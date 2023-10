Diese Spiele-Geheimtipps im Oktober sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht

Leipzig - Neben den großen Spielen wie " Super Mario Bros. Wonder " oder " Lords of the Fallen " gab es im Oktober auch wieder einige kleinere Titel zu entdecken, die definitiv einen Blick wert sind. Wir geben eine kurze Übersicht:

Wer auch nur ansatzweise für dieses Genre etwas übrig hat, kommt an "Wargroove 2" eigentlich nicht vorbei. Vor allem wegen des schlanken Preises von knapp 20 Euro!

Was auffällt: Die KI-Kontrahenten können Eure Fehler erstaunlich gut bestrafen. Frust kommt dabei dennoch nicht auf, weil Ihr, falls nötig, auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad umschalten könnt.

Im Oktober erschien nun der zweite Ableger, der, so viel sei verraten, ebenfalls richtig gut geworden ist. Wieder können bis zu vier Spieler verschiedene Einheiten wie Nahkämpfer oder mittelalterliche Maschinen über kleine Quadratfelder schicken, um den Feind zu besiegen.

Weil Nintendo ewig kein neues " Advance Wars " auf den Markt bringen wollte, machte sich Entwickler Chucklefish 2019 einfach selbst daran, einen ähnlichen Titel zu konstruieren. Heraus kam "Wargroove", was spielerisch dem Strategie-Hit in nichts nachstand und endlich wieder tolle rundenbasierte Kämpfe lieferte.

Erwarten sollte man eben kein Denksportspiel, sondern ein nettes Kleinod an regnerischen Herbsttagen. Immerhin besser als der letzte DLC zu " Karmesin und Purpur ".

Eben jene Zielgruppe wird auch mit dem zweiten Teil angesprochen, in dem findige Switch-Spieler mit der Grummelstimmen-Elektromaus Fälle aufklären sollen. Das kann in großen Teilen echt Spaß machen, auch wenn die Lösung der meisten Rätsel oft recht schnell klar ist.

Ein weiterer Ausreißer war "Meisterdetektiv Pikachu", was sogar einen eigenen Kinofilm bekommen hatte und gerade die jüngeren Fans begeisterte.

In den letzten Jahren haben die " Pokemon "-Spiele etwas an ihrem Glanz verloren. Die Hauptreihe ist gefangen in Eintönigkeit und ganz schlimmen Performance-Patzern.

Mit an Bord sind jetzt auch ein kompetitiver Online-Modus und spektakuläre Kaiju-Kämpfe, in denen Ihr und Eure Feinde riesig werden können und das gesamte Schlachtfeld in Schutt und Asche legen können.

Wer darüber hinwegsehen kann, bekommt wie immer rundenbasierte Taktik-Kost vom Feinsten, verwurbelt in einer schrägen Geschichte mit liebevollen Charakteren, die Euch ans Herz wachsen werden.

Nicht nur in Sachen Gameplay, auch bei der Grafik macht der zweite Teil von "Ghostrunner" wieder einiges her. © One More Level/505 Games

Rasante Action, Cyberpunk-Flair und ein treibender Synthwave-Soundtrack: Mit "Ghostrunner" lieferte Entwickler One More Level schon 2020 einen Geheimtipp der Extra-Klasse. Drei Jahre später folgte nun die Fortsetzung, die direkt an die Story um Ghostrunner Jack anknüpft und vor allem auf Verbesserung statt auf Neuerfindung setzt.

Das ist auch gut so, denn das Gameplay von "Ghostrunner" ist heute noch genauso genial, wie es das vor drei Jahren war. Ihr schwingt Euch nach wie vor problemlos von Plattform zu Plattform, weicht dabei Kugeln aus und sprintet an Eure Gegner heran, um sie dann mit einem Hieb Eures Katanas in zwei zu teilen. Alles, während Euch Elektro-Beats immer weiter vorantreiben.

In einzelnen Abschnitten greift Ihr in Teil 2 zudem zum Motorrad, um das Tempo noch weiter zu erhöhen. Darüber hinaus bietet die Fortsetzung vor allem noch mehr Möglichkeiten, Level und Kämpfe zu bestreiten. So könnt Ihr beispielsweise Schüsse reflektieren und sogar Shuriken werfen. Die Missionen strotzen dabei vor Elementen, die Euch den Einsatz Eurer Fähigkeiten ermöglichen, sodass hier bereits nach kurzer Zeit Experimentierfreude aufkommt.

Auch die Story von Teil 2 fällt umfangreicher aus, wollte uns allerdings nicht immer überzeugen. Ist aber auch nicht so wichtig, denn hier geht es vor allem ums Gameplay. Und das, so haben wir es auch schon in unserem Test erwähnt, ist genauso süchtig machend, wie es in Teil 1 der Fall war.

