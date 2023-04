HSV zu Gast in Kaiserslautern: Alle wichtigen Infos zum Traditionsduell

Kaiserslautern - Flutlicht, Topspiel, Tradition: Der HSV tritt am Samstagabend (20.30 Uhr) auf dem ausverkauften Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern an. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem prestigeträchtigen Duell zusammengefasst.

HSV-Coach Tim Walter (47) über den FCK: "Wir haben im Schnitt den meisten Ballbesitz der Liga, der FCK bis dato 42 Prozent. Daher ist relativ klar, welches Spiel uns erwartet. In so einem Stadion wird es immer hitzig. Die Mannschaften investieren gegen uns zudem auch noch mehr als gegen andere Teams."

Den Hamburgern auf der anderen Seite gelang vor einer Woche ein Befreiungsschlag: Der 6:1-Kantersieg gegen Hannover 96 bugsierte die Gäste wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz, den die Hanseaten natürlich nicht mehr hergeben wollen. Da Heidenheim am Freitagabend in Hannover mit 3:0 gewann, benötigen sie dafür auf jeden Fall einen Sieg.

Sowohl FCK-Flügelflitzer Aaron Opoku (24, l.) als auch HSV-Keeper Matheo Raab (24) treffen am Samstag auf ihren Ex-Klub. Ob sie auch zum Einsatz kommen, ist allerdings mehr als fraglich. © Fotomontage: Swen Pförtner/dpa, Marcus Brandt/dpa

Diese Spieler fehlen voraussichtlich

HSV: Mario Vuskovic (Dopingsperre), Tom Mickel (Rippenbruch), Moritz Heyer (Erkältung)



FCK: Aaron Basenach (Knieprobleme), Nicolai Rapp (Muskelfaserriss), Jonas Weyand (Mandelentzündung)

Player-to-watch



Gleich für drei Akteure wird es ein besonderes Spiel: FCK-Flügelflitzer Aaron Opoku (24) ist gebürtiger Hamburger und stand insgesamt mehr als zehn Jahre beim HSV unter Vertrag. Ob er am Samstag auflaufen kann, ist allerdings fraglich, da er angeschlagen ist.

Auf der anderen Seite kehrt HSV-Keeper Matheo Raab (24) an seine Wirkungsstätte zurück. Der 24-Jährige spielte von 2017 bis 2022 für den FCK, mit dem er in der vergangenen Saison als Stammtorwart in die 2. Liga aufstieg. Am Samstag dürfte er aber nur auf der Bank sitzen.

Und dann wäre da noch Knipser Glatzel, der von 2015 bis 2017 in Kaiserslautern spielte: 46-mal für die zweite Mannschaft (27 Tore) und 19-mal für die Profis (vier Tore). Er wird am Samstag sicher auflaufen.

So viele Zuschauer werden erwartet

Das Fritz-Walter-Stadion ist ausverkauft! Demnach werden 49.327 Zuschauer am Samstag live auf dem Betzenberg dabei sein, darunter rund 5000 Gäste-Fans aus Hamburg.