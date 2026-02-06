Olympia 2026 im Ticker: Deutscher Ski-Star schimpft über Piste - "Ist gefährlich genug"

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: DSV-Ass Kira Weidle-Winkelmann hat sich nach dem Training in Cortina negativ über die Strecke geäußert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

6. Februar, 15.53 Uhr: Kira Weidle-Winkelmann unglücklich über Änderungen an Olympia-Piste

Das Training am Donnerstag musste wegen Schneefalls ausfallen, deshalb war der Lauf am heutigen Freitag das erste Mal, dass Kira Weidle-Winkelmann (29) die Piste in Cortina hinunter fuhr. Zwar lieferte sie die drittschnellste Zeit des Tages ab, war aber im Nachhinein enorm unzufrieden mit der Präparierung der Strecke. "Es will natürlich jeder etwas Besonderes machen für ein Großereignis und mehr Spannung reinbringen. Ich bin da kein großer Fan von", sagte die 29-Jährige nach dem Training: "Unser Sport ist gefährlich genug, da weiß ich nicht, wieso man immer noch mehr machen muss. Das ist einfach unnötig." Weidle-Winkelmann hatte 2021 noch WM-Silber in der Abfahrt gewonnen - ausgerechnet in Cortina. Doch von der Piste von damals ist anscheinend nicht viel übrig, demnach wurden zusätzliche, schärfere Wellen eingearbeitet. "Es ist nicht das schöne Cortina, wie man es gewohnt ist", sagte die Sportsoldatin, die in dieser Saison schon zwei Podiumsplätze in der Abfahrt holte: "Aber jetzt wissen wir's und müssen damit umgehen."

Kira Weidle-Winkelmann (29) war nicht zufrieden mit der Präparierung der Piste. © Giovanni Auletta/AP/dpa

6. Februar, 13.58 Uhr: Starkes Abfahrtstraining von Kira Weidle-Winkelhorst

Mit starker Verzögerung konnte das Abfahrtstraining der Frauen doch noch durchgezogen werden, das unterschiedlicher für die beiden Deutschen nicht hätte laufen können. Emma Aicher (22) hatte als erste Starterin nach der langen Unterbrechung große Probleme mit der Strecke in Cortina, verpasste einige Tore und landete weit hinten im Feld. Kira Weidle-Winkelmann (29) hingegen überzeugte mit der drittschnellsten Laufzeit. Dann waren aber alle Augen auf Lindsey Vonn (41) gerichtet: Die US-Amerikanerin, die sich nach ihrem Kreuzbandriss der Belastungsprobe unterzog, wirkte souverän und brachte ihre fahrt ohne größere Probleme ins Ziel. Eine Medaille scheint für die 41-Jährige trotz ihres Handicaps nicht ausgeschlossen zu sein.

Kira Weidle-Winkelmann (29) brachte die drittbeste Zeit auf die Piste. © Marco Trovati/AP/dpa

6. Februar, 13.40 Uhr: Daniel Hemetsberger kehrt schwer gezeichnet auf die Piste zurück

Er ist irre hart im Nehmen: Der Österreicher Daniel Hemetsberger (34), der im Abfahrtstraining am Donnerstag so schwer gestürzt war, dass er sogar seinen Helm verlor, stand keine 20 Stunden später wieder auf der Piste und fuhr seine nächste Abfahrt. Dabei war der Speed-Spezialist schwer gezeichnet: Mit Plastern auf Nase und Wange, blutunterlaufenem Auge und mehreren fehlenden Zähnen kehrte er auf die Piste zurück, war aber guter Dinge und scherzte noch mit seinen Teamkollegen herum. Beim finalen Abfahrtstraining fuhr der 34-Jährige dann sogar auf den zweiten Platz, da aber insgesamt 21 Athleten das Training ausließen und zahlreiche weitere mit sichtbar angezogener Handbremse fuhren, hat das für den Wettkampf am Samstag keine Aussagekraft.

Mit geschundenem Gesicht kehrte Daniel Hemetsberger (34) am Tag nach seinem schweren Sturz auf die Piste zurück. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

6. Februar, 12.21 Uhr: Biathlon-Team stellt sich nach Doping-Schock hinter Rebecca Passler

Nach dem positiven Dopingtest von Biathletin Rebecca Passler (24) hat sich der italienische Sportdirektor klar hinter seine Athletin gestellt. Klaus Höllrigl sprach aber auch darüber, wie die Neuigkeiten überhaupt zum Team und Passler vorgedrungen war. Mehr darüber lest Ihr hier: "'Absolutes No-Go': So erfuhr Biathletin von ihrem positiven Dopingtest".

6. Februar, 12.15 Uhr: Abfahrts-Training der Frauen lange unterbrochen

Das zweite Abfahrtstraining der Frauen steht unter keinem guten Stern! Zunächst musste das Training schon nach der ersten Fahrerin Ilka Štuhec (35) unterbrochen werden, da diese crashte und die Piste im Anschluss repariert werden musste, doch seither ging weiterhin nicht viel. Noch vor Deutschlands Medaillen-Hoffnung Emma Aicher (22), die als Sechste an den Start gehen soll, wurde das Training erneut unterbrochen, weil dichter Nebel über der Piste hängt. Somit warten nicht nur Aicher und die zweite Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (29) auf ihren Start, sondern auch Lindsey Vonn (41). Der Durchgang der US-Amerikanerin wird heiß erwartet, schließlich tritt sie mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an, den sie sich vor rund einer Woche zugezogen hatte.

Lindsey Vonn (41, M.) wartet auf ihren Einsatz im Abfahrtstraining. © Marco Trovati/AP/dpa

6. Februar, 11.45 Uhr: Deutsche Bob-Fahrer reisen vor Eröffnungsfeier ab

Die deutschen Top-Favoriten auf Olympia-Gold, Francesco Friedrich (35) und Johannes Lochner (35) samt ihrer Bob-Crews, werden nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen - obwohl sie bereits für Trainingsfahrten in Cortina weilten. Stattdessen geht es vorzeitig zurück nach Innsbruck (Friedrich) bzw. an den Königssee (Lochner). Geplant war die Abreise zwar ohnehin, weil die Wettkämpfe der Bobfahrer erst am 16. Februar starten und beide Teams noch einen Trainingsblock nach den Testfahrten in Cortina einschieben wollten, allerdings erst nach der Eröffnungsfeier. Doch daraus wird nun nichts. Der Grund: Im Athleten-Dorf gibt es nicht genug Platz für die Dauerrivalen, denn die Anzahl der Betten ist knapp. Die Schlafplätze werden für Sportler benötigt, deren Wettkämpfe früher stattfinden.

Francesco Friedrich (35, l.) war mitsamt seines Teams schon längst in Cortina, für die Eröffnungsfeier kann er aber nicht bleiben. © Michael Kappeler/dpa

6. Februar, 11.07 Uhr: Ärger um Eisschnellläuferin Jutta Leerdam

Schon bevor sie überhaupt eine Fuß aufs Eis gesetzt hat, sieht sich die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) schon harscher Kritik ausgesetzt. Worum es geht, erfahrt Ihr hier: "'Wie eine Diva': Verlobte von YouTube-Boxer Jake Paul sorgt für Olympia-Ärger".

6. Februar, 10.25 Uhr: Johann André Forfang trauert um seinen Vater

Der norwegische Skispringer Johann André Forfang (30) durchlebt eine der schwersten Zeiten seines Lebens, denn am vergangenen Wochenende verstarb sein Vater Hugo. Wie er mit dem Tod seines Vaters umgeht, lest Ihr hier: "Um letzten Wunsch zu erfüllen: Olympia-Star verschiebt Beerdigung seines Vaters".

6. Februar, 8.30 Uhr: Heute gehen die Olympischen Spiele offiziell los!

Heute geht es endlich los! Um 20 Uhr werden die Olympischen Spiele bei der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro offiziell eröffnet. Doch während ein großer Teil der Athleten zwar in Mailand vor Ort sein wird, ist es aufgrund der Verteilung der Wettkampforte über ganz Norditalien nicht für alle möglich, dort teilzunehmen. Deshalb gibt es drei weitere Feiern: In Cortina, der Partnerstadt von Mailand, wird sogar ebenfalls ein Olympisches Feuer entzündet, zudem gibt es kleinere Veranstaltungen in Livigno und Predazzo, wo Deutschlands Co-Fahnenträgerin Katharina Schmid (29) Team D anführen wird. Wettkämpfe gibt es allerdings schon seit Mittwoch, und auch heute dürfen unter anderem die Eiskunstläufer und Curler schon ran, bevor der Startschuss gefallen ist. Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier. Die ersten Medaillenentscheidungen fallen dann am Samstag, den Beginn machen um 11.30 Uhr die Skirennfahrer mit der Abfahrt in Bormio.

Nicht nur im Mailänder San Siro, sondern auch in Cortina, Livigno und Predazzo gibt es kleinere Eröffnungsfeiern für die Olympischen Spiele 2026. © Michael Kappeler/dpa

5. Februar, 22.07 Uhr: DSV-Adler Hoffmann stark im Training

So wird's gemacht! Deutschlands Medaillen-Hoffnungsträger Felix Hoffmann (28) hat sich im ersten Training beeindruckend präsentiert. Auf der Olympia-Normalschanze in Predazzo mischte der 28-jährige Skispringer in allen drei Durchgängen vorne mit. Einen Lauf konnte der Thüringer gewinnen, in den anderen erreichte er die Ränge zwei und drei. Philipp Raimund (25) überzeugte ebenfalls und landete auf den Plätzen drei, fünfzehn und sechs. Der zweifache Olympiasieger Andreas Wellinger (30) erreichte die Platzierungen 20, elf und 18. Pius Paschke (35) kam dagegen nur auf die Ränge 28, 30 und 27.