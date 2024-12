Richtig geile Games! Das sind unsere Top-Spiele des Jahres

James Ausflug in die idyllische Kleinstadt sprüht an allen Ecken und Enden vor Nostalgie und hievt sich spielerisch trotzdem in die Moderne. Sei es die frei bewegbare Kamera oder die tolle Grafik, die die Bedrohlichkeit in der lauernden Dunkelheit extrem hervorhebt.

Und was soll ich sagen? Meine Erwartungen wurden übertroffen. Das Remake ist in fast allen Punkten ein absolutes Meisterwerk geworden. Die Macher haben es geschafft, den richtigen Spagat zwischen Vorlage und Neuinterpretation hinzulegen.

Meine Hoffnung war so groß, dass die Entwickler von Bloober Team es irgendwie hinbekommen, die einzigartige Horror-Atmosphäre des originalen " Silent Hill 2 " in die Neuzeit zu transportieren.

Trotzdem: Sieht man sich auf der Bestenliste des "Choose your own Adventure"-Genres um, wird man 2024 und darüber hinaus wohl kaum an diesem Titel vorbeikommen.

"Life is Strange: Double Exposure" ist nicht perfekt - im Gegensatz zu einigen Vorgängern fehlt es für meinen Geschmack ein bisschen an Tiefgang. Besonders der letzte Akt kommt leider mit viel zu viel Melodramatik daher, die für mich den Höhepunkt der Story ein bisschen kaputtmacht.

Irgendwann innerhalb der vergangenen zwei Jahre bin ich leider der Story von Warhammer 40K verfallen. Dieses riesige Universum, in dem Aliens, Dämonen und Supersoldaten gegeneinander in die Schlacht ziehen und alles düster und vollkommen übertrieben ist, hat es mir so sehr angetan, dass ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich mich mit den Figuren und ihren Geschichten befasse.

Umso mehr hat es mich gefreut, als mit "Space Marine 2" nun endlich ein neuer Third-Person-Shooter im 40K-Universum erschien. Die Geschichte um Lieutenant Titus, der es diesmal nicht nur mit den Mächten des Chaos, sondern auch den Tyraniden aufnimmt, konnte ich mir nicht entgehen lassen.

Dabei ging es mir gar nicht so sehr um das Shooter-Erlebnis, sondern vielmehr darum, die Welt zu entdecken und, meine Güte, war das großartig! Entwickler Saber Interactive ist mit so viel Liebe zum Detail an dieses Spiel rangegangen, dass ich mich nicht daran sattsehen konnte. Die Schlachtfelder, die Figuren, die Atmosphäre ... das alles strotzt nur so vor Warhammer-Liebe, sodass ich am liebsten auch gleich mit einem "For the Emperor" in den nächsten Kampf gestürmt wäre.

Warhammer-Fans sollten hier unbedingt zugreifen. Und im Grunde auch alle anderen, so gut ist dieses Spiel.