HSV nach Pleite beim KSC mit klaren Worten: "Das war eine Vollkatastrophe"

Hamburg - Was für ein gebrauchter Nachmittag! Nach den Patzern des SV Darmstadt 98 ( 1:3 bei Arminia Bielefeld ) und des 1. FC Heidenheim (1:1 bei Fortuna Düsseldorf ) wollte der HSV eigentlich an die Tabellenspitze springen - unterlag beim KSC jedoch krachend mit 2:4 .

Beim HSV herrschte nach der 2:4-Niederlage gegen den KSC mächtig Frust. Trainer und Spieler fanden deutliche Worte zu der erschreckenden Leistung. © Uli Deck/dpa

Insbesondere in der ersten Halbzeit zeigten die Rothosen eine unterirdische Leistung und lagen nach Treffern von Paul Nebel (20, 10. Minute), Leon Jensen (25, 17.) und Fabian Schleusener (31, 32.) bereits mit 0:3 zurück.

"Das war eine Vollkatastrophe, da fehlen einem echt die Worte. Das hatte nichts mit 2. Liga zu tun. Es hätte 0:4, 0:5 stehen müssen", urteilte Knipser Robert Glatzel (29) mit Blick auf die ersten 45 Minuten bei "Sky" treffend.

Gerade defensiv waren die Hanseaten, bei denen sich der Ausfall von Kapitän Sebastian Schonlau (28) mehr als deutlich bemerkbar machte, komplett von der Rolle, ließen KSC-Chancen im Minutentakt zu.

"Das war das Schlechteste, was der HSV in meiner Zeit jemals auf den Platz gebracht hat", übte auch Chefcoach Tim Walter (47) deutliche Kritik an der Vorstellung seiner Mannschaft vor der Pause.

Ex-Karlsruher Jonas Meffert (28) sah es ähnlich: "Wir haben heute verdient verloren, da wir gerade in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe waren. Die Gegentore sind viel zu leicht gefallen, das geht so nicht", resümierte er.