand der Dinge soll das nicht der Fall sein.

"Fakt ist, dass wir Stand jetzt keinen Transfer tätigen!", stellte der Hertha-Coach bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Karlsruher SC unmissverständlich klar.