Böser Verdacht: War das Aus von Verstappen in Australien kein Zufall?

Melbourne - Er ist der Dominator der Formel 1 , fuhr sieben Grand Prix in einer eigenen Liga, doch in Australien schied Max Verstappen (26) mit einem technischen Defekt aus. Völlig ungewöhnlich für das Team von Red Bull Racing !

Für Giedo van der Garde (38) war der Ausfall von Max Verstappen (26) in Australien kein Zufall. © IMAGO / PanoramiC

Für Giedo van der Garde (38) ist das alles kein Zufall. Denn für den ehemaligen Formel-1-Fahrer sind die Turbulenzen rund um Teamboss Christian Horner (50) Auslöser für den ersten Ausfall Verstappens seit 2022.

"Ich sage nicht, dass es Sabotage war, sicher nicht, aber wenn in einem solchen Team Chaos herrscht, können Menschen Fehler machen", vermutet er ein Versagen der Mechaniker in seinem Podcast "The Race Show".

In Melbourne explodierte in der Boxengasse der Bremssattel, Flammen loderten im hinteren Bereich des Boliden auf. Dem Niederländer blieb dann nichts anderes übrig, als das Auto noch irgendwie in die Box zu steuern, wo der Brand gelöscht wurde und somit das Rennen für den dreifachen Weltmeister beendet war.

Es war das i-Tüpfelchen auf den Turbulenzen der vergangenen Wochen, die durch Boss Horner und seinen angeblich anzüglichen Umgang mit einer Mitarbeiterin Fahrt aufgenommen hatten.