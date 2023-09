HSV-Profis auf Länderspielreise: Benes auf EM-Kurs, anders als Hadzikadunic

Hamburg - Am Samstag (13 Uhr) gastiert der HSV in der 2. Bundesliga bei Aufsteiger SV Elversberg, aktuell sind einige Rothosen aber noch im Einsatz für ihre Nationalmannschaften.

Ein Sieg und eine Niederlage standen in derselben Qualifikationsgruppe auch für Verteidiger Dennis Hadzikadunic (26) zu Buche: Auf einen 2:1-Sieg Bosniens gegen Liechtenstein am Freitag folgte eine 0:1-Pleite gegen Island am Montag.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte dabei Laszlo Benes (26): Der Mittelfeldakteur unterlag bereits am Freitag mit der Slowakei im Rahmen der EM-Qualifikation dem Tabellenführer Portugal mit 0:1. Der Hamburger wurde erst in der 75. Minute eingewechselt.

HSV-Angreifer Andras Nemeth (20, l.) war für die U21 Ungarns im Einsatz - und in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan erfolgreich. (Archivfoto) © Attila KISBENEDEK/AFP

Besser lief es für Stürmer Andras Nemeth (20): Der Angreifer stand bereits am Donnerstag beim 2:0-Sieg der ungarischen U21 in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan in der Startelf. Am heutigen Dienstag trifft die Auswahl auf Gegner Malta.

Für ihre U21-Nationalmannschaften waren auch Ignace Van der Brempt (21) und Valon Zumberi (20) im Einsatz: Ersterer triumphierte mit Belgien ebenfalls gegen Kasachstan in der EM-Quali mit 1:0, während Letzterer mit der kosovarischen Auswahl 0:3 gegen Polen verlor. Am Dienstag trifft der Kosovo auf die deutsche U21-Auswahl.

Apropos Deutschland: Nicolas Oliveira (19) kam für die U20-Nationalmannschaft sowohl beim 1:1 gegen Italien (Donnerstag) als auch beim 1:1 gegen Polen (Montag) zum Einsatz.

Anders als Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) und Stephan Ambrosius (24), die beim 2:1-Sieg Ghanas gegen die Zentralafrikanische Republik im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation nur zuschauen durften. Vielleicht ändert sich das am Dienstag im Freundschaftsspiel gegen Liberia?