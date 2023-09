Frust beim HSV nach Elversberg-Pleite: "Haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben"

Hamburg - Eine Pleite mit Ansage: Wie schon so oft in der Vergangenheit lässt der HSV auch in der aktuellen Saison gegen vermeintlich "kleine" Gegner Punkte liegen - das 1:2 bei Aufsteiger SV Elversberg war dabei auch noch durchaus verdient.

HSV-Coach Tim Walter (47) war nach der verdienten Niederlage bei der SV Elversberg frustriert - und übte klare Kritik an seiner Mannschaft. © -/DEFODI Images/dpa

Die Rothosen agierten über weite Strecken des Spiels fahrig und uninspiriert, ließen sich von den aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren die Butter vom Brot nehmen - und leisteten sich mitunter haarsträubende Ballverluste.

Exakt so einer unterlief Verteidiger Dennis Hadzikadunic (26) in der neunten Minute: Als letzter Mann vertändelte der Bosnier am eigenen Strafraum die Kugel an Jannik Rochelt (24), eine Sekunde später zappelte der Ball im Netz.

"Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, zu viele individuelle Fehler gemacht", brachte es Chefcoach Tim Walter (47) nach dem Schlusspfiff entsprechend auf den Punkt.

Zu den eigenen Unzulänglichkeiten gesellte sich dann auch noch Pech: Sowohl ein Treffer von Robert Glatzel (29, Abseits) als auch eine Bude von Jean-Luc Dompé (28, Foul) wurden zurückgenommen.

Mehr kam in den ersten 45 Minuten aber auch nicht von den Hanseaten, die am Ende sogar Glück hatten, nur mit einem 0:1 in die Pause zu gehen. "Wir haben nach den beiden aberkannten Toren den Faden verloren, wollten es zu sehr erzwingen", urteilte Kapitän Sebastian Schonlau (29).