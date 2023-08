HSV-Stratege Laszlo Benes macht sich mit Toren und Assists unverzichtbar

HSV-Stratege Laszlo Benes (25) steht nach zwei Spielen schon bei fünf Scorerpunkten. Mit seinen Toren und Assists macht sich der Mittelfeldakteur unverzichtbar. © Uli Deck/dpa

Zwar gelangen dem Slowaken im BBBank Wildpark nicht erneut zwei Treffer, dafür aber eine Bude der Marke "Traumtor" sowie ein (ungewollter) Assist.

Seinen ersten großen Auftritt in Karlsruhe hatte der 25-Jährige in der 61. Minute: Jerome Gondorf (35) hatte Immanuel Pherai (22) rund 17 Meter vor dem Strafraum rüde von den Beinen geholt, Referee Felix Brych (48) entschied sofort auf Freistoß.

Benes und Teamkollege Jean-Luc Dompé (27) gingen in Position, der Franzose täuschte einen Schuss an und überließ die Kugel seinem Mitspieler, der das Leder mit seinem starken linken Fuß traumhaft über die Mauer und in die Maschen zirkelte.

"Über mein Freistoßtor freue ich mich, weil ich das trainiere und es schön ist, wenn es dann auch im Spiel klappt", verdeutlichte der Edeltechniker nach dem Schlusspfiff.

Nur vier Minuten später war es erneut der Nationalspieler, der den zweiten Treffer einleitete. Benes zog aus halblinker Position ab, der Schuss wurde von Robert Glatzel (29) abgefälscht und landete unhaltbar im Kasten. "Das Kacktor des Wochenendes", urteilte KSC-Coach Christian Eichner (40) treffend.