Dynamo Dresden verspielt die gute Rückrunde in 13 Minuten in Meppen

Fortsetzung des Artikels laden

Montag, 22. Mai, 17.35 Uhr: Dynamo Dresden begutachtet den Rasen in Meppen!

Noch knapp 90 Minuten sind es bis zum Anpfiff in Meppen. Die Mannschaft von Dynamo Dresden ist gerade angekommen und schaut sich den Platz an, der in einem top Zustand ist. Zum Wetter: Es sind derzeit schwüle 25 Grad, von Regen oder gar Unwetter ist noch keine Spur.

Die Mannschaft schaut sich den Rasen in Meppen ganz genau an. © Thomas Nahrendorf

Montag, 22. Mai, 16.40 Uhr: Beim SV Meppen laufen schon die Vorbereitung für die 4. Liga

Während Dynamo in den verbleibenden beiden Spielen alles rausholen möchte, plant man beim Gegner Schin für die Regionalliga Nord. Wie Reviersport berichtet, sollen der als Feuerwehrmann geholte Ernst Middendorp Sportlicher Leiter und Adrian Alipour neuer Trainer werden.

Montag, 22. Mai, 16 Uhr: Dynamo Dresden hat noch nie gegen den SV Meppen verloren

Ein Blick in die Statistik muss Dynamo Dresden und seiner Anhängerschaft für Montagabend Mut machen. Noch nie haben die Schwarz-Gelben gegen den SV Meppen verloren. Drei Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Am 13. August 1994 siegte die SGD im DFB-Pokal auswärts mit 1:0 in Meppen, das Siegestor schoss damals Wener Rank (54). Am 6. März 2021 hieß es in der 3. Liga sogar 4:0. Vor mehr als zwei Jahren sorgen dabei ein Doppelpack von Heinz Mörschel sowie die Treffer von Christoph Daferner und Philipp Hosiner für den klaren Erfolg. Das Hinspiel in der diesjährigen Saison endete 1:1-Unentschieden. Am 15. Januar brachte Stefan Kutschke die SGD mit 1:0 in Führung, allerdings war der Ausgleich in der 90. Minute durch Marek Janssen enorm bitter.

Montag, 22. Mai, 15 Uhr: Dynamo Dresdens Stürmer Stefan Kutschke schwört die Gemeinde ein

Dynamos Leader Stefan Kutschke hat auf Instagram noch einmal die Sportgemeinschaft eingeschworen. "Absoluter Wahnsinn, was ihr letztes Spiel wieder für eine Choreo auf die Beine gestellt habt. Aber das gilt schon für die gesamte Saison! 👏👏👏 Jetzt noch zwei Mal ALLES geben: wir auf dem Rasen, ihr auf den Rängen und dann können wir gemeinsam unser großes Ziel erreichen. 🙏 Alle zusammen für Dynamo! 🖤💛", schrieb er auf seinem Instagram-Kanal.

Montag, 22. Mai, 14 Uhr: Unwetterwarnung für Niedersachsen

Wird Dynamos Partie heute von Blitz und Donner verhagelt? Laut Wetter Online gibt es ab dem Nachmittag eine Warnung der Stufe zwei für ganz Niedersachsen. Dabei sollen zwischen 16 und 18 Uhr schwere Gewitter aufziehen. Man darf gespannt sein, was im Fall der Fälle passiert. Die Zeit drängt auf jeden Fall, denn im Falle einer Spielabsage muss die Partie noch vor Samstag nachgeholt werden, weil der DFB aufgrund möglicher Wettbewerbsverzerrung keine Begegnung danach ansetzen wird. Ist auch aufgrund der darauffolgenden Relegation terminlich gar nicht möglich.

Montag, 22. Mai, 13 Uhr: 1300 Fans unterstützen Dynamo Dresden heute

Dynamo kann heute auf eine großen Support bauen, und das trotz des unbeliebten Monatsspiels. Rund 1300 Fans werden in Meppen erwartet. "Da ziehe ich meinen Hut. Du musst ja zwei Tage frei oder Urlaub nehmen, um diese Partie sehen zu können", lobt Trainer Markus Anfang. Zwischen beiden Stadien liegen immerhin 607 Kilometer. Gepfiffen wird die Partie von Schiedsrichter Lars Erbst aus Gerlingen in Baden-Württemberg. Für den 28-Jährigen ist es die dritte Saison in der 3. Liga. Ein Dynamo-Spiel hat er noch nie geleitet. Den SVM zweimal in der Vorsaison 0:5 gegen Würzburg und 2:4 gegen Zwickau.

Montag, 22. Mai, 12 Uhr: Ahmet Arslan droht für das letzte Spiel eine Sperre

Einer, der am Montag besonders im Fokus stehen wird, ist Ahmet Arslan. Der Goalgetter von Dynamo hat neun Gelbe Karten auf dem Konto, kommt am Abend in Meppen eine hinzu, wäre er für das wohl entscheidende Spiel daheim gegen Oldenburg gesperrt. Er selbst will spielen wir immer, das sagte er in der Woche im TAG24-Artikel: Neun Gelbe hat er schon! Dynamos Arslan gibt in Meppen trotzdem Vollgas. Mit jeweils vier Gelben belastet sind Michael Akoto und Max Kulke.

Montag, 22. Mai, 11.15 Uhr: Dynamo Dresden muss in Meppen auf Niklas Hauptmann verzichten

Bitter ist für Dynamo Dresden, dass das Team am Montagabend in Meppen auf Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann verzichten muss. Zuletzt schoss der 26-Jährige zwei ganz entscheidenden Tore. Er traf zum 2:1 beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden und er besorgte mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg beim FSV Zwickau. In diesem Spiel sah er aber auch seine zehnte Gelbe Karte und kann deshalb am Montagabend nur zusehen.

Montag, 22. Mai, 11 Uhr: Dynamo Dresdens letzten beiden Gegner bereits abgestiegen

Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Die letzten beiden Gegner von Dynamo Dresden sind bereits abgestiegen. Der SV Meppen musste auf der Couch den Gang in die Regionalliga zur Kenntnis nehmen, weil Halle mit 2:0 gegen Rot-Weiß Essen siegte. Der VfB Oldenburg, den Dynamo am 27. Mai um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt, ist seit Sonntag abgestiegen. Sie unterlagen daheim gegen den bereits eine Woche zuvor abgestiegenen FSV Zwickau mit 1:2. Beide können befreit aufspielen, doch wie motiviert sind die Jungs noch, Dynamo in die Aufstiegs-Suppe zu spucken?

Montag, 22. Mai, 10.50 Uhr: Dynamo geht als Sechster ins heutige Spiel

Zwar geht Dynamo Dresden am heutigen Montag als Tabellensechster ins letzte Auswärtsspiel der Saison. Doch die Ergebnisse am Wochenende hätten für die SGD nicht besser laufen können. Wehen Wiesbaden spielte nur 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger SV Elversberg. Der 1. FC Saarbrücken spielte nur 2:2-Unentschieden in Duisburg. Einzig der VfL Osnabrück siegte bei Viktoria Köln und hat nun 67 Punkte auf dem Konto, ist um ein Tor besser als Dynamo (66 Punkte). Alle anderen Teams haben im Vergleich mit den Schwarz-Gelben das wesentlich schlechtere Torverhältnis.