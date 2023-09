HSV empfängt Hansa Rostock: Alle wichtigen Infos zum Spitzenspiel

Am Sonntag (13.30 Uhr) trifft der erstplatzierte HSV auf den zweitplatzierten FC Hansa Rostock. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Nordderby zusammengefasst.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Spitzenspiel! Am Sonntag (13.30 Uhr) trifft der (vor dem Spieltag) erstplatzierte HSV auf den zweitplatzierten FC Hansa Rostock. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Nordderby zusammengefasst.

HSV-Knipser Robert Glatzel (29, l.) steht bereits bei vier Saisontoren. Trifft der Goalgetter auch am Sonntag im Spitzenspiel gegen Hansa Rostock? © Marcus Brandt/dpa Die voraussichtlichen Aufstellungen HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Schonlau, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Es fehlen: Mikelbrencis (Hüftverletzung), Suhonen (Wadenbeinbruch), Ramos (Rotsperre), Vuskovic (Dopingsperre) HSV HSV-Trainer Walter lobt Transfers: "Jungs haben guten Job gemacht" Hansa: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea Es fehlen: Hüsing (Sehnenriss im Oberschenkel), Scherff (Wadenbeinbruch) Die Bilanz und die Duelle der Vorsaison 28-mal standen sich die beiden Klubs bisher gegenüber. Die Bilanz spricht dabei klar für die Rothosen, die 16-mal als Sieger vom Platz gingen. Die Rostocker triumphierten siebenmal, zudem gab es fünf Remis. Die Bilanz der Vorsaison ist allerdings ausgeglichen: Während der FCH das Hinspiel am 24. Juli 2022 im Volksparkstadion mit 1:0 gewann, ging das Rückspiel am 5. Februar 2023 mit 2:0 an die Hamburger.

HSV gegen Hansa Rostock: Tim Walter trifft auf Alois Schwartz

Hansa-Trainer Alois Schwartz (56, l.) und HSV-Coach Tim Walter (47) sind mit ihren jeweiligen Teams stark in die Saison gestartet. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen. © Fotomontage: David Inderlied/dpa, Swen Pförtner/dpa Die Form

Der HSV ist bärenstark in die Saison gestartet, hat aus vier Spielen zehn Punkte geholt - mehr als jedes andere Team. Unter anderem wurden die beiden Absteiger FC Schalke 04 (5:3) und Hertha BSC (3:0) überzeugend besiegt.

Auch die Kogge hat mit neun Zählern aus drei Partien einen klasse Start hingelegt. Die Gegner hatten es aber weniger in sich als im Falle der Hamburger. So gab es unter anderem Siege gegen die beiden Aufsteiger SV Elversberg (2:1) und VfL Osnabrück (2:1). HSV Ex-Profi Thomas Helmer über den HSV, die 1. Liga und Transfers nach Saudi-Arabien Das sagen die Trainer

HSV-Coach Tim Walter (47): "Hansa Rostock hat insgesamt viel Potential. Es ist eine Mannschaft, die gefestigt wirkt und für eine klare Arbeit und Handschrift des Trainers steht. Dieser hat auch schon zuvor in Sandhausen sehr gute Arbeit geleistet. In Rostock ist eine Kontinuität eingekehrt. Die Mannschaft ist schwer zu bespielen und hat sich verstärkt." Hansa-Trainer Alois Schwartz (56): "Der HSV hat aus der Vergangenheit gelernt, er hat zuletzt Geduld aufgebracht und setzt auf Kontinuität. Das ist wichtig – und man sieht es an den Ergebnissen. Der HSV ist der Top-Favorit und wird es aus meiner Sicht in dieser Saison schaffen, dorthin zu kommen, wo er hingehört: in die 1. Liga."



HSV gegen Hansa Rostock: Jonas David kehrt nach nur fünf Tagen zurück

Vor fünf Tagen wechselte Verteidiger Jonas David (23) vom HSV nach Rostock, jetzt kehrt der Abwehrspieler schon wieder nach Hamburg zurück. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa Player-to-watch

Was für eine verrückte Geschichte: Am Dienstag wurde der Wechsel von Abwehrspieler Jonas David (23) vom HSV zu Hansa bekanntgegeben, nur fünf Tage später reist der Verteidiger schon wieder zurück nach Hamburg. Ob der 23-Jährige, der in Rostock den langzeitverletzten Oliver Hüsing (30) ersetzen soll, direkt in der Startelf steht, ist noch nicht ganz klar - ein besonderes Erlebnis wird es aber so oder so für ihn. So viele Zuschauer werden erwartet

Das Volksparkstadion ist für das Spitzenspiel wie gewohnt ausverkauft, 57.000 Zuschauer werden am Sonntag live dabei sein. Darunter rund 5500 Gäste-Fans aus Rostock. Der TAG24-Tipp

Der HSV und der FCH liefern sich ein enges, umkämpftes Spitzenspiel, an dessen Ende die Hausherren mit 1:0 triumphieren.