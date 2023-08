HSV wundert sich nach Pokalfight über die eigenen Fehler: "Unerklärlich"

Hamburg - Ein typisches Pokalspiel! Der HSV tat sich beim Pokalduell gegen Drittligist Rot-Weiss Essen sehr schwer, konnte die Partie trotz dreifacher Führung erst in der Verlängerung mit 4:3 für sich entscheiden.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (41) fand nach dem knappen Pokalerfolg bei Rot-Weiss Essen kritische Worte zur Leistung der Mannschaft. © Marcus Brandt/dpa

Direkt nach dem Abpfiff zeigte sich Sportvorstand Jonas Boldt (41) am "Sky"-Mikrofon kritisch: "Wenn du dreimal führst, ist es unerklärlich, dass man Essen immer wieder zurück in die Partie lässt", monierte er.

Die Rothosen hätten sich gegen den Underdog "viel zu viele Nachlässigkeiten und einfache Fehler" geleistet, urteilte der 41-Jährige. Er ergänzte: "Unser Spiel war über weite Strecken sehr, sehr holprig."

Gleichzeitig hielt er der Elf von Coach Tim Walter (47) zugute, sich von der hitzigen Atmosphäre im Stadion an der Hafenstraße nicht angesteckt haben zu lassen, das Duell letztlich eben doch für sich entschieden zu haben.

Ersatzkeeper Matheo Raab (24), der wie angekündigt zwischen den Pfosten stand, sah es ähnlich: "Mein erster Gedanke war: Hauptsache eine Runde weiter! Wir wissen aber, dass es nicht unser bestes Spiel war."

Dennoch sei es wichtig gewesen, dass die Mannschaft "auch an einem schlechteren Tag" Spiele für sich entscheiden könne, resümierte der Schlussmann - was nicht zuletzt an teils groben Schnitzern der Essener lag.