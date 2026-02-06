 24.663

Olympia 2026 im Ticker: Wie bitter! Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier wegen Zug

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Wie hart ist das denn? Belgiens Fahnenträger Maximilien Drion hat die Eröffnungsfeier verpasst.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord!

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

6. Februar, 22.29 Uhr: Highlight des Abends naht

Das Highlight des Abends rückt näher, das Entzünden der beiden Feuer steht bevor.

Zuvor richten Giovanni Malagò (66), Präsident des Organisationskomitees, und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (42) das Wort an alle Zuschauer sowie Athleten.

6. Februar, 22.17 Uhr: Zeitreise durch die Geschichte der Winterspiele

Nachdem alle Athleten durch sind, folgt nun eine Zeitreise durch die Olympia-Historie.

In einem Einspielfilm geht Schauspielerin Sabrina Impacciatore (57) auf die Geschichte der Winterspiele ein. Anschnallen, in Schallgeschwindigkeit geht es zurück in die Vergangenheit.

Übrigens, um am Frühstückstisch den Allwissenden raushängen lassen zu können: 1924 fanden die ersten Olympischen Winterspiele im französischen Chamonix statt.

6. Februar, 22.12 Uhr: Vorhang auf für das Gastgeber-Land Italien

Zum Schluss wird es mal so richtig laut, denn das Gastgeber-Land betritt jetzt die Bühne.

In den Gesichtern der Athleten ist die pure Freude zu sehen, die Stimmung ist mitreißend, das Publikum jubelt. Tolle Bilder!

Federico Pellegrino und Federica Brignone (beide 35) führen das italienische Olympia-Team an.
6. Februar, 22.02 Uhr: Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier

Wie hart ist das denn? Belgiens Fahnenträger Maximilien Drion (28) hat die Eröffnungsfeier verpasst.

Zusammen mit Shorttrack‑Athletin Hanne Desmet (29) sollte er die Ehre haben, doch die Bahn machte einen Strich durch die Rechnung.

"Aufgrund von Problemen mit den Zugverbindungen kann er trotz verschiedener Alternativen nicht rechtzeitig erscheinen", hatte die belgische Olympia-Mannschaft Drions Fehlen via Instagram mitgeteilt.

6. Februar, 21.53 Uhr: Athleten-Einlauf neigt sich dem Ende entgegen

Wir sind bei S angekommen.

Der Großteil ist damit schon durch, nur wenige Nationen fehlen noch.

6. Februar, 21.36 Uhr: Norovirus-Ausbruch im Schweizer Eishockey-Team

Die Schweiz tritt beim Einlauf nicht in kompletter Besetzung an.

In der Nacht wurde bei den Eishockey-Frauen ein Norovirus-Fall bestätigt, wie das Team vor wenigen Minuten auf Instagram mitteilte. "Das positive Testresultat der Athletin lag erst nach dem heutigen Auftaktsieg gegen Tschechien und kurz vor der Eröffnungsfeier vor", erklärte das Olympia-Team in dem Statement.

Als Vorsichtsmaßnahme hat das Damen-Nationalteam daher entschieden, die Eröffnungsfeier auszulassen. Bitter!

Wegen eines Norovirus-Falls verzichtet das Schweizer Eishockey-Nationalteam auf die Zeremonie.
6. Februar, 21.21 Uhr: Deutsche Athleten laufen ein

Es ist endlich so weit: Eishockey-Star Leon Draisaitl (30) führt die deutschen Olympia-Athleten ins San-Siro-Stadion, parallel übernimmt Skispringerin Katharina Schmid (29) die Rolle der Fahnenträgerin bei der Nationenparade in Predazzo.

Das Team-Outfit fällt dabei sofort auf. Die Ponchos hatten zuvor bereits für gemischte Reaktionen gesorgt. Wie gut aber, dass Geschmäcker verschieden sind.

Angeführt von Fahnenträger Leon Draisaitl (30) laufen die deutschen Athleten ein.
6. Februar, 21.04 Uhr: Warten auf "Germania"

Nach etwa 20 Minuten steht der Einmarsch bei C.

Wer auf Deutschland wartet, muss sich noch gedulden, denn der Auftritt erfolgt erst unter "Germania".

Die Mannschaft aus Tschechien wird von Fahnenträger und Eishockeyspieler David Pastrnák (29) angeführt.
6. Februar, 20.55 Uhr: Deutsches Olympia-Team läuft ein

Für den Einlauf in Cortina haben sich die Brasilianer etwas ganz besonderes ausgedacht.

Mit einem kurzen Tänzchen beweisen sie Rhythmusgefühl, bringen die Ränge zum Jubeln - und holen damit die Copacabana für einen klitzekleinen Moment nach Italien.

6. Februar, 20.41 Uhr: Athleten-Einlauf startet

Nun aber voller Fokus auf die Athleten dieser 25. Olympischen Winterspiele.

Den Einlauf-Auftakt macht traditionell Griechenland. In alphabetischer Reihenfolge der Gastgeber­sprache folgen dann die weiteren Teams. Vormerken: Deutschland läuft als "Germania" an 32. Stelle ein.

