Olympia 2026 im Ticker: Vorhang auf! Die 25. Winterspiele sind eröffnet

Fortsetzung des Artikels laden

6. Februar, 20.01 Uhr: Los geht's! Olympia-Eröffnungsfeier läuft

Los geht's! Die Eröffnungszeremonie hat gerade begonnen. Trotz der festlichen Atmosphäre ist das Stadion nur zu zwei Dritteln gefüllt. Die hohen Ticketpreise scheinen einige Fans wohl abgeschreckt zu haben.

6. Februar, 19.50 Uhr: Deutsche Athleten treten getrennt auf

130 deutsche Athleten nehmen heute an der großen Eröffnungszeremonie teil. Sie treten allerdings nicht gemeinsam in Mailand auf, sondern werden dezentral an vier Austragungsorten begrüßt. Neben dem Hauptteil im San Siro sind Cortina, Predazzo und Livigno Teil der Feierlichkeiten. So können die Sportler direkt an ihren Wettkampfstätten bleiben, ohne extra nach Mailand reisen zu müssen.

6. Februar, 18.59 Uhr: Olympia-Eröffnungsfeier live im Free-TV

Das Warten hat schon bald ein Ende: In rund einer Stunde beginnt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Ab 19.50 Uhr wird die Haupt-Zeremonie aus dem Mailänder San-Siro-Stadion live im Ersten übertragen. Tom Bartels (60) kommentiert dann gemeinsam mit Italien-Experte Giovanni di Lorenzo (66) die Feierlichkeiten, die abgespeckt auch in Cortina, Predazzo und Livigno stattfinden. Wer möchte, kann das Mega-Spektakel auch bei Eurosport sehen - oder aber hier in unserem XXL-Olympia-Ticker mitverfolgen.

Die Haupt-Eröffnungsfeier der 25. Winterspiele steigt im Mailänder San-Siro-Stadion. © David Davies/PA Wire/dpa

6. Februar, 16.57 Uhr: Ski-Freestyle-Athletin Mohr muss sich Eingriff unterziehen

Rückschlag für Muriel Mohr (19): Deutschlands Freestyle-Skierin hat sich im Slopestyle-Training böse verletzt. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag via Instagram bekannt gab, zog sich Mohr nach der Landung eines Sprunges einen "kleinen eingeklemmten Meniskuslappen im linken Knie" zu. Die 19-jährige Athletin musste sich daraufhin in der Orthopädischen Chirurgie München einem "arthroskopischen Eingriff" unterziehen. "Das Knie ist stabil und weist keine weiteren Verletzungen auf. Einen positiven Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann das Knie in einigen Tagen wieder voll belastbar sein", wird der behandelnde Arzt Dr. Manuel Köhne in der Mitteilung zitiert. Mohr darf somit weiter auf einen Start bei den Winterspielen hoffen.

Kann auch nach ihrer Verletzung noch auf Olympia hoffen: Deutschlands Ski-Freestyle-Athletin Muriel Mohr (19). © Daniel Karmann/dpa

6. Februar, 15.53 Uhr: Kira Weidle-Winkelmann unglücklich über Änderungen an Olympia-Piste

Das Training am Donnerstag musste wegen Schneefalls ausfallen, deshalb war der Lauf am heutigen Freitag das erste Mal, dass Kira Weidle-Winkelmann (29) die Piste in Cortina hinunter fuhr. Zwar lieferte sie die drittschnellste Zeit des Tages ab, war aber im Nachhinein enorm unzufrieden mit der Präparierung der Strecke. "Es will natürlich jeder etwas Besonderes machen für ein Großereignis und mehr Spannung reinbringen. Ich bin da kein großer Fan von", sagte die 29-Jährige nach dem Training: "Unser Sport ist gefährlich genug, da weiß ich nicht, wieso man immer noch mehr machen muss. Das ist einfach unnötig." Weidle-Winkelmann hatte 2021 noch WM-Silber in der Abfahrt gewonnen - ausgerechnet in Cortina. Doch von der Piste von damals ist anscheinend nicht viel übrig, demnach wurden zusätzliche, schärfere Wellen eingearbeitet. "Es ist nicht das schöne Cortina, wie man es gewohnt ist", sagte die Sportsoldatin, die in dieser Saison schon zwei Podiumsplätze in der Abfahrt holte: "Aber jetzt wissen wir's und müssen damit umgehen."

Kira Weidle-Winkelmann (29) war nicht zufrieden mit der Präparierung der Piste. © Giovanni Auletta/AP/dpa

6. Februar, 13.58 Uhr: Starkes Abfahrtstraining von Kira Weidle-Winkelmann

Mit starker Verzögerung konnte das Abfahrtstraining der Frauen doch noch durchgezogen werden, das unterschiedlicher für die beiden Deutschen nicht hätte laufen können. Emma Aicher (22) hatte als erste Starterin nach der langen Unterbrechung große Probleme mit der Strecke in Cortina, verpasste einige Tore und landete weit hinten im Feld. Kira Weidle-Winkelmann (29) hingegen überzeugte mit der drittschnellsten Laufzeit. Dann waren aber alle Augen auf Lindsey Vonn (41) gerichtet: Die US-Amerikanerin, die sich nach ihrem Kreuzbandriss der Belastungsprobe unterzog, wirkte souverän und brachte ihre fahrt ohne größere Probleme ins Ziel. Eine Medaille scheint für die 41-Jährige trotz ihres Handicaps nicht ausgeschlossen zu sein.

Kira Weidle-Winkelmann (29) brachte die drittbeste Zeit auf die Piste. © Marco Trovati/AP/dpa

6. Februar, 13.40 Uhr: Daniel Hemetsberger kehrt schwer gezeichnet auf die Piste zurück

Er ist irre hart im Nehmen: Der Österreicher Daniel Hemetsberger (34), der im Abfahrtstraining am Donnerstag so schwer gestürzt war, dass er sogar seinen Helm verlor, stand keine 20 Stunden später wieder auf der Piste und fuhr seine nächste Abfahrt. Dabei war der Speed-Spezialist schwer gezeichnet: Mit Plastern auf Nase und Wange, blutunterlaufenem Auge und mehreren fehlenden Zähnen kehrte er auf die Piste zurück, war aber guter Dinge und scherzte noch mit seinen Teamkollegen herum. Beim finalen Abfahrtstraining fuhr der 34-Jährige dann sogar auf den zweiten Platz, da aber insgesamt 21 Athleten das Training ausließen und zahlreiche weitere mit sichtbar angezogener Handbremse fuhren, hat das für den Wettkampf am Samstag keine Aussagekraft.

Mit geschundenem Gesicht kehrte Daniel Hemetsberger (34) am Tag nach seinem schweren Sturz auf die Piste zurück. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

6. Februar, 12.21 Uhr: Biathlon-Team stellt sich nach Doping-Schock hinter Rebecca Passler

Nach dem positiven Dopingtest von Biathletin Rebecca Passler (24) hat sich der italienische Sportdirektor klar hinter seine Athletin gestellt. Klaus Höllrigl sprach aber auch darüber, wie die Neuigkeiten überhaupt zum Team und Passler vorgedrungen war. Mehr darüber lest Ihr hier: "'Absolutes No-Go': So erfuhr Biathletin von ihrem positiven Dopingtest".

6. Februar, 12.15 Uhr: Abfahrts-Training der Frauen lange unterbrochen

Das zweite Abfahrtstraining der Frauen steht unter keinem guten Stern! Zunächst musste das Training schon nach der ersten Fahrerin Ilka Štuhec (35) unterbrochen werden, da diese crashte und die Piste im Anschluss repariert werden musste, doch seither ging weiterhin nicht viel. Noch vor Deutschlands Medaillen-Hoffnung Emma Aicher (22), die als Sechste an den Start gehen soll, wurde das Training erneut unterbrochen, weil dichter Nebel über der Piste hängt. Somit warten nicht nur Aicher und die zweite Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (29) auf ihren Start, sondern auch Lindsey Vonn (41). Der Durchgang der US-Amerikanerin wird heiß erwartet, schließlich tritt sie mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an, den sie sich vor rund einer Woche zugezogen hatte.

Lindsey Vonn (41, M.) wartet auf ihren Einsatz im Abfahrtstraining. © Marco Trovati/AP/dpa

6. Februar, 11.45 Uhr: Deutsche Bob-Fahrer reisen vor Eröffnungsfeier ab

Die deutschen Top-Favoriten auf Olympia-Gold, Francesco Friedrich (35) und Johannes Lochner (35) samt ihrer Bob-Crews, werden nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen - obwohl sie bereits für Trainingsfahrten in Cortina weilten. Stattdessen geht es vorzeitig zurück nach Innsbruck (Friedrich) bzw. an den Königssee (Lochner). Geplant war die Abreise zwar ohnehin, weil die Wettkämpfe der Bobfahrer erst am 16. Februar starten und beide Teams noch einen Trainingsblock nach den Testfahrten in Cortina einschieben wollten, allerdings erst nach der Eröffnungsfeier. Doch daraus wird nun nichts. Der Grund: Im Athleten-Dorf gibt es nicht genug Platz für die Dauerrivalen, denn die Anzahl der Betten ist knapp. Die Schlafplätze werden für Sportler benötigt, deren Wettkämpfe früher stattfinden.

Francesco Friedrich (35, l.) war mitsamt seines Teams schon längst in Cortina, für die Eröffnungsfeier kann er aber nicht bleiben. © Michael Kappeler/dpa

6. Februar, 11.07 Uhr: Ärger um Eisschnellläuferin Jutta Leerdam

Schon bevor sie überhaupt eine Fuß aufs Eis gesetzt hat, sieht sich die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) schon harscher Kritik ausgesetzt. Worum es geht, erfahrt Ihr hier: "'Wie eine Diva': Verlobte von YouTube-Boxer Jake Paul sorgt für Olympia-Ärger".