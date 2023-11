HSV-Profis Laszlo Benes und Andras Nemeth jubeln über EM-Qualifikation

Hamburg - Riesenjubel bei Laszlo Benes (26) und Andras Nemeth (20): Die beiden Profis des HSV haben sich mit ihren Nationalmannschaften für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert.

Benes machte die EM-Teilnahme mit der slowakischen Auswahl am gestrigen Donnerstag durch einen 4:2-Erfolg gegen Island perfekt. Der Mittelfeldakteur kam allerdings erst in der 79. Minute in die Partie.

Durch den Dreier haben die Slowaken (19 Punkte) als Tabellenzweiter der Gruppe J bei noch einem ausstehenden Spiel uneinholbare fünf Punkte Vorsprung auf Luxemburg (14). Portugal thront mit der Maximalausbeute von 27 Zählern an der Spitze.

Nemeth und die ungarische Nationalelf sicherten sich die EM-Qualifikation durch ein 2:2 gegen Bulgarien. Den Ausgleich erzielte Aleks Petkov (24) erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Aufgrund des Punktgewinns hat Ungarn (15) als Spitzenreiter der Gruppe G nun vier Punkte Vorsprung auf den Dritten Montenegro (11). Serbien (13) muss als Tabellenzweiter noch um die Teilnahme zittern.

HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic (25) hat mit Bosnien indes keine Chance mehr auf die EM. Am Sonntag trifft er am letzten Spieltag der Gruppe J auf die Slowakei um Teamkollege Benes.