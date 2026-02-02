Deadline Day! Was passiert noch bei RB Leipzig?

Leipzig - Dicke Luft bei RB Leipzig ! Nach dem schwachen 1:2 daheim gegen Mainz 05 sind die Sachsen in der Bundesliga auf den fünften Rang abgerutscht. Die Champions League ist in akuter Gefahr. Werden die Rasenballer deshalb am Dealine Day noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv?

Timo Werner (29) hat RB Leipzig in diesem Winter verlassen. © Jennifer Brückner/dpa

Bis zum Montagabend, 20 Uhr, hat der Bundesligist noch Zeit für eine Überraschung. Momentan sieht es aber nicht unbedingt danach aus, als würde noch eine Sofortverstärkung kommen.

Lediglich der bereits bekannte Wechsel von Ayodele Thomas (18) aus der 2. Mannschaft der PSV Eindhoven ist quasi durch. Eine Vorstellung erfolgt dann wohl noch am Montag.

Kommt Sportboss Marcel Schäfer (41) nicht noch mit irgendeiner Überraschung um die Ecke, war es das womöglich. Heißt im Klartext: Die aktuelle Truppe soll den Turnaround schaffen und sich mindestens am VfB Stuttgart vorbei auf den vierten Rang schieben.

Dafür könnte es unter Trainer Ole Werner (37) nun deutlich intensiver zur Sache gehen, als das noch Anfang des Jahres der Fall war, wo die beiden Pleiten gegen Leverkusen und Union Berlin eher als unschöne Ausrutscher gewertet wurden.

Alles andere als drei Punkte am Sonntag in Köln (15.30 Uhr/DAZN) wäre eine Katastrophe.