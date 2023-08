HSV zu Gast beim KSC: Alle wichtigen Infos zum Duell der "Aufstiegsfavoriten"

Karlsruhe - Dieses Duell könnte es in sich haben: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der HSV im neuen BBBank Wildpark beim Karlsruher SC . TAG24 hat alle wichtigen Infos zu der Partie zusammengefasst.

In der vergangenen Saison konnten der HSV und der KSC jeweils ein direktes Duell gewinnen. Wer geht am Sonntag im BBBank Wildpark als Sieger vom Platz? © Uli Deck/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

KSC: Drewes - Jung, Bormuth, M. Franke, Heise - Gondorf - Wanitzek, Nebel - Stindl - Zivzivadze, Schleusener

Es fehlen: Jensen (muskuläre Probleme), Kobald (Muskelfaserriss im Oberschenkel), O’Shaughnessy (Hüft-OP), Sihlaroglu (Kreuzbandriss)

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer - Meffert - Benes, Pherai - Öztunali, Glatzel, Dompé

Es fehlen: Mikelbrencis (Hüftverletzung), Reis (Schulterverletzung), Schonlau (Wadenprobleme), Suhonen (Wadenbeinbruch), Vuskovic (Dopingsperre)

Die Bilanz und die vergangene Saison



67-mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Geschichte bereits gegenüber, die Bilanz spricht dabei knapp für die Rothosen. 24-mal konnten die Hanseaten als Sieger vom Platz gehen, 19-mal triumphierten die Karlsruher. Zudem gab es 23 Remis.

In der vergangenen Saison konnten beide Vereine jeweils ein Duell gewinnen. Das Hinspiel am 3. September entschied der HSV durch ein Tor von Ludovit Reis (23) knapp mit 1:0 für sich. Im Rückspiel am 12. März war der KSC das klar bessere Team, holte sich letztlich mit einem hochverdienten 4:2-Heimsieg die drei Punkte.