HSV regt sich nach Heimpleite über die eigenen Fehler auf: "Sind selber Schuld"

Hamburg - Das war's mit der Super-Serie: Nach sieben Siegen in dieser Spielzeit und saisonübergreifend 17 ungeschlagenen Partien in Folge hat der HSV beim 1:2 gegen den SC Paderborn 07 mal wieder eine Heimniederlage hinnehmen müssen.

HSV-Coach Tim Walter (48) kritisierte nach der Niederlage gegen den SC Paderborn die Fehler seiner Mannschaft. © Daniel Bockwoldt/dpa

Dabei hatte das Duell aus Hamburger Sicht super angefangen: In der elften Minute traf Laszlo Benes (26) mit einem herrlichen Dropkick aus 25 Metern unter die Latte, brachte den nicht ganz ausverkauften Volkspark erstmals zum Kochen.

"Als wir in Führung gegangen sind, hätte ich niemals gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren werden", sollte der Slowake allerdings nach dem Abpfiff enttäuscht resümieren.

Denn die Paderborner zeigten ein klasse Auswärtsspiel, in dem sie ausgerechnet durch Ex-Hamburger Filip Bilbija (23) in der 21. Minute zum Ausgleich kamen. "Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben", monierte Kapitän Sebastian Schonlau (29), der wieder in der Startelf stand.

Zudem hatten die Rothosen Verletzungspech: Erst musste Ignace Van der Brempt (21) in der Halbzeit in der Kabine bleiben, dann verletzte sich Stephan Ambrosius (24) kurz nach dem Wiederanpfiff bei einer unglücklichen Aktion am Rücken.

Für den Innenverteidiger kam Dennis Hadzikadunic (25), der kurz darauf direkt im Fokus stand: Der Bosnier geriet in einer eigentlich harmlosen Situation ohne Gegnereinwirkung ins Straucheln und ebnete Ilyas Ansah (19) somit den Weg zum 2:1 – nicht der erste Bock des Abwehrspielers.