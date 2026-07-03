Knall nach WM-Debakel perfekt: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück!

Frankfurt am Main - Nach einer Nacht Bedenkzeit ist Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) offenbar als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten.

Julian Nagelsmann (38) ist als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. © Tom Weller/dpa

Wie Bild und Sky berichten, fällte der Coach die Entscheidungen einige Stunden nach dem Krisengespräch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Dort hatten Nagelsmann und die Bosse um Sportdirektor Rudi Völler (66), Präsident Bernd Neuendorf (64), Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (67) und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (63) rund drei Stunden gesprochen.

Der Trainer sollte dabei seine Gründe für das zeitige Aus mit dem Scheitern im Sechzehntelfinale der WM erklären. Dabei ging es nicht nur um sportliche Dinge, sondern auch atmosphärische Störungen zwischen ihm und dem Team.

Kurz danach war durchgesickert, dass die DFB-Spitze Nagelsmann einen Rücktritt nahegelegt hat, damit er erhobenen Hauptes gehen kann.

Er kam seiner feststehenden Entlassung zuvor.

Noch kurz nach der Niederlage gegen Paraguay hatte der 38-Jährige öffentlich betont, dass er keiner sei, der weglaufen würde, sondern gern weiterhin Bundestrainer bleiben wolle. Daraus wird nun allerdings nichts.