Dynamo-Coach Anfang zieht sein erstes Fazit: "Sind auf einem guten Weg"

"Inhaltlich war es sehr gut, vom Auftreten her war es sehr gut. Wir haben die Begegnungen in der Regel immer kontrolliert, haben das Manko, dass wir sie eher zumachen müssen. Wir hatten ein Spiel ohne große Chancen, hatten dennoch eine Dominanz. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir sagen, dass wir auf einem guten Weg sind", so der 49-Jährige.

Nur mit der Chancenverwertung kann Markus Anfang (49, nicht im Bild) noch nicht zufrieden sein. Tom Zimmerschied (24, l.) und Co. müssen da noch effektiver werden. © imago/Dennis Hetzschold

Drei Zähler hat Dynamo schon Vorsprung auf Regensburg, der Jahn ist Dritter.

"Dass du rausgehst, um Spiele zu gewinnen, das steht außer Frage. Aber dafür brauchst du natürlich auch Inhalte, und die musst du gut umsetzen. Wenn wir das weiterhin machen, werden wir die nötigen Punkte auch holen. Da bin ich mir sicher", so Anfang, der ein warnendes Beispiel aus dem Vorjahr hat.

1860 München war 2022/23 mit fünf Siegen aus fünf Spielen gestartet, hatte am Ende der Saison aber 17 Punkte Rückstand auf Meister Elversberg.

Solch einen Fakt will Anfang natürlich verhindern. Um weiter so konstant zu bleiben, muss er an der Chancenverwertung feilen. Seine Jungs haben jetzt in den Testspielen bei der B-Elf von Bohemians Prag (7:0) und gegen Freital (6:0) 13 Tore geschossen - es hätten aber auch gut und gerne 20 sein können.

Getroffen haben die üblichen Verdächtigen. Andere wie Tom Zimmerschied (24) trotz guter Möglichkeiten nicht. Seine Tore werden aber gebraucht.

"Machen, machen, immer wieder machen. Immer wiederholen. Irgendwann wirst du dafür belohnt, da platzt der Knoten, dann macht er seine Tore. Das gehört auch zum Fußball dazu. Dranbleiben, hartnäckig sein", ist sich Anfang sicher, dass bald keiner mehr über vergebene Chancen spricht.