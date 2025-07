Wie geht es jetzt nach RB Leipzigs Transfer-Boom weiter?

Leipzig - Einmal kurz durchatmen, bitte! Nachdem wochenlang beim Thema Transfers bei RB Leipzig so gut wie gar nichts passiert war , zündeten die Sachsen Anfang der Woche den Turbo. Am Mittwoch wurden gleich drei (!) Neuzugänge vorgestellt. Und das soll es auch noch nicht gewesen sein.

Alles in Kürze

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) muss jetzt bei seinem XXL-Kader ganz genau hinschauen. © Picture Point / Gabor Krieg

Nachdem Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) die Transfers von Yan Diomande (18) und Andrija Maksimovic (18) klargemacht hatte, gelang ihm mit der Verpflichtung von Johan Bakayoko (22) noch ein weiterer Coup.

Am belgischen Nationalspieler war unter anderem auch Bayer Leverkusen stark interessiert. Am Ende sind es die Rasenballer geworden - und zwar langfristig bis 2030!

Bakayoko erhält die Rückennummer 9. Eben genau die Nummer, die Yussuf Poulsen (31) durch seinen Wechsel zum HSV gerade erst abgegeben hat.

"Ich weiß, wie viel Yussi für diesen Club bedeutet. Er ist eine Leipziger Legende. Ich werde alles geben, um die Nummer 9 in Ehren zu halten. Ich werde immer Gas geben. Darauf können sich die Fans verlassen", so die respektvollen Worte des Leipziger Neuzugangs.

Auffällig: Alle drei Verpflichtungen sind in der Offensive, die bei den Sachsen letzte Saison deutlich unter den Erwartungen blieb, beheimatet. In jedem Fall wollen die Roten Bullen nun noch einen Innenverteidiger haben. Was ansonsten passiert, hängt von den Abgängen ab.