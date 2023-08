HSV spielt gegen Hertha BSC "wie ein Bundesligist" und setzt ein Ausrufezeichen

Insbesondere in der ersten Hälfte hätten die Rothosen "ein gutes Spiel" gemacht, resümierte der Mittelfeldspieler. Walter sah es ähnlich: "Hertha hat versucht, uns unter Druck zu setzen, aber wir waren von Anfang an im Spiel und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Was für ein Riesenlob für HSV-Trainer Tim Walter (47) und seine Mannschaft, die erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieb. "Ich bin vor allem froh darüber, dass wir hinten die Null gehalten haben", jubelte Sechser Jonas Meffert (28).

Der hochverdiente Heimsieg und insbesondere die Leistung sorgten für lachende Gesichter bei Bakery Jatta (25, l.), Coach Tim Walter (47, M.) und Ludovit Reis (23). © Axel Heimken/dpa

Zwar schalteten die Hamburger im zweiten Abschnitt einen Gang zurück, in Gefahr war der Heimsieg aber zu keiner Zeit. Knipser Robert Glatzel (29, ebenfalls das vierte Saisontor) machte in der 82. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

"Ein rundum gelungener Heimsieg. Es war ausschlaggebend, dass wir heute so gut verteidigt haben. Wir als Mannschaft insgesamt, aber besonders auch die Viererkette hat die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen", freute sich der Goalgetter anschließend.

Keeper Daniel Heuer Fernandes (30) bilanzierte: "Wir haben das Spiel von der ersten Minute angenommen, die Zuschauer sofort auf unsere Seite gebracht und eine Euphorie entfacht. Und wir waren brutal in den Zweikämpfen."

Während Miro Muheim (25) die Restverteidigung und den "hellwachen" Auftritt der Mannschaft lobte, sprach Torschütze Benes zudem vom "nächsten Schritt". Walter bemängelte lediglich, dass das 3:0 etwas früher hätte fallen müssen.

So oder so, mit sieben Punkten aus drei Spielen - allesamt gegen vermeintliche Top-Teams - hat der HSV einen starken Saisonstart hingelegt. Muheim gab abschließend die Richtung vor: "So wollen wir natürlich auch in den nächsten Spielen weitermachen."