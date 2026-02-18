Olympia 2026 im Ticker: Strafrunde von Preuß wirft deutsche Staffel weit zurück

Fortsetzung des Artikels laden

16. Februar, 21.18 Uhr: Deutsches Eiskunstlauf-Paar mit toller Kür

Die Paarlauf-Entscheidung im Eiskunstlaufen ist in vollem Gange und das erste deutsche Paar war bereits auf dem Eis. Annika Hocke und Robert Kunkel aus Berlin, die im Kurzprogramm böse benachteiligt wurden und als Elfte abschlossen, zeigten eine tolle Kür zu "I'd Do Anything for Love" von Meatloaf und wurden mit 126,59 Punkten belohnt. Damit machen sie mindestens einen Platz gut. Alles wartet nun auf die deutlich führenden Deutschen, Minerva Hase und Nikita Volodin, die um 22.45 Uhr als Letzte ihre Kür aufs Mailänder Eis zaubern dürfen.

Annika Hocke und Robert Kunkel zeigten eine tolle Kür und machen mindestens einen Platz gut. © Peter Kneffel/dpa

16. Februar, 21.10 Uhr: Der letzte Durchgang wird abgebrochen, deutsche Medaillen-Chancen geraubt

Die Bedingungen lassen keine weiteren Sprünge zu, weshalb die Jury entscheidet: Abbruch! Der letzte Durchgang wird nicht gewertet, weil nur drei Springer runterdurften. Der schwierige Sprung des Polen Kacper Tomasiak zeigte deutlich, dass es unter den Umständen keinen Sinn macht. Bitter für Deutschland, dass mit der Wertung nach dem 2. Durchgang rausgeht und Bronze um 0,3 Punkte verpasst. So traurig die Entscheidung auch ist - sie ist aufgrund der irregulären Bedingungen die richtige.

16. Februar, 20.59 Uhr: Raimund wieder stark, Schneetreiben unterbricht letzte Springer

Was für ein Schneetreiben und Wind inzwischen, das sorgt für eine Verzögerung der letzten Springer. Überflieger Domen Prevc darf als Erster ran, Philipp Raimund legt nach und setzt seinen Telemark auf 136 Meter. Damit sortiert sich Deutschland auf jeden Fall vor Slowenien ein. Danach muss er erneut unterbrochen werden, die Sichtverhältnisse sind bescheiden.

Philipp Raimund (l.) wartet mit seinem Teamkollegen Andreas Wellinger auf die letzten Springer. © Daniel Karmann/dpa

16. Februar, 20.42 Uhr: Letzter Durchgang im Springen gestartet, deutsche Medaillen-Chancen sinken

Der letzte Durchgang ist mit den ersten Springern gestartet, Andreas Wellinger ist bei 130 Metern gelandet. Da Ren Nikaido auf 138,5 Meter springt, schiebt sich Japan wieder an Deutschland vor dem letzten Springen vorbei. Auf das Drittplatzierte Norwegen fehlen gut zehn Punkte.

16. Februar, 20.24 Uhr: Deutscher Skisprung-Krimi um Bronze, Raimund hält Deutschland im Rennen

Zweiter Durchgang von den deutschen Skispringern, den Andreas Wellinger unter schlechten Bedingungen bestreiten muss und auf 123,5 Meter springt. Philipp Raimund macht es besser und wiederholt seine Weite, kommt auf 137,5 Meter. Deutschland bleibt vor dem letzten Durchgang Vierter, hat nur 0,3 Punkte Rückstand auf Norwegen. Aber dahinter können sich auch Slowenien und Japan Hoffnungen machen, sodass ein Bronze-Krimi im letzten Durchgang bevorsteht. Österreich scheint mit 568,7 Zählern und gut zehn Punkten Vorsprung schon jetzt uneinholbar auf Gold-Kurs.

Andreas Wellinger (im Bild) konnte wenig punkten, dafür Philipp Raimund umso mehr. © Daniel Karmann/dpa

16. Februar, 19.44 Uhr: Philipp Raimund hält deutsche Medaillen-Hoffnungen im Teamspringen aufrecht

Olympiasieger Philipp Raimund hält die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb in Lauerstellung auf die Medaillen. Raimund sprang auf 137 Meter, Andreas Welllinger erreichte 127,5 Meter. Nach dem ersten von drei Durchgängen rangiert Deutschland auf Rang 4, gut einen Punkt hinter Polen.

Gold-Helm Philipp Raimund hat im ersten Sprung des Teamwettbewerbs wieder einen rausgehauen. © Daniel Karmann/dpa

16. Februar, 19.13 Uhr: Hitchcock im Eiskanal: Laura Nolte führt, büßt aber an Vorsprung ein

Das wird eine absolute Hitchcock-Entscheidung im vierten Lauf im Monobob der Damen! Laura Nolte ist als Führende in den entscheidenden Tag heute gegangen und legte als erste Starterin einen neuen Bahnrekord von 59,15 Sekunden hin. Doch der hatte nur kurze Zeit Bestand, denn die US-Amerikanerin Elana Meyers-Taylor pulverisierte die Zeit anschließend und fuhr ihrerseits mit 59,08 Sekunden den neuen Bahnrekord. Damit schmolz der Vorsprung von 0,22 Sekunden von Nolte auf Meyers-Taylor auf 0,15 Sekunden, es wird im letzten Durchgang heftig spannend. Denn auf die Dritte Kaillie Armbruster Humphries holte auf und liegt mit 0,24 Sekunden Rückstand auf Nolte auf Rang drei. Ab 21 Uhr steht der entscheidende vierte Lauf an, es wird eine Hundertstel-Entscheidung um den Olympiasieg im Eiskanal von Cortina. Lisa Buckwitz fuhr wesentlich besser als gestern, liegt vor dem vierten Lauf auf Rang vier, hat aber zum Bronzeplatz 0,64 Sekunden Rückstand. Die dritte Deutsche Kim Kalicki liegt abgeschlagen auf Rang 18 und hat mit 3,47 Sekunden Rückstand auf Nolte keine Medaillenchance mehr.

Laura Nolte (27) hat die Hand am Olympiasieg, muss im vierten und entscheidenden Lauf aber die Angriffe der US-amerikanischen Konkurrenz abwehren. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 18.20 Uhr: Vier Medaillen-Entscheidungen und deutsche Gold-Chancen am Abend

Ist für heute schon Schluss? Nein! Ab 19 Uhr folgt das Teamskispringen der Männer in zwei Durchgängen. Außerdem gibt es Medaillen-Entscheidungen im Monobob der Frauen, im Ski-Freestyle und im Eiskunstlauf im Paarlauf. Das Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat nach dem Kurzprogramm vom Vorabend einen guten Vorsprung auf Platz eins liegend und damit beste Gold-Chancen. Alle Entscheidungen im Überblick gibt es in unserer Wettkampfübersicht.

Das deutsche Duo aus Minerva Hase (l.) und Nikita Volodin hat beste Gold-Chancen heute Abend. © Peter Kneffel/dpa

16. Februar, 15 Uhr: Deutsche Curler überraschen gegen Schweden

Wer hätte das gedacht? Die deutschen Curling-Männer dürfen wieder von der Halbfinal-Teilnahme träumen. Sie besiegten Titelverteidiger Schweden in der Round Robin mit 7:3 und sind wieder auf Schlagdistanz zu den ersten vier Tabellenplätzen, die zum Einzug ins Halbfinale berechtigen. Drei Siege und drei Niederlagen hat das Team nun auf dem Konto, am Dienstag steht ein Doppelspieltag mit den Begegnungen gegen Tschechien (9.05 Uhr) und die Schweiz an (19.05 Uhr).

Die deutschen Curler dürfen wieder auf die Teilnahme am Halbfinale hoffen. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 14.34 Uhr: Atle Lie McGrath schmeißt Slalom-Gold weg, Loic Meillard profitiert

Irre Szenen beim Slalom! Mit einem riesigen Vorsprung von 0,59 Sekunden auf den Zweitplatzierten Loic Meillard (Schweiz) war Atle Lie McGrath in den zweiten Durchgang gestartet. Doch bei einem eigentlich leichten Tor fädelte der Norweger ein und schied auf Goldkurs liegend aus. Der Frust darüber war beim 25-Jährigen gigantisch groß. Zunächst pfefferte er seine Stöcke weg, danach schnallte er die Skier ab und stapfte quer über die Piste in Richtung Wald! Weil dann aber ein Fangzaun im Weg stand, legte sich McGrath kurzerhand vor den Zaun in den Schnee und blieb dort lange liegen. Statt des Norwegers machte Meillard nach Bronze im Riesenslalom und Silber in der Team-Kombination seinen Medaillensatz bei diesen Spielen mit der Goldmedaille im Slalom komplett, hinter ihm komplettierten Fabio Gstrein aus Österreich und der Norweger Henrik Kristoffersen das Podest, Linus Straßer beendete den Wettkampf als Neunter.

Atle Lie McGrath war so frustriert über sein Ausscheiden, dass er in Richtung Wald davon stapfte. © John Locher/AP/dpa

16. Februar, 14.19 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer steht fest

Einen Tag vor der Männer-Staffel im Biathlon hat der DSV sein Aufgebot bekannt gegeben - Überraschungen wie etwa bei der WM im Vorjahr gibt es keine. Justus Strelow wird die deutsche Staffel anlaufen, auf ihn folgt David Zobel. Philipp Nawrath geht an Position drei an den Start, Philipp Horn soll das DSV-Quartett als Schlussläufer möglichst auf einem Medaillenrang ins Ziel laufen. In der Staffel hat Deutschland die größten Chancen, auf Bronze in der Mixed-Staffel noch eine weitere Medaille folgen zu lassen.

Justus Strelow geht in seiner gewohnten Position als Startläufer der deutschen Staffel ins Rennen. © Hendrik Schmidt/dpa

16. Februar, 13.13 Uhr: Xandra Velzeboer holt Gold im Shorttrack

Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich im Shorttrack-Finale über 1000 Meter die Goldmedaille gesichert. Dabei verwies sie die Kanadierin Courtney Sarault auf den zweiten Platz, Gilli Kim gewann Bronze.

Xandra Velzeboer (v.) setzte sich im Shorttrack-Finale über 1000 Meter durch. © Peter Kovalev/TASS via ZUMA Press/dpa

16. Februar, 13.07 Uhr: Philipp Raimund und Andreas Wellinger gehen im Super Team an den Star

Überraschung bei den deutschen Skispringern: Neben Philipp Raimund wird Andreas Wellinger für den DSV im Super Team an den Start gehen. Vor den Olympischen Spielen waren eigentlich klar Raimund und Felix Hoffmann als die Kandidaten für den Mannschaftswettkampf und auch als aussichtsreiche Kandidaten auf eine Medaille gehandelt worden, in Predazzo schwächelte Hoffmann aber, weshalb nun Wellinger den Platz an der Seite des frischgebackenen Olympiasiegers einnimmt. Der 30-Jährige hat eine schwierige Saison hinter sich, war aber auf der Großschanze in Predazzo besser als Hoffmann zurecht gekommen. Bei diesen Winterspielen wird zum ersten Mal nicht der klassische Teamwettbewerb mit vier Springern durchgeführt, sondern das kürzere Super Team mit zwei Athleten, die jeweils drei Sprünge machen. So sollen mehr Nationen um Medaillen kämpfen können.

Philipp Raimund (l.) und Andreas Wellinger gehen um 19 Uhr für Deutschland im Super Team an den Start. © Daniel Karmann/dpa

16. Februar, 13.01 Uhr: Deutsche Dreifach-Führung im Zweierbob

Die deutsche Dominanz im Eiskanal geht weiter! Gesamtweltcup-Sieger Johannes Lochner führt das Feld vor seinen Landmännern Francesco Friedrich und Adam Ammour an. Dabei kann der Berchtesgadener fast schon mit Gold planen: Sein Vorsprung auf Friedrich beträgt nach zwei Läufen bereits acht Zehntelsekunden, im Bobsport eine Welt. Der Pirnaer schob sich durch Fahrfehler von Ammour aber zumindest auf Platz zwei vor, hat jetzt 0,44 Sekunden Vorsprung auf Bronze.

Johannes Lochner führt den Zweierbob-Wettbewerb zur Halbzeit an. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 11.50 Uhr: Diagnose da! So schwer hat sich Kevin Fiala verletzt

Die schwere Verletzung von Kevin Fiala überschattete die Niederlage der Schweiz gegen Kanada beim olympischen Eishockey-Turnier. Die Schweiz sprach im Anschluss nur von einer Unterschenkelverletzung, Fialas Klub, die Los Angeles Kings, teilten nun eine genaue Diagnose. Demnach erlitt der 29-Jährige mehrere Brüche im linken Unterschenkel, die bereits operiert wurden. Er erholte sich gut und werde bald mit dem Genesungs- und Rehabilitationsprogramm beginnen. "Kevin wird den Rest der NHL-Saison 2025/26 ausfallen", schrieben die Kings, nach der Saison werde Fiala dann erneut untersucht.

Kevin Fiala verletzte sich im Spiel gegen die Schweiz schwer am Unterschenkel. © Alexander NEMENOV / AFP

16. Februar, 10.47 Uhr: Linus Straßer im Slalom weit zurück

Da dürfte nur noch ein Wunder für eine Medaille reichen: Linus Straßer liegt im Slalom schon nach dem ersten Durchgang weit zurück. Im Ziel fehlten dem WM-Dritten des Vorjahres satte 2,35 Sekunden auf den Führenden Atle Lie McGrath, das ist gleichbedeutend mit Rang elf. Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen schied wie insgesamt zehn weitere Athleten der ersten 30 Starter schon aus.

Linus Straßer hat schon jetzt quasi keine Chance auf eine Medaille mehr. © Michael Kappeler/dpa

16. Februar, 10.35 Uhr: Johannes Lochner nach erstem Lauf im Zweierbob vorn

Gesamtweltcup-Sieger Johannes Lochner hat den ersten Lauf im Zweierbob dominiert. Schon 0,44 Sekunden Vorsprung hatte der 35-Jährige mit Anschieber Georg Fleischhammer zusammen auf den Zweitplatzierten, der überraschenderweise nicht Francesco Friedrich heißt. Stattdessen schob sich der dritte deutsche Pilot Adam Ammour noch am Serien-Olympiasieger vorbei, Friedrich belegte mit weiteren 0,04 Sekunden Rückstand den dritten Platz.

Johannes Lochner dominierte den ersten Lauf im Zweierbob. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 9.15 Uhr: Christopher Grotheer beendet Karriere

Nach dem doppelten Bronze-Coup im Skeleton hat Christopher Grotheer seine Laufbahn beendet. "Für mich war es das letzte Rennen. Es ist immer noch hart, das zu sagen, aber das war mein Karriereende", sagte der 33-Jährige nach dem Mixed-Wettkampf in der ARD. Grotheer hatte 2022 Olympia-Gold in Peking und in der darauffolgenden Saison den Gesamtweltcup gewonnen. Nach mehreren Verletzungen hatte der Thüringer in diesem Winter allerdings gewaltig zu kämpfen gehabt, weshalb die beiden Bronze-Medaillen im Einzel und im Team für ihn umso mehr glänzen.

Christopher Grotheer (r.) holte in seinem letzten Rennen Bronze. © Robert Michael/dpa

16. Februar, 8.24 Uhr: Diese Highlights warten am zehnten Wettkampftag

Nachdem es am Sonntag zwar Edelmetall für die Skeletonis, aber auch einige Enttäuschungen für Deutschland hagelte, gibt es am Montag zahlreiche neue Chancen für die schwarz-rot-goldenen Athleten. So wird heute die erste Medaille im Bob vergeben, im Monobob der Frauen (4. Lauf: 21.06 Uhr) führt Laura Nolte zur Hälfte des Wettbewerbs und darf deshalb auf Gold hoffen. Schon früh am Tag will Linus Straßer im Ski Alpin nach einer Slalom-Medaille greifen (10 Uhr/13.30 Uhr), abends haben dann die Skispringer im Super Team (19 Uhr) die letzte Chance auf Edelmetall. Die ganz große Hoffnung kommt allerdings erst ganz spät: Minerva Hase und Nikita Volodin kämpfen im Paarlauf (ab 20 Uhr) um Gold - nach dem Kurzprogramm führen sie das Feld klar an und können mit ihrer Kür den ganz großen Wurf schaffen.

Minerva Hase und Nikita Volodin gehen nach ihrem starken Kurzprogramm als Favoriten in die Kür. © Peter Kneffel/dpa

15. Februar, 23.37 Uhr: Das war der neunte Wettkampftag

Damit verabschieden wir uns aus dem neunten Wettkampftag, an dem es aus deutscher Sicht einige Olympia-Enttäuschungen, aber auch zweimal Edelmetall bei den Skeletonis gab. Im Medaillenspiegel könnt Ihr Euch eine Übersicht verschaffen, wie sich die schwarz-rot-goldenen Athleten damit im internationalen Vergleich schlagen.