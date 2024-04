DSC vor riesigem Umbruch: Insgesamt zehn Spielerinnen weg!

Neben Jennifer Janiska (30, l.) verlassen auch Hester Jasper (22, M.) und Aleksandra Jegdic (29, r.) den Verein. © Lutz Hentschel

Das gab der Klub am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach werden von der Stammformation auch Libera Aleksandra Jegdic (29) und Hester Jasper (22) nicht mehr im DSC-Dress auflaufen. Die Abgänge von Diganonalangreiferin Grace Frohling (22) und Mittelblockerin Tia Jimerson (24) waren bereits durchgesickert. Sie spielen künftig beide in den USA in der neu geschaffenen Profiliga.

Was Jegdic und Jasper, die im vergangenen Sommer vom SC Potsdam im Doppelpack kamen, demnächst machen, ist unklar.

Für Jegdic steht auf jeden Fall das Highlight Olympische Sommerspiele in Paris an, für die Serbien bereits qualifiziert ist. Bei ihr steht womöglich sogar ein Karriereende im Anschluss im Raum. Jasper versucht mit Holland noch ein Ticket für Olympia zu ergattern, sie wechselt mit großer Sicherheit zu einem anderen Verein.

Auch Pia Timmer (22), die erst im Dezember vom DSC verpflichtet wurde, geht. Wie Frohling und Janiska wollte der DSC sie gern halten, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit kehrt auch sie in die USA zurück. Dort spielte sie jahrelang am College, ihr Freund spielt Baseball und lebt ebenfalls in den Vereinigten Staaten.